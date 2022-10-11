Tam Boyutta Gör Samsung bir süredir One UI 5.0 sürümünü aktif olarak test ediyor ancak arayüzün tam teşekküllü resmi duyurusu henüz yapılmadı. Gelen bilgilere bakılırsa yarın tanıtılacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Güney Koreli şirket yeni arayüzü SDC 2022 etkinliğinde lanse edecek. Samsung'un duyurudan kısa bir süre sonra mevcut amiral gemileri için kararlı One UI 5.0 güncellemesini başlatması bekleniyor. Yeni arayüzü alacak Samsung cihazların listesi daha önce ortaya çıkmıştı.

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Yeni arayüzün örtüsü kaldırılıyor

Şirket yarın arayüzü gösterecek, tasarım felsefesini açıklayacak, yeni özellikler ve uyumlu akıllı telefonlar hakkında bilgi verecek. Beta testi sayesinde One UI 5.0'ın tamamen yeni bir yazılımdan ziyade One UI 4.0 üzerinde bir iyileştirme olarak sunulacağını biliyoruz.

Kayda değer çok fazla yeni özellik beklenmiyor, ancak en azından yeni arayüzün daha kararlı ve akıcı olmasını umuyoruz ki Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcılarının birçoğu bundan şikayetçi. Bakalım yarınki duyuru kullanıcıları memnun edebilecek mi?

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Samsung One UI 5.0 için geri sayım başladı: Yarın duyurulacak