Samsung yeni Omnia'ları tanıttı

Samsung bugün düzenlediği toplantı ile dokunmatik ekranlı 5 yeni telefonunu tanıttı.İşte Samsung'un Omnia ailesinin yeni üyeleri;

B7610 Omnia Pro;

3.5” boyutunda,16 milyon renk ve 800*480 çözünürlüğe sahip AMOLED dokunmatik ekranıyla dikkat çeken B7610 sahip olduğu fiziksel QWERTY klavye ile,bu tarz modellere alışık olan kullanıcıların aklını çelmeyi amaçlıyor.5 Megapiksellik kamera,3G ve Wi-Fi bağlantısına sahip B7610 1Gb'lık dahili hafızasıyla gelirken,microSDHC kart girişi ile bu alanın kullanıcı tarafından arttırılmasına da imkan veriyor.

Samsung B7610 "Omnia Pro"

İlerde Omnia Pro diye anılması beklenen B7610 Windows Mobile 6.1 işletim sistemiyle gelirken,sahip olduğu ARM 1176 667MHz işlemci ile Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen Windows Mobile 6.5'i rahatlıkla çalıştırabileceğe benziyor.

En Hızlı Dokunmatik Telefon: Samsung Jet;

Samsung'un bugünkü telefon tanıtımının en dikkat çeken başrol oyuncusu ise Samsung Jet'ti.Firmanın dünyanın en hızlı dokunmatik telefonu diye tanıttığı Jet,sahip olduğu Samsung yapımı Jet Motor takma adına sahip 810MHz'lik işlemcisiyle bu iddiayı doğruluyor.

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Samsung Jet

Samsung'un diğer telefonları gibi Jet de 3.1” boyutunda,16 milyon renk ve 800*480 çözünürlüğe sahip AMOLED dokunmatik ekrana sahipken,5 megapiksellik kamerasıyla kullanıcıya 480p video kaydı yapmasına imkan veriyor.DivX ve XviD formatlarını oynatabilen Jet, 2Gb'lık dahili hafızasının yanında B7610'daki gibi microSDHC girişinede sahip.. Samsung'un Jet'I DNSe & SRS Ses Efektleri ile Audiophile'lara üstün ses performansıda sunmayı hedefliyor.

Samsung I8000 Omnia II;

Windows Mobile 6.1 işletim sistemine sahip Omnia 2, 3.7”lik WVGA çözünürlüğüne sahip devasa ekranıyla dikkat çekiyor.

HSDPA ile 7.2Mbps'a kadar veri alımı,HSUPA ile 5.6Mbps'a kadar veri gönderimine izin veren Omnia 2,Wi-Fi bağlantı kabiliyetine ve GPS+'a da sahip.Jet ve Omnia Pro'nun aksine 8 ve 16Gb'lık depolama alanıyla gelen I8000,sahip olduğu 5megapiksel kamera ile 720*480 çözünürlüğünde videolar kaydetmesine imkan veriyor...

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Samsung Omnia II;

Çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili bir açıklama yapılmamasına rağmen,Omnia 2'nin Ekim ayı gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung B7300 OmniaLITE;

B7300,Omnia ailesinin giriş segmentine hitap eden en yeni telefonu.i900'e özellikleriyle çok benzeyen OmniaLite,TouchWiz 2.0 ile abisine göre daha kullanıcı dostu bir arayüze sahip.

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Samsung B7300 "Omnia Lite"

Birçok codec'i destekleyen video oynatıcısına,GPS ve 3Megapiksellik kameraya sahip B7300,Windows 6.1 işletim sisteminde çalışırken,HSDPA ile yüksek hızda veri transferide yapabiliyor.i900'ün 3.2”lik ekranının aksine B7300 3.0”'lik ekran tercih edilmiş olmasına rağmen firma tarafından LCD mi yoksa Oled mi olduğu hakkında net bir bilgi verilmedi...

Samsung B7320;

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Tasarımıyla i637 Jack'i andıran B7320, 3megapiksel kameraya ve HSDPA desteğine sahip.Windows Mobile 6.1 ile gelen B7320,Eylül ayında çıkması beklenen Windows Mobile 6.5'e de destek veriyor.528MHz saat hızına sahip işlemci ve 256Mb belleğin kullanıldığı B7320,2.4”'lik QVGA çözünürlüğe sahip geniş ekranla geliyor.Omnia 2 gibi B7320 ve B7300'ün çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında Samsung tarafından bir bilgi verilmedi.