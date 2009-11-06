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Samsung yeni yarıiketken ar-ge merkeziyle 28nm ve ileri üretim teknolojilerini hedefliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,3b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yeni yarıiketken ar-ge merkeziyle 28nm ve ileri üretim teknolojilerini hedefliyor
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Üçüncü çeyrekte 30.2 milyar dolar gelir açıklayan Güney Kore merkezli dünya elektronik devi Samsung, yeni bir yarıiletken ar-ge merkezi açıyor. Bellek ve mantık uygulamaları için yeni nesil üretim teknolojileri üzerinde çalışacak araştırma-geliştirme merkezinde, özellikle High-K, 3D transistör, ileri litografi ile yeni bağlantı ve paketleme teknolojilerine ağırlık verilecek.

Yeni nesil üretim teknolojileri için 28nm ve daha gelişmiş fabrikasyon süreçleri için yoğunlaşacak olan merkezin Samsung'un araştırma-geliştirme operasyonlarında kritik bir öneme sahip olacağı ve en gelişmiş üretim teknikleriyle güç tüketiminin aşağı çekilmesinin önemli hedeflerden birisi olacağı belirtiliyor.

Yeni yarıetiletken araştırma-geliştirme merkezinde Samsung ile birlikte IBM Teknoloji Birliği, IMEC ve Sematech gibi sektörel konsorsiyumlar da yer alacak.


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MetronoM 10 yıl
Yanıbaşındaki kuzey kore korkusuyla adamlar çok iyi çalışıyorlar...


Daha yakın zamanlarda askerlerimizin bunları kurtarmak için savaştığını düşününce bunu okumak insana resmen küfür gibi geliyor...
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PontiSS 10 yıl
2004 yılında dünyanın en büyük lcd panel üretim tesisini yaptılar 5 milyar dolar harcayarak.
yalnızca 1 çeyrekte 30 milyar dolar iyi para tabi.
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yc#1 10 yıl
@bilgehan_de
Samsung Motors binek araba da üretiyor lakin ürünleri uzakdoğu pazarı dışında fazla tanınmıyor. Renault grubunun bir şirketi olarak faliyet göstermekte.
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mhamadko 10 yıl
en kalitleli LCD tvler, en kaliteli PC monitorleri uretiyorlar bence, hakediyorlar
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fz18 10 yıl
fotoğraf makineleri de var bu nomıssızların.
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fz18 10 yıl
fotoğraf maknalarıda var bu nomıssızların.
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bilgehan_de 10 yıl
adamlar dozer bile üretiyor :D tek teknoloji değilki :D

Gerçekten bir çok alanda faaliyet gösterip hepsinden de başarıyla çıkıyorlar...Ben Samsung ürünlerini çok seviyorum...Dozer değil de araba yapsa alırım...
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4L1 10 yıl
şuan ztn arge anlamında dünyadaki en iyi markadır napcak daha fazla arge yi ASDDSA
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multeci 10 yıl
ssd ler ucuzlayacak ileride diyordukya yakınlaşıyor galiba. bellek olaylarında da yeni devrimler olabilir samsung iyi çalışıyor.
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yonex78 10 yıl
helal olsun korelilere adamlar zamanında yatırımlarını yaptı karşılıgını alıyor biz hala iki bacaklı diyot bilem üretemiyoruz:(istisnalar hariç:)adamlar her alanda faaliyet gösteriyor arkadaşın dedigi gibi.....
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acbold 10 yıl
adamlar dozer bile üretiyor :D tek teknoloji değilki :D
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DISTURBED 10 yıl
30.2 milyar dolarmı!!! yani nvidianın 3. çeyrekte ettiği kar'ın 30 katı oha.gif
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SinanOz 10 yıl
Samsung sayamayacağımız alanda faaliyet gösteriyor. Bu da kendisine bu rakamlarda gelir getiriyor
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