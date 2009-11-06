Samsung yeni yarıiketken ar-ge merkeziyle 28nm ve ileri üretim teknolojilerini hedefliyor

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Üçüncü çeyrekte 30.2 milyar dolar gelir açıklayan Güney Kore merkezli dünya elektronik devi Samsung, yeni bir yarıiletken ar-ge merkezi açıyor. Bellek ve mantık uygulamaları için yeni nesil üretim teknolojileri üzerinde çalışacak araştırma-geliştirme merkezinde, özellikle High-K, 3D transistör, ileri litografi ile yeni bağlantı ve paketleme teknolojilerine ağırlık verilecek.

Yeni nesil üretim teknolojileri için 28nm ve daha gelişmiş fabrikasyon süreçleri için yoğunlaşacak olan merkezin Samsung'un araştırma-geliştirme operasyonlarında kritik bir öneme sahip olacağı ve en gelişmiş üretim teknikleriyle güç tüketiminin aşağı çekilmesinin önemli hedeflerden birisi olacağı belirtiliyor.

Yeni yarıetiletken araştırma-geliştirme merkezinde Samsung ile birlikte IBM Teknoloji Birliği, IMEC ve Sematech gibi sektörel konsorsiyumlar da yer alacak.