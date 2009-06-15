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Samsung yeni Omnia'ları tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Samsung bugün düzenlediği toplantı ile dokunmatik ekranlı 5 yeni telefonunu tanıttı.İşte Samsung'un Omnia ailesinin yeni üyeleri;

B7610 Omnia Pro;

3.5” boyutunda,16 milyon renk ve 800*480 çözünürlüğe sahip AMOLED dokunmatik ekranıyla dikkat çeken B7610 sahip olduğu fiziksel QWERTY klavye ile,bu tarz modellere alışık olan kullanıcıların aklını çelmeyi amaçlıyor.5 Megapiksellik kamera,3G ve Wi-Fi bağlantısına sahip B7610 1Gb'lık dahili hafızasıyla gelirken,microSDHC kart girişi ile bu alanın kullanıcı tarafından arttırılmasına da imkan veriyor.

Samsung B7610 "Omnia Pro"

İlerde Omnia Pro diye anılması beklenen B7610 Windows Mobile 6.1 işletim sistemiyle gelirken,sahip olduğu ARM 1176 667MHz işlemci ile Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen Windows Mobile 6.5'i rahatlıkla çalıştırabileceğe benziyor.

En Hızlı Dokunmatik Telefon: Samsung Jet;

Samsung'un bugünkü telefon tanıtımının en dikkat çeken başrol oyuncusu ise Samsung Jet'ti.Firmanın dünyanın en hızlı dokunmatik telefonu diye tanıttığı Jet,sahip olduğu Samsung yapımı Jet Motor takma adına sahip 810MHz'lik işlemcisiyle bu iddiayı doğruluyor.

Samsung yeni Omnia'ları tanıttı
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Samsung Jet

Samsung'un diğer telefonları gibi Jet de 3.1” boyutunda,16 milyon renk ve 800*480 çözünürlüğe sahip AMOLED dokunmatik ekrana sahipken,5 megapiksellik kamerasıyla kullanıcıya 480p video kaydı yapmasına imkan veriyor.DivX ve XviD formatlarını oynatabilen Jet, 2Gb'lık dahili hafızasının yanında B7610'daki gibi microSDHC girişinede sahip.. Samsung'un Jet'I DNSe & SRS Ses Efektleri ile Audiophile'lara üstün ses performansıda sunmayı hedefliyor.

Samsung I8000 Omnia II;

Windows Mobile 6.1 işletim sistemine sahip Omnia 2, 3.7”lik WVGA çözünürlüğüne sahip devasa ekranıyla dikkat çekiyor.

HSDPA ile 7.2Mbps'a kadar veri alımı,HSUPA ile 5.6Mbps'a kadar veri gönderimine izin veren Omnia 2,Wi-Fi bağlantı kabiliyetine ve GPS+'a da sahip.Jet ve Omnia Pro'nun aksine 8 ve 16Gb'lık depolama alanıyla gelen I8000,sahip olduğu 5megapiksel kamera ile 720*480 çözünürlüğünde videolar kaydetmesine imkan veriyor...

Samsung yeni Omnia'ları tanıttı
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Samsung Omnia II;

Çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili bir açıklama yapılmamasına rağmen,Omnia 2'nin Ekim ayı gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung B7300 OmniaLITE;

B7300,Omnia ailesinin giriş segmentine hitap eden en yeni telefonu.i900'e özellikleriyle çok benzeyen OmniaLite,TouchWiz 2.0 ile abisine göre daha kullanıcı dostu bir arayüze sahip.

Samsung yeni Omnia'ları tanıttı
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Samsung B7300 "Omnia Lite"

Birçok codec'i destekleyen video oynatıcısına,GPS ve 3Megapiksellik kameraya sahip B7300,Windows 6.1 işletim sisteminde çalışırken,HSDPA ile yüksek hızda veri transferide yapabiliyor.i900'ün 3.2”lik ekranının aksine B7300 3.0”'lik ekran tercih edilmiş olmasına rağmen firma tarafından LCD mi yoksa Oled mi olduğu hakkında net bir bilgi verilmedi...

