Realme GT 7 Pro’nun su altı çekim örnekleri, fotoğraf meraklılarının ilgisini çekebilir

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Realme GT 7 Pro’nun güçlü kamera özellikleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Realme Küresel Pazarlama Başkanı Xu Qi Chase, cihazın yenilikçi çoklu yansıma yapısına sahip olduğunu açıkladı. Bu teknoloji sayesinde periskop mekanizmasının kalınlığı önemli ölçüde azaltılmış durumda. Ayrıca cihaz, geliştirilen bir yapay zeka destekli süper çözünürlük algoritması ile birlikte 73 mm’ye yükseltilmiş odak uzunluğu sunuyor, bu da fotoğraf performansını daha da etkileyici hale getiriyor.

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GT 7 Pro, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ile donatılmış olup 3x optik yakınlaştırma, 6x kayıpsız yakınlaştırma ve 120x dijital yakınlaştırma özelliklerini destekliyor. Cihazın su altında fotoğraf çekimi yapabilme özelliği de mevcut, çünkü IP68/IP69 derecesinde suya dayanıklılık sunuyor. Realme bu modda çekilen örnek fotoğrafları paylaşarak cihazın performansını gözler önüne serdi. GT 7 Pro’nun arka kamera kurulumu, 50 megapiksel OIS destekli Sony IMX906 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 50 megapiksel periskop telefoto kameradan oluşuyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında, düşük güç tüketimi sunan özel yapım bir Samsung OLED panel de bulunuyor. 6.78 inç boyutundaki ekran, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 6.000 nit’e kadar tepe parlaklığı sunarak üstün bir görsel deneyim sağlıyor. GT 7 Pro, Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip ve 6.500 mAh silikon-karbon anot teknolojisine dayanan bataryasıyla 120W hızlı şarj desteği sunuyor. Cihaz, Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile kutudan çıkacak.

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Realme GT 7 Pro’nun su altı çekim örnekleri paylaşıldı