Samsung S25 serisi, Galaxy markasının sonu olabilir!

Samsung, yeni nesil amiral gemisi telefon serisiyle dev bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Ancak bu sefer değişiklik teknik özellikler veya tasarımlarda değil, bambaşka bir alanda: isimlendirmede. Gelen son söylentilere göre, Güney Koreli teknoloji devi, uzun yıllardır kullandığı ‘Galaxy’ markasını Galaxy S25 serisinde bırakmayı planlıyor. Bu yeni seriyle birlikte Galaxy markasının sona erdirileceği öne sürülüyor.
İsmin değişeceği yönündeki bu iddialar resmi olarak doğrulanmış değil. Yine de, güvenilir kaynaklardan biri olan Ishan Agarwal, sektörde dolaşan dedikodulara dayanarak Samsung’un ‘Galaxy’ ismini geride bırakabileceğini belirtti. Şu ana kadar Samsung’un resmi bültenlerinde hala ‘Galaxy S25’ olarak anılan serinin, lansman öncesinde isim değişikliği yapması ihtimal dahilinde. Eğer bu doğruysa, teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırabilir. Bu durumda, Samsung S25, Samsung S25+ ve Samsung S25 Ultra isimleriyle yeni serinin tanıtılması söz konusu olabilir. Ayrıca, bu serinin daha bütçe dostu modeli olarak ‘Slim’ olarak da adlandırılabilecek bir Samsung S25 FE versiyonunun piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Bu iddiaların doğruluğu henüz kesinleşmemiş olsa da, Samsung’un yeni S25 serisinde bazı önemli iyileştirmeler planladığı biliniyor. Söylentilere göre Galaxy S25 Ultra, daha parlak bir ekran ve Snapdragon 8 Elite işlemci ile gelecek. Serinin diğer modelleri de benzer şekilde güçlü özelliklerle donatılacak. Ayrıca, S25 Ultra’nın siyah, yeşil, mavi ve titanyum renk seçenekleriyle sunulacağına dair bilgiler sızdırıldı.
Şu anda bu bilgiler yalnızca söylenti düzeyinde. Dolayısıyla, Samsung’un bu büyük değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yapmasını beklemek en doğrusu gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über