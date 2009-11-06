Samsung yeni yarıiketken ar-ge merkeziyle 28nm ve ileri üretim teknolojilerini hedefliyor

Üçüncü çeyrekte 30.2 milyar dolar gelir açıklayan Güney Kore merkezli dünya elektronik devi Samsung, yeni bir yarıiletken ar-ge merkezi açıyor. Bellek ve mantık uygulamaları için yeni nesil üretim teknolojileri üzerinde çalışacak araştırma-geliştirme merkezinde, özellikle High-K, 3D transistör, ileri litografi ile yeni bağlantı ve paketleme teknolojilerine ağırlık verilecek.
Yeni nesil üretim teknolojileri için 28nm ve daha gelişmiş fabrikasyon süreçleri için yoğunlaşacak olan merkezin Samsung'un araştırma-geliştirme operasyonlarında kritik bir öneme sahip olacağı ve en gelişmiş üretim teknikleriyle güç tüketiminin aşağı çekilmesinin önemli hedeflerden birisi olacağı belirtiliyor.
Yeni yarıetiletken araştırma-geliştirme merkezinde Samsung ile birlikte IBM Teknoloji Birliği, IMEC ve Sematech gibi sektörel konsorsiyumlar da yer alacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha yakın zamanlarda askerlerimizin bunları kurtarmak için savaştığını düşününce bunu okumak insana resmen küfür gibi geliyor...
yalnızca 1 çeyrekte 30 milyar dolar iyi para tabi.
Samsung Motors binek araba da üretiyor lakin ürünleri uzakdoğu pazarı dışında fazla tanınmıyor. Renault grubunun bir şirketi olarak faliyet göstermekte.
Gerçekten bir çok alanda faaliyet gösterip hepsinden de başarıyla çıkıyorlar...Ben Samsung ürünlerini çok seviyorum...Dozer değil de araba yapsa alırım...