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    En çok satan tablet markaları belli oldu: Lider değişmedi

    IDC'nin raporuna göre tablet pazarı, 2024'ün ikinci çeyreğinde sağlam büyüme kaydederek pandemi dönemini geride bıraktı. Peki, en çok satan tablet markaları hangileri?
    en çok satan tablet markası 2024 apple Tam Boyutta Gör
    IDC’nin güncel verilerine göre, dünya genelinde tablet satışları, 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda %22.1 büyüme kaydederek toplam 34.4 milyon birime ulaştı. Apple, çeyrekte 12.3 milyon iPad satışı gerçekleştirerek yıllık bazda %18.2 büyüdü. Şirket, 11 inç ve 13 inç iPad Air ve iPad Pro modellerinin piyasaya sürülmesiyle pazarda büyüme kaydetmeyi başardı. Samsung, Apple'ın altında yer alarak dünyanın en büyük ikinci tablet markası oldu.

    En çok satan tablet markaları
    Marka Satış adedi Pazar payı
    Apple 12.3 milyon % 35.8
    Samsung 6.9 milyon % 20.0
    Lenovo 2.5 milyon % 7.3
    Huawei 2.3 milyon % 6.8
    Xiaomi 2 milyon % 5.8
    Diğerleri 8.4 milyon % 24.3

    Apple, dünyanın en büyük tablet markası olmayı sürdürüyor. Şirket, çeyrek boyunca 12.3 milyon iPad satışı gerçekleştirerek pazarın %35.8’ini elinde tutuyor. Ancak, %18.2 büyüme kaydetmesine rağmen 2024 2. çeyreğinde Apple’ın pazar payı düştü; 2023’ün 2. çeyreğinde %37 idi, bu yılın aynı döneminde %35.8’e düştü. Şirket, LG ve Samsung'un tandem OLED panellerini kullanan yeni iPad Pro serisini piyasaya sürdü ancak bu, satışları çok fazla etkilemedi.

    Samsung ise 2024 ikinci çeyreğinde 6.9 ​​milyon Galaxy tablet satarak küresel tablet pazarının %20'sini ele geçirdi. Şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18.6 daha fazla tablet satışı gerçekleştirdi.

    Lenovo, 2024 2. çeyrekte 2.5 milyon tablet satarak geçen yıla göre %16.7 oranında büyüme kaydetti. Huawei ise 2.3 milyon tablet satışıyla (geçen yıla göre %40.3 daha fazla satış) pazarın %6.8’lik payını ele geçirdi. Xiaomi, sevkiyat sayısını neredeyse iki katına çıkararak 2 milyon tablet sattı ve %5.8 pazar payı elde etti. Şirketin tablet satışları bir önceki yıla göre %94.7 arttı.

    Kaynakça https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52500024 https://www.sammobile.com/news/samsung-worlds-second-biggest-tablet-brand-q2-2024/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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