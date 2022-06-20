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    Anlık Bildirim

    One UI 5.0 alacak Samsung cihazlar belli oldu: 70'ten fazla modele geliyor

    One UI 4.0 güncellemesini birçok cihaza ulaştıran Samsung, yakında One UI 5.0'ı kullanıcılara sunacak. Yeni güncellemeye kavuşacak 70'den fazla cihaz belli oldu.
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    Samsung One UI 5.0
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    Android 12 tabanlı One UI 4.0’ı 100 milyondan fazla cihaza ulaştıran Samsung, yakın zamanda Google tarafından tanıtılan Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışmalara başladı. Samsung cihazlar hakkında güvenilir bilgiler paylaşan Sammobile, yeni güncellemeye kavuşacak cihazların bir listesini paylaştı.

    70'ten fazla cihaza gelebilir

    Bilindiği üzere yeni çıkan cihazlara en az üç yıl Android ve One UI, en az beş yıl ise güvenlik güncellemesi sağlayacağını söyleyen Samsung, kısa bir süre önce kararını değiştirerek bazı amiral gemisi cihazların desteğini dört yıla kadar uzatmıştı. Bununla birlikte paylaşılacak yeni güncellemenin muhtemel olarak One UI 5.0 ismini taşıması beklenirken, 70’e yakın cihaza gelecek gibi gözüküyor.

    Sammobile, paylaşılan yeni listenin henüz resmiyet kazanmadığını ancak şirketin güncelleme politikalarına göre hazırlandığını belirtiyor. İşte One UI 5.0’a kavuşacak Samsung cihazlar:

    Galaxy S serisi:

    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
    • Galaxy S21+ (LTE/5G)
    • Galaxy S21 (LTE/5G)
    • Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
    • Galaxy S20+ (LTE/5G)
    • Galaxy S20 (LTE/5G)
    • Galaxy S20 FE (LTE/5G)
    • Galaxy S10 Lite

    Galaxy Note serisi:

    • Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
    • Galaxy Note 20 (LTE/5G)
    • Galaxy Note 10 Lite

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 2 5G
    • Galaxy Z Flip
    • Galaxy Z Flip 5G
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A53
    • Galaxy A33
    • Galaxy A71 5G
    • Galaxy A71
    • Galaxy A51 5G
    • Galaxy A51
    • Galaxy A52
    • Galaxy A52 5G
    • Galaxy A52s
    • Galaxy A72
    • Galaxy A Quantum
    • Galaxy Quantum 2
    • Galaxy A42 5G
    • Galaxy A03s
    • Galaxy A12 / A12 Nacho
    • Galaxy A32
    • Galaxy A32 5G
    • Galaxy A22
    • Galaxy A22 5G
    • Galaxy A23
    • Galaxy A13
    • Galaxy A03

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M42 5G
    • Galaxy M12
    • Galaxy M62
    • Galaxy M01
    • Galaxy M22
    • Galaxy M31
    • Galaxy M32
    • Galaxy M32 5G
    • Galaxy M52 5G
    • Galaxy M33
    • Galaxy M23

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F42 5G
    • Galaxy F62
    • Galaxy F12
    • Galaxy F22
    • Galaxy F23

    Galaxy Xcover serisi

    • Galaxy Xcover 5

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S8+
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
    • Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
    • Galaxy Tab S7 FE
    • Galaxy Tab S6 5G
    • Galaxy Tab S6 Lite
    • Galaxy Tab A7 Lite
    • Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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