En çok satan tablet markaları belli oldu: Lider değişmedi

|Marka
|Satış adedi
|Pazar payı
|Apple
|12.3 milyon
|% 35.8
|Samsung
|6.9 milyon
|% 20.0
|Lenovo
|2.5 milyon
|% 7.3
|Huawei
|2.3 milyon
|% 6.8
|Xiaomi
|2 milyon
|% 5.8
|Diğerleri
|8.4 milyon
|% 24.3
Apple, dünyanın en büyük tablet markası olmayı sürdürüyor. Şirket, çeyrek boyunca 12.3 milyon iPad satışı gerçekleştirerek pazarın %35.8’ini elinde tutuyor. Ancak, %18.2 büyüme kaydetmesine rağmen 2024 2. çeyreğinde Apple’ın pazar payı düştü; 2023’ün 2. çeyreğinde %37 idi, bu yılın aynı döneminde %35.8’e düştü. Şirket, LG ve Samsung'un tandem OLED panellerini kullanan yeni iPad Pro serisini piyasaya sürdü ancak bu, satışları çok fazla etkilemedi.
Samsung ise 2024 ikinci çeyreğinde 6.9 milyon Galaxy tablet satarak küresel tablet pazarının %20'sini ele geçirdi. Şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18.6 daha fazla tablet satışı gerçekleştirdi.
Lenovo, 2024 2. çeyrekte 2.5 milyon tablet satarak geçen yıla göre %16.7 oranında büyüme kaydetti. Huawei ise 2.3 milyon tablet satışıyla (geçen yıla göre %40.3 daha fazla satış) pazarın %6.8’lik payını ele geçirdi. Xiaomi, sevkiyat sayısını neredeyse iki katına çıkararak 2 milyon tablet sattı ve %5.8 pazar payı elde etti. Şirketin tablet satışları bir önceki yıla göre %94.7 arttı.Kaynakça https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52500024 https://www.sammobile.com/news/samsung-worlds-second-biggest-tablet-brand-q2-2024/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.