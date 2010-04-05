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Samsung ve Lenovo, VIA VX900 tabanlı netbook hazırlıyorlar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında yer alan Samsung ve Lenovo, VIA tarafından geçtiğimiz günlerde lanse edilen VX900 yonga setini dizüstü bilgisayarlarında kullanmayı planlıyorlar. Intel Atom platformunun domine ettiği pazarda düşük maliyetli alternatif çözümleri de gündemlerine alan her iki bilgisayar üreticisinin de önümüzdeki Haziran ayında, muhtemelen Computex fuarıyla eş zamanlı olarak VIA tabanlı yeni netbook modellerini sergilemeleri bekleniyor. VX900 yonga setiyle birlikte VIA Nano işlemci ailesinin kullanılacağı yeni netbook modellerinin günümüzün Atom tabanlı güncel sistemleriyle rekabet edebilecek pil süresini sunabilmeleri ayrıca pek çoğundan farklı olarak 1080p video oynatabilmeleri bekleniyor.

VX900 yonga setinin öne çıkan özelliklerinden biri olarak DirectX 9 destekli Chrome9 HCM 3D entegre grafik birimiyle gelen ve Chromotion 2.0 motoru sayesinde 1080p video oynatabilen yonga seti aynı zamanda DDR2 ve DDR3 belleklere de destek sunuyor. Detayları hakkında daha kapsamlı bilgilerin önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenen VIA tabanlı yeni nesil netbook'ların ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacakları ise henüz bilinmiyor.

Samsung ve Lenovo, VIA VX900 tabanlı netbook hazırlıyorlar
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lj94 9 yıl
via bence çok kaliteli marka olmakla birlikte intel ve amd gibi devler yüzünden küçük kalıyor inşallah bu atılımla daha iyi yerlerde görebiliriz via yı..
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CrySystem 9 yıl
Sis'te bişeyler yapsa da rekabet artsa, malum nerde rekabet orda bereket
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altanelk 9 yıl
evet arkadaşlar gerçekten güzel haber via nın işlemcileri baya hızlı çipset olarakta gayet iyi başarılar intelin tekelinden kurtulabilirse tabiki
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shavkat 9 yıl
Guzel haber, böyle büyük firmalarin vianin işlemcilerini kullanması viayi bir nebze olsun yok olmakta olan pazar payini düzeltir, umarim sozde kalmaz.
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hikmetg 9 yıl
Via c7 işlemcili netbook kullandım. Müthişi hızlı. Performansına şaşırdım kaldım. Atom 'dan 1.000 kat daha iyi.
netbooklara sıcak bakmıyordum önceden ama via bu görüşümü değiştirdi.
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1963bursa 9 yıl
USB3.0 ve sata3 desteğini ilk çıkaran firmalardan biri VIA'ydı, bu ikisinin desteğini de koysalar o dizüstülere, fiyata bile bakmaz kimse, piyasada ilk olur zaten, VIP ürün grubuna girerdi.
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1963bursa 9 yıl
ŞÜKÜR ŞÜKÜR, nerelerdeydiniz gözümüz yollarda kaldı, Hazirana bırakmayın kardeşim, getirin alalım artık şunları ya...
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KANUNI61 9 yıl
vıa nın geri dönmesi gercekden güzel haber amd nin kendi yongasını üretmesi baya bi sıkıntıya sokmuştu vıa yı
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jay jay justified 9 yıl
1080p desteği var, şimdiden tüm Atom ve Atom 2'leri öpmüş kabul ediyoruz.

Güzel haber.
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F.@.T.İ.H 9 yıl

jay jay justified

1080p desteği var, şimdiden tüm Atom ve Atom 2'leri öpmüş kabul ediyoruz.

Güzel haber.





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