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    2025'in ilk çeyreğinde küresel tablet satışları arttı, zirve ise değişmedi

    Küresel tablet pazarı, 2025'in ilk çeyreğinde geçtiğimiz seneye göre %8,5 büyüdü ve 36,8 milyon satış rakamına ulaştı. Apple zirvedeki yerini korudu. İşte en çok satan markalar...

    Apple, tablet pazarında liderliğini sürdürüyor Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi Canalys'in raporuna göre, küresel tablet pazarı 2025'in ilk çeyreğinde artış ivmesini sürdürerek geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %8,5 büyüdü ve 36,8 milyon satış rakamına ulaştı.

    Bütün bölgelerde büyüme gerçekleşse de, özellikle Çin'de geleneksel Ay Yeni Yılı indirimleriyle aynı zamana denk gelen tüketici sübvansiyonlarının artışta önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. ABD'de ise gümrük vergileri korkusundan dolayı artan sevkiyatlar bir diğer önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

    Apple zirvedeki yerini korudu

    Markalara baktığımızda, geçmiş dönemlerde olduğu gibi Apple'ın açık ara liderliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz seneye göre satışlarını %14 arttıran Apple, 13,7 milyon satış rakamı ve %37,3 pazar payıyla ilk sırada yer aldı. Samsung'un satışları %5,2 düşmesine rağmen %18 payla ile ikinci sıradaki yerini korudu.

    Apple, tablet pazarında liderliğini sürdürüyor Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında olduğu gibi tablet pazarında da yükselişini sürdüren Xiaomi, yıllık %56,1 artışla 3,07 milyon tablet satışı gerçekleştirdi ve %8,3 pazar payı elde ederek üçüncülüğü Lenovo'dan almayı başardı. Çin'de iyi performans göstermesine rağmen küresel olarak satışları düşen Huawei ise Lenovo'nun ardından beşinci sırada yer aldı.

    Canalys, tablet kullanım ömürlerinin artması ve ticari belirsizlikler nedeniyle bu yıl genelinde satışlarda geçtiğimiz yıla göre küçük bir artış gerçekleşmesini bekliyor. Özellikle ticari tablet pazarının durgun olması satışları etkileyebilir. Ancak eğitim kurumlarının toplu alımlarının sevkiyatları olumlu etkileyebileceği belirtiliyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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