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    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 5.0 için geri sayım başladı: Yarın duyurulacak

    Samsung yarın başlayacak SDC 2022 etkinliğinde yeni mobil arayüzünü tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket konferansta One UI 5.0'ın örtüsünü kaldırarak tasarım felsefesi ve özellikleri hakkında bilgi verecek
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    Samsung One UI 5.0 için geri sayım başladı: Yarın duyurulacak Tam Boyutta Gör
    Samsung bir süredir One UI 5.0 sürümünü aktif olarak test ediyor ancak arayüzün tam teşekküllü resmi duyurusu henüz yapılmadı. Gelen bilgilere bakılırsa yarın tanıtılacak.

    Güney Koreli şirket yeni arayüzü SDC 2022 etkinliğinde lanse edecek. Samsung'un duyurudan kısa bir süre sonra mevcut amiral gemileri için kararlı One UI 5.0 güncellemesini başlatması bekleniyor. Yeni arayüzü alacak Samsung cihazların listesi daha önce ortaya çıkmıştı.

    Samsung One UI 5.0 için geri sayım başladı: Yarın duyurulacak Tam Boyutta Gör

    Yeni arayüzün örtüsü kaldırılıyor

    Şirket yarın arayüzü gösterecek, tasarım felsefesini açıklayacak, yeni özellikler ve uyumlu akıllı telefonlar hakkında bilgi verecek. Beta testi sayesinde One UI 5.0'ın tamamen yeni bir yazılımdan ziyade One UI 4.0 üzerinde bir iyileştirme olarak sunulacağını biliyoruz.

    Kayda değer çok fazla yeni özellik beklenmiyor, ancak en azından yeni arayüzün daha kararlı ve akıcı olmasını umuyoruz ki Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcılarının birçoğu bundan şikayetçi. Bakalım yarınki duyuru kullanıcıları memnun edebilecek mi?

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

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    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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