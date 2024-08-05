En çok satan tablet markaları belli oldu: Lider değişmedi

Tam Boyutta Gör IDC’nin güncel verilerine göre, dünya genelinde tablet satışları, 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda %22.1 büyüme kaydederek toplam 34.4 milyon birime ulaştı. Apple, çeyrekte 12.3 milyon iPad satışı gerçekleştirerek yıllık bazda %18.2 büyüdü. Şirket, 11 inç ve 13 inç iPad Air ve iPad Pro modellerinin piyasaya sürülmesiyle pazarda büyüme kaydetmeyi başardı. Samsung, Apple'ın altında yer alarak dünyanın en büyük ikinci tablet markası oldu.

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En çok satan tablet markaları Marka Satış adedi Pazar payı Apple 12.3 milyon % 35.8 Samsung 6.9 milyon % 20.0 Lenovo 2.5 milyon % 7.3 Huawei 2.3 milyon % 6.8 Xiaomi 2 milyon % 5.8 Diğerleri 8.4 milyon % 24.3

Apple, dünyanın en büyük tablet markası olmayı sürdürüyor. Şirket, çeyrek boyunca 12.3 milyon iPad satışı gerçekleştirerek pazarın %35.8’ini elinde tutuyor. Ancak, %18.2 büyüme kaydetmesine rağmen 2024 2. çeyreğinde Apple’ın pazar payı düştü; 2023’ün 2. çeyreğinde %37 idi, bu yılın aynı döneminde %35.8’e düştü. Şirket, LG ve Samsung'un tandem OLED panellerini kullanan yeni iPad Pro serisini piyasaya sürdü ancak bu, satışları çok fazla etkilemedi.

Samsung ise 2024 ikinci çeyreğinde 6.9 ​​milyon Galaxy tablet satarak küresel tablet pazarının %20'sini ele geçirdi. Şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18.6 daha fazla tablet satışı gerçekleştirdi.

Lenovo, 2024 2. çeyrekte 2.5 milyon tablet satarak geçen yıla göre %16.7 oranında büyüme kaydetti. Huawei ise 2.3 milyon tablet satışıyla (geçen yıla göre %40.3 daha fazla satış) pazarın %6.8’lik payını ele geçirdi. Xiaomi, sevkiyat sayısını neredeyse iki katına çıkararak 2 milyon tablet sattı ve %5.8 pazar payı elde etti. Şirketin tablet satışları bir önceki yıla göre %94.7 arttı.

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