2025'in ilk çeyreğinde küresel tablet satışları arttı, zirve ise değişmedi

Bütün bölgelerde büyüme gerçekleşse de, özellikle Çin'de geleneksel Ay Yeni Yılı indirimleriyle aynı zamana denk gelen tüketici sübvansiyonlarının artışta önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. ABD'de ise gümrük vergileri korkusundan dolayı artan sevkiyatlar bir diğer önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
Apple zirvedeki yerini korudu
Markalara baktığımızda, geçmiş dönemlerde olduğu gibi Apple'ın açık ara liderliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz seneye göre satışlarını %14 arttıran Apple, 13,7 milyon satış rakamı ve %37,3 pazar payıyla ilk sırada yer aldı. Samsung'un satışları %5,2 düşmesine rağmen %18 payla ile ikinci sıradaki yerini korudu.
Akıllı telefon pazarında olduğu gibi tablet pazarında da yükselişini sürdüren Xiaomi, yıllık %56,1 artışla 3,07 milyon tablet satışı gerçekleştirdi ve %8,3 pazar payı elde ederek üçüncülüğü Lenovo'dan almayı başardı. Çin'de iyi performans göstermesine rağmen küresel olarak satışları düşen Huawei ise Lenovo'nun ardından beşinci sırada yer aldı.
Canalys, tablet kullanım ömürlerinin artması ve ticari belirsizlikler nedeniyle bu yıl genelinde satışlarda geçtiğimiz yıla göre küçük bir artış gerçekleşmesini bekliyor. Özellikle ticari tablet pazarının durgun olması satışları etkileyebilir. Ancak eğitim kurumlarının toplu alımlarının sevkiyatları olumlu etkileyebileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
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