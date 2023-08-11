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    Samsung Galaxy S24 serisi IMEI veritabanında göründü: İşte detaylar

    Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra son olarak IMEI veritabanında ortaya çıktı.
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    Samsung Galaxy S24 serisi IMEI veritabanında göründü Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung bildiğiniz üzere amiral gemisi telefonlarını her yıl Şubat ayında tanıtıyor. Bu açıdan bakıldığında Galaxy S24 serisinin lansmanında daha birkaç ay var. Merakla beklenen akıllı telefonlar son olarak IMEI veritabanında ortaya çıktı.

    Galaxy S24 modeli SM-S921B/DS model numarasıyla listeleniyor. Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra ise sırasıyla SM-S926B/DS ve SM-S928B/DS model numaralarına sahip. Yeni serinin IMEI'de görünmesi cihazların test sürecinden geçtiğini ve 2024'ün ilk çeyreğinde çıkış yapacalarını onaylıyor.

    Samsung Galaxy S24 serisi IMEI veritabanında göründü Tam Boyutta Gör

    İki farklı işlemci

    Galaxy S24+ modelinin ABD'de satışa sunulacak versiyonu kısa bir süre önce Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 8 GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile Geekbench platformunda ortaya çıkmıştı. Galaxy S24 serisi akıllı telefonların bölgeye bağlı olarak Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 işlemciyle satışa sunulacaklarını hatırlatalım.

    Galaxy S24 Ultra'nın daha hızlı şarj ve daha büyük batarya ile piyasaya sürüleceğine dair söylentiler çıkmıştı. Ancak Samsung sızıntıları konusunda güvenilir bir kaynak bu iddiaları yalanladı. Cihaz muhtemelen yine 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pille gelecek.

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