ABD, yarı iletkenler için 11 milyar dolarlık Ar-Ge programını duyurdu

Hatırlanacağı üzere ABD Kongresi, 2022'de önemli bir dönüm noktası olan “Çip ve Bilim Yasasını” onaylamıştı. Yasa, yarı iletken üretimi için 39 milyar dolar sübvansiyon ve 11 milyar dolar araştırma ve geliştirme dahil olmak üzere 52,7 milyar dolar kaynak sağlıyordu. Ayrıca, çip tesisleri kurmak için 24 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen %25'lik bir yatırım vergisi kredisi oluşturuyordu.
ABD’den yarı iletkenlere bir yatırım daha
Ar-Ge programının en önemli parçası, gelişmiş yarı iletken teknolojisinin araştırma ve prototiplemesini yapacak olan Ulusal Yarı İletken Teknoloji Merkezi olacak. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, merkezin "hükümet, endüstri müşterileri, tedarikçiler, akademisyenler, girişimciler ve risk sermayedarlarının yenilik yapmak, bağlantı kurmak, ağ oluşturmak, sorunları çözmek ve Amerikalıların dünya ile rekabet etmesini sağlamak için bir araya geldiği bir kamu özel ortaklığı" olduğunu söyledi.
Enerji Bakanı Jennifer Granholm ise bu çabanın, denizaşırı ülkelerdeki iş kaybını önlemeye ve Amerikan istihdamını arttırmaya yönelik "çipler etrafında endüstri stratejisinin" bir parçası olduğunu ifade etti. Granholm etkinlikte yaptığı konuşmada "Ar-Ge yapmayan bir ulus zayıf bir ulustur. Artık zayıf olmayacağız." dedi.
Bu yeni kaynaklar ve yatırımlar kısa bir süre içerisinde bazı firmalarla buluşturulacak. Raimondo, halihazırda bu firmalarla karmaşık ve zorlu müzakereler sürecinde olduklarını söylese de firma ismi vermekten kaçındı. Ayrıca önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde birkaç duyuru daha yapılacağının altını çizdