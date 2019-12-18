Kongolu çocuk işçilerin aileleri, Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla'yı mahkemeye verdi

Tam Boyutta Gör

Kongolu aileler çocuk işçiliğine yardımcı olup göz yumdukları gerekçesiyle ABD'li beş teknoloji devi Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla'yı dava etti.

Guardian'ın haberine göre aileler, akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlara ve elektrikli otomobillere güç veren kobalt madeninin çıkarılması işinde çalışan çocuklarının ciddi şekilde yaralandıklarını ve hatta bazılarının öldüklerini iddia ediyorlar. Dava çocuklar adına, 14 aile ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden (DRC) uluslararası avukatlık şirketi International Rights Advocates tarafından açıldı.

Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz ve Bosch, kamuya açık yollarda otonom araç testinlerine başladı"

Günde 2 dolar veriliyor

Aileler, çocuklarının kobalt madeni çıkarma işinde zorla çalıştırıldıkları için tazminat talep etmenin yanı sıra, haksız zenginleşme, ihmal ve travma iddialarından da ayrı tazminat istiyorlar. Zira Kongolu çocukların, ağır ve tehlikeli işler için günde 2 dolar karşılığında çalıştırıldıkları belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Davacı ailelerin iddiaları arasında, çocuklarının İngiliz madencilik şirketi Glencore'un sahip olduğu madenlerde yasadışı olarak çalıştırıldıkları da var. Kobalt, her yıl Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla tarafından satılan milyonlarca üründeki lityum pillere güç sağlamak için kullanılan çok önemli bir maden ve teknoloji geliştikçe kobalt madenine olan gereksinim de giderek artıyor.

https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/16/apple-and-google-named-in-us-lawsuit-over-congolese-child-cobalt-mining-deaths