Samsung STORY Station serisi enerji verimli depolama sürücülerini tanıttı

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Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung, STORY Station serisi harici depolama sürücülerinde güncellemeye gitti. Firmanın seri kapsamındaki enerji verimli yeni sürücüleriyle, mevcut çözümlere göre güç tükeitminde ciddi kazanım sağlandığı ve bekleme durumunda 2.5 Watt çeken güncel modellere kıyasla yeni modellerde bu değerin 0.09 Watt'a kadar düşürüldüğü açıklandı.

Güç tüketim değerlerindeki gelişime paralel olarak dolaylı CO2 emisyonu da düşürülen STORY Station serisi yeni sürücülerin, Ocak 2010 ile birlikte Avrupa'da devreye girecek olan Avrupa Birliği EuP Direktifi kapsamında uyku modu düzenlemesini karşıladıkları ifade edildi. USB ara birimini destekleyen yeni sürücülerin 500GB, 1TB ve 2TB olmak üzere üç farklı farklı kapasite seçeneği satışa sunulması bekleniyor.

SecretZone isimli kişisel veri şifreleme, SafetyKey isimli şifre koruma ve içerik yedekleme yazılımı ile birlikte gelecek harici depolama sürücülerinin önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması bekleniyor.