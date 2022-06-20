One UI 5.0 alacak Samsung cihazlar belli oldu: 70'ten fazla modele geliyor

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Android 12 tabanlı One UI 4.0’ı 100 milyondan fazla cihaza ulaştıran Samsung, yakın zamanda Google tarafından tanıtılan Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışmalara başladı. Samsung cihazlar hakkında güvenilir bilgiler paylaşan Sammobile, yeni güncellemeye kavuşacak cihazların bir listesini paylaştı.

70'ten fazla cihaza gelebilir

Bilindiği üzere yeni çıkan cihazlara en az üç yıl Android ve One UI, en az beş yıl ise güvenlik güncellemesi sağlayacağını söyleyen Samsung, kısa bir süre önce kararını değiştirerek bazı amiral gemisi cihazların desteğini dört yıla kadar uzatmıştı. Bununla birlikte paylaşılacak yeni güncellemenin muhtemel olarak One UI 5.0 ismini taşıması beklenirken, 70’e yakın cihaza gelecek gibi gözüküyor.

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Sammobile, paylaşılan yeni listenin henüz resmiyet kazanmadığını ancak şirketin güncelleme politikalarına göre hazırlandığını belirtiyor. İşte One UI 5.0’a kavuşacak Samsung cihazlar:

Galaxy S serisi:

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi:

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

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One UI 5.0 alacak Samsung cihazlar belli oldu