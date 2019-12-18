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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kongolu çocuk işçilerin aileleri, Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla'yı mahkemeye verdi

    Kongolu 14 aile, pil teknolojileri için Kobalt madenlerinde çalıştırılan çocuklarının ciddi şekilde yaralandığı ve bazılarının ise öldüğü gerekçesiyle dev teknoloji şirketlerine dava açtı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Kongolu çocuk işçilerin aileleri, Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla'yı mahkemeye verdi
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    Kongolu aileler çocuk işçiliğine yardımcı olup göz yumdukları gerekçesiyle ABD'li beş teknoloji devi Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla'yı dava etti.

    Guardian'ın haberine göre aileler, akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlara ve elektrikli otomobillere güç veren kobalt madeninin çıkarılması işinde çalışan çocuklarının ciddi şekilde yaralandıklarını ve hatta bazılarının öldüklerini iddia ediyorlar. Dava çocuklar adına, 14 aile ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden (DRC) uluslararası avukatlık şirketi International Rights Advocates tarafından açıldı.

    Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz ve Bosch, kamuya açık yollarda otonom araç testinlerine başladı"

    Günde 2 dolar veriliyor

    Aileler, çocuklarının kobalt madeni çıkarma işinde zorla çalıştırıldıkları için tazminat talep etmenin yanı sıra, haksız zenginleşme, ihmal ve travma iddialarından da ayrı tazminat istiyorlar. Zira Kongolu çocukların, ağır ve tehlikeli işler için günde 2 dolar karşılığında çalıştırıldıkları belirtiliyor.

    Kongolu çocuk işçilerin aileleri, Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla'yı mahkemeye verdi
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    Davacı ailelerin iddiaları arasında, çocuklarının İngiliz madencilik şirketi Glencore'un sahip olduğu madenlerde yasadışı olarak çalıştırıldıkları da var. Kobalt, her yıl Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla tarafından satılan milyonlarca üründeki lityum pillere güç sağlamak için kullanılan çok önemli bir maden ve teknoloji geliştikçe kobalt madenine olan gereksinim de giderek artıyor.



    https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/16/apple-and-google-named-in-us-lawsuit-over-congolese-child-cobalt-mining-deaths Yorum Yaz
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    homebird 2 sa.
    Eski kölelik daha iyiydi. En azından çalışabilsin diye karnı doyurulur, hastaysa tedavi ettirilirdi.
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    RAIZEN 2 sa.
    Muhtemelen öldürülecekler.
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    deoks 3 sa.
    Hemen iphoneumdan bir Twitter hashtagi açayım da protesto edeyim bari.
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    faniseyler 3 sa.
    Günde 2 dolar yani tatil yapmasa 350 tl civarı para veriyorlar. Kölelik ya resmen zulüm bu. Hem toprak altını hem toprak üstünü sömüren pislikler.
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    ProfXavier 4 sa.
    sömürü zihniyeti teknolojik evrimiyle devam ediyor.
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    orhanyaltir 4 sa.
    Günde 2 dolar mı.. Allah belanızı versin ya
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