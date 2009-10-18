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Samsung STORY Station serisi enerji verimli depolama sürücülerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung STORY Station serisi enerji verimli depolama sürücülerini tanıttı
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Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung, STORY Station serisi harici depolama sürücülerinde güncellemeye gitti. Firmanın seri kapsamındaki enerji verimli yeni sürücüleriyle, mevcut çözümlere göre güç tükeitminde ciddi kazanım sağlandığı ve bekleme durumunda 2.5 Watt çeken güncel modellere kıyasla yeni modellerde bu değerin 0.09 Watt'a kadar düşürüldüğü açıklandı.

Güç tüketim değerlerindeki gelişime paralel olarak dolaylı CO2 emisyonu da düşürülen STORY Station serisi yeni sürücülerin, Ocak 2010 ile birlikte Avrupa'da devreye girecek olan Avrupa Birliği EuP Direktifi kapsamında uyku modu düzenlemesini karşıladıkları ifade edildi. USB ara birimini destekleyen yeni sürücülerin 500GB, 1TB ve 2TB olmak üzere üç farklı farklı kapasite seçeneği satışa sunulması bekleniyor.

SecretZone isimli kişisel veri şifreleme, SafetyKey isimli şifre koruma ve içerik yedekleme yazılımı ile birlikte gelecek harici depolama sürücülerinin önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması bekleniyor.


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buraoca2 10 yıl
@simplethinks
Seagate vb. markalara göre tasarımı oldukça güzel. Bende Samsung Story serisinin 1.5 TB'lik versiyonunu kullanıyorum gayettte memnunum. Herkese de tavsiye ederim...
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KingDwa®F 10 yıl
gecen bi yerde ozel indirimler 200 tl ye görmüştüm. ama 1 gunlukdu şu an sanırsam 300 e yakın olması lazım fiyatı
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simplethinks 10 yıl
Tasarım hoş değil
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4L1 10 yıl
samsung external diskleri 2.5" leri özellikle diğer markalarız direk eziyor hf ama hala herkez wd der ASDDSA sorsan
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VenomS 10 yıl
bence bekleme değeri iyide çalışmada kaç w olmuş acaba
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TELESCOPE 10 yıl
muhakkak işine yarayan olacaktır
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