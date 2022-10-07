Samsung Galaxy S23 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı: Samsung tarihinin en iyisi geliyor

Ice Universe isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı tasarım daha önce OnLeaks tarafından yayınlanan CAD görüntüsünü (aşağıda) temel alıyor. Üzerinde en son bilgilere dayanarak bazı düzenlemeler yapıldığını belirtelim. Paylaşım bize cihazın görünümü hakkında fikir veriyor.
"Samsung tarihindeki en iyi akıllı telefon olacak"
Yayınlanan görüntü Galaxy S23 Ultra'nın düz ekranla geleceğini yani kenarlarının kavisli olmayacağını gösteriyor. Cihaz ince çerçeveli bir tasarımla karşımıza çıkacak. Selfie kamerası ekranın üst kısmının ortasında bulunan delikte yer alacak.
Ice Universe, Galaxy S23 Ultra'nın Samsung'un şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en iyi akıllı telefon olacağını söylüyor. Bakalım yeni model ile ilgili ortaya atılan bu iddialı sözler gerçekte ne kadar karşılık bulacak. Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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