Samsung B7320;

Samsung yeni Omnia'ları tanıttı
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Tasarımıyla i637 Jack'i andıran B7320, 3megapiksel kameraya ve HSDPA desteğine sahip.Windows Mobile 6.1 ile gelen B7320,Eylül ayında çıkması beklenen Windows Mobile 6.5'e de destek veriyor.528MHz saat hızına sahip işlemci ve 256Mb belleğin kullanıldığı B7320,2.4”'lik QVGA çözünürlüğe sahip geniş ekranla geliyor.Omnia 2 gibi B7320 ve B7300'ün çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında Samsung tarafından bir bilgi verilmedi.


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4L1 10 yıl
jet de sambian mı var windows mu hangisi var
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4L1 10 yıl
tekinden kesin alcam ama hangisi :D
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cagdasoneren 10 yıl
Valla Ben Omnia kullanmış biri olarak Samsung'un sadece dış görünüşü telefona benzeyen gereksiz cihazlar yaptığı kanısındayım. Dokunmatik işini falan bırakması lazım samsungun yapamıyor bu işi dokunmatik telefon değil ömür törpüsü üretiyor. Zaten windows mobile ile cihazlar eziyet halinde bir de berbat dokunmatik ile işler dahada kötüleşiyor. Dokunmatik işini apple bitirmiş son noktayı koymuş durumda dokunmatik telefon alacaksanız iphone'u tercih edin benim gibi omnia alıp pişman olmayın.
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Quad_core2 10 yıl
ewt guzel olmus ama nokıa saglam kullanıslı sarj ve kamera bakımından suadan da 1 numara samsungun bır maodelını aldım fıyatı 1000 tl cıvarında model vermeyım 2 gun aca gıdıyor sarjı suan nokıa N86 8mp beklıyorum ve gelecek yenı modellerını..
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KayhanKaan 10 yıl
Benim en çok beğendiğim model samsung jet.Gerçekten hızlı bir telefon nette videoları var izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız.Şarj konusuna gelince piyasada ekranı büyük olupta şarjı 2 günden fazla giden kaç telefon var acaba?
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cgdincer 10 yıl
samsung tasarımdan daha ileriye pek gidemiyor bu özellikleri kullanacak yazılım olmadıktan sonra o telefonlara yazık
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01Mrt 10 yıl
içlerinde en çok jet modeli güzel görünüyor, omnia 2 zaten aynı onunla... yani ikiside tercih edilebilir... Bakalım TRye uygun fiyatla girerse alınır...
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freestyler7 10 yıl
Hepside birbirinden güzel samsungu tasarımda tek geçerim.Nokia nın telefonları daha dayanıklı
ve kullanışlı olabilir ama tasarımda samsungun eline su dökemez
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tedthemad 10 yıl
Samsung beni HTC den vazgecirecek gibi... bu tarz telefonlarda en cok aradigim ozellik side slide qwerty tus takimi. ne yazikki pek model yok piyasada bu ozellige sahip. uzun zamandir HTC touch pro2 yi bekliyordum gelsin diye. bekleye bekleye bi hal oldum valla. bu htc nin turkiyeye gelecegi yok. ben de samsung omnia pro alirim artik =D
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ifteri61 10 yıl
Bencede samsung bu sefer doğru bir hamle yapmış.Bırakın nokia yı geçmeyi bence pda de pazar lideri olan HTC yide sıkıştırmaya başlayacak bu gidişle.Benim de şahsi kanaatım kayar klavyeli bir pda.umarım htc lerde olduğu gibi custom romlar da yapılır bu cihaza. Zaten bu gerçekleşirse kimse bu pda yi tutamaz.
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x1650Pro 10 yıl
Samsung aldı başını gidiyor...Nokia uyuya dursun.Böyle giderse zirvede fazla kalamıyacak.
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husock 10 yıl
pahalı olacagı kesin gene... insanlar bu yüzden kredi kartı borcuna girip banka soyuyolar bu yönü hiç düşünülmüyomu ??
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gaspery 10 yıl

Orjinalden alıntı: husock

pahalı olacagı kesin gene... insanlar bu yüzden kredi kartı borcuna girip banka soyuyolar bu yönü hiç düşünülmüyomu ??

kimse kimseye zorla aldırmıyo bu telefonları-adam dünya çapında bir firma insanlar kredi kartı borcu yapıcaklar diye yeni telefon üretimini durdurucak değiller diye düşünüyorum...
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sertacaygun 10 yıl
Resimlerin çoğu görünmüyoır...
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