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    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı: Samsung tarihinin en iyisi geliyor

    Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S23 Ultra şirket tarihindeki en iyi akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak. Cihazın tasarımını gözler önüne seren yeni bir render görüntüsü yayınlandı.
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    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtılacak Galaxy S23 serisi akıllı telefonlarıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez amiral gemisi Galaxy S23 Ultra'nın yüksek kaliteli bir görüntüsü yayınlandı. Söz konusu render güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Ice Universe isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı tasarım daha önce OnLeaks tarafından yayınlanan CAD görüntüsünü (aşağıda) temel alıyor. Üzerinde en son bilgilere dayanarak bazı düzenlemeler yapıldığını belirtelim. Paylaşım bize cihazın görünümü hakkında fikir veriyor.

    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    "Samsung tarihindeki en iyi akıllı telefon olacak"

    Yayınlanan görüntü Galaxy S23 Ultra'nın düz ekranla geleceğini yani kenarlarının kavisli olmayacağını gösteriyor. Cihaz ince çerçeveli bir tasarımla karşımıza çıkacak. Selfie kamerası ekranın üst kısmının ortasında bulunan delikte yer alacak.

    Ice Universe, Galaxy S23 Ultra'nın Samsung'un şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en iyi akıllı telefon olacağını söylüyor. Bakalım yeni model ile ilgili ortaya atılan bu iddialı sözler gerçekte ne kadar karşılık bulacak. Bekleyip göreceğiz.

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    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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