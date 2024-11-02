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    Anlık Bildirim

    Samsung S25 serisi, Galaxy markasının sonu olabilir!

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un bir sonraki amiral gemisi serisi olması beklenen S25 ile ilgili ortaya atılan son iddialar, teknoloji dünyasında heyecanla karşılandı.

    Samsung S25 serisi, Galaxy markasının sonu olabilir! Tam Boyutta Gör

    Samsung, yeni nesil amiral gemisi telefon serisiyle dev bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Ancak bu sefer değişiklik teknik özellikler veya tasarımlarda değil, bambaşka bir alanda: isimlendirmede. Gelen son söylentilere göre, Güney Koreli teknoloji devi, uzun yıllardır kullandığı ‘Galaxy’ markasını Galaxy S25 serisinde bırakmayı planlıyor. Bu yeni seriyle birlikte Galaxy markasının sona erdirileceği öne sürülüyor.

    İsmin değişeceği yönündeki bu iddialar resmi olarak doğrulanmış değil. Yine de, güvenilir kaynaklardan biri olan Ishan Agarwal, sektörde dolaşan dedikodulara dayanarak Samsung’un ‘Galaxy’ ismini geride bırakabileceğini belirtti. Şu ana kadar Samsung’un resmi bültenlerinde hala ‘Galaxy S25’ olarak anılan serinin, lansman öncesinde isim değişikliği yapması ihtimal dahilinde. Eğer bu doğruysa, teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırabilir. Bu durumda, Samsung S25, Samsung S25+ ve Samsung S25 Ultra isimleriyle yeni serinin tanıtılması söz konusu olabilir. Ayrıca, bu serinin daha bütçe dostu modeli olarak ‘Slim’ olarak da adlandırılabilecek bir Samsung S25 FE versiyonunun piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Bu iddiaların doğruluğu henüz kesinleşmemiş olsa da, Samsung’un yeni S25 serisinde bazı önemli iyileştirmeler planladığı biliniyor. Söylentilere göre Galaxy S25 Ultra, daha parlak bir ekran ve Snapdragon 8 Elite işlemci ile gelecek. Serinin diğer modelleri de benzer şekilde güçlü özelliklerle donatılacak. Ayrıca, S25 Ultra’nın siyah, yeşil, mavi ve titanyum renk seçenekleriyle sunulacağına dair bilgiler sızdırıldı.

    Şu anda bu bilgiler yalnızca söylenti düzeyinde. Dolayısıyla, Samsung’un bu büyük değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yapmasını beklemek en doğrusu gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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