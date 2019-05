Samsung ve Lenovo, VIA VX900 tabanlı netbook hazırlıyorlar

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında yer alan Samsung ve Lenovo, VIA tarafından geçtiğimiz günlerde lanse edilen VX900 yonga setini dizüstü bilgisayarlarında kullanmayı planlıyorlar. Intel Atom platformunun domine ettiği pazarda düşük maliyetli alternatif çözümleri de gündemlerine alan her iki bilgisayar üreticisinin de önümüzdeki Haziran ayında, muhtemelen Computex fuarıyla eş zamanlı olarak VIA tabanlı yeni netbook modellerini sergilemeleri bekleniyor. VX900 yonga setiyle birlikte VIA Nano işlemci ailesinin kullanılacağı yeni netbook modellerinin günümüzün Atom tabanlı güncel sistemleriyle rekabet edebilecek pil süresini sunabilmeleri ayrıca pek çoğundan farklı olarak 1080p video oynatabilmeleri bekleniyor.

VX900 yonga setinin öne çıkan özelliklerinden biri olarak DirectX 9 destekli Chrome9 HCM 3D entegre grafik birimiyle gelen ve Chromotion 2.0 motoru sayesinde 1080p video oynatabilen yonga seti aynı zamanda DDR2 ve DDR3 belleklere de destek sunuyor. Detayları hakkında daha kapsamlı bilgilerin önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenen VIA tabanlı yeni nesil netbook'ların ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacakları ise henüz bilinmiyor.

