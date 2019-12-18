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    Samsung Pay 2020'de daha fazla pazara açılacak

    Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un mobil ödeme sistemi Samsung Pay, 2020 yılında daha fazla ülkede kullanıma sunulacak. Dijital cüzdan uygulaması şu anda 26 ülkede kullanılıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Pay 2020'de daha fazla pazara açılacak
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    Samsung'un 2015 yılında piyasaya sürdüğü Samsung Pay adlı mobil ödeme ve diital cüzdan hizmeti 26 ülkeye yayıldı. Ancak gelen haberler şirketin bununla yetinmeyeceğini gösteriyor.

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    Yeni özellikler de eklenecek

    Güney Koreli teknoloji devinin yaptığı yeni resmi açıklamaya göre, 2020 yılında Samsung Pay mobil ödeme ve dijital cüzdan hizmeti daha fazla ülkeye genişleyecek. Samsung bu listede hangi ülkelerin olduğunu henüz açıklamadı ancak yakında bununla ilgili bir duyurunun yapılması bekleniyor. Şirket ayrıca mevcut pazarlardaki müşteri deneyimini, ek özellikler ve yerel ortaklarla yapılacak işbirliği ile iyileştirmeyi de hedeflediğini açıkladı.

    Samsung Pay 2020'de daha fazla pazara açılacak
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    Samsung Pay 2019 yılında tek yeni pazar olarak Endonezya'da kullanıma sunulmuştu. Mobil ödeme hizmetinin Güney Kore'de şu anda 14 milyon aktif kullanıcısı var. Ayrıca bu hizmete, geçtiğimiz Ekim ayında, ön ödemeli ve uluslararası para transferlerinde kullanılan Pay Cash adlı dijital kart da eklenmişti.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-expand-samsung-pay-more-markets-next-year/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 2 sa.
    Türkiye'nin olmadığı kesin. Paypal ve Google 'da arayı bozdular.

    Orta çağa doğru yola devam
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