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Tam Boyutta Gör Samsung, bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni bir raporda iki modelin pil kapasiteleri ortaya çıktı ve özellikle en büyük model için daha güçlü bir pil bekleyenler adına sevindirici haberler var.

Galaxy Tab S11 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı

Şirket, en üst düzey modelde kapasiteyi en son üç yıl önce 11.200 mAh'ye çıkarmıştı. Şimdi ise Galaxy Tab S11 Ultra'nın selefinden daha büyük bir pile sahip olacağı ortaya çıktı.

GalaxyClub, Galaxy Tab S11 Ultra'nın pilinin 11.374 mAh nominal kapasiteye sahip olduğunu buldu. Bu, Galaxy Tab S10 Ultra’nın 10.800 mAh’lık bataryasına kıyasla 500 mAh’lık bir artış anlamına geliyor. Halihazırda Galaxy Tab S10 Ultra’nın kapasitesi genelde 11.200 mAh olarak lanse edildiğinden, Galaxy Tab S11 Ultra'nın ilan edilen kapasitesinin 11.700 mAh veya 12.000 mAh olması muhtemel.

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Samsung, temel model Galaxy Tab S11'de ise kapasite artışına gitmeyecek. Yeni tablet, selefi Galaxy Tab S9 ile benzer şekilde 8.160 mAh nominal kapasite ve 8.400 mAh açıklanan kapasiteyle piyasaya sürülecek.

Geçtiğimiz yıl amiral gemisi tablet serisinde temel model yer almamış, yalnızca Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra piyasaya sürülmüştü. Bu kez ise sadece temel ve Ultra modelleri gelecek. Her iki cihazda da MediaTek Dimensity 9400 yonga setinin bulunması bekleniyor. Çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok, ancak Samsung genelde yeni tabletlerini Ağustos ya da Eylül aylarında tanıtıyor.

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Samsung Galaxy Tab S11 Ultra daha büyük batarya ile gelecek

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