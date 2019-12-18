Samsung Pay 2020'de daha fazla pazara açılacak

Tam Boyutta Gör

Samsung'un 2015 yılında piyasaya sürdüğü Samsung Pay adlı mobil ödeme ve diital cüzdan hizmeti 26 ülkeye yayıldı. Ancak gelen haberler şirketin bununla yetinmeyeceğini gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Kongolu çocuk işçilerin aileleri, Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla'yı mahkemeye verdi"

Yeni özellikler de eklenecek

Güney Koreli teknoloji devinin yaptığı yeni resmi açıklamaya göre, 2020 yılında Samsung Pay mobil ödeme ve dijital cüzdan hizmeti daha fazla ülkeye genişleyecek. Samsung bu listede hangi ülkelerin olduğunu henüz açıklamadı ancak yakında bununla ilgili bir duyurunun yapılması bekleniyor. Şirket ayrıca mevcut pazarlardaki müşteri deneyimini, ek özellikler ve yerel ortaklarla yapılacak işbirliği ile iyileştirmeyi de hedeflediğini açıkladı.

Tam Boyutta Gör

Samsung Pay 2019 yılında tek yeni pazar olarak Endonezya'da kullanıma sunulmuştu. Mobil ödeme hizmetinin Güney Kore'de şu anda 14 milyon aktif kullanıcısı var. Ayrıca bu hizmete, geçtiğimiz Ekim ayında, ön ödemeli ve uluslararası para transferlerinde kullanılan Pay Cash adlı dijital kart da eklenmişti.

https://www.sammobile.com/news/samsung-expand-samsung-pay-more-markets-next-year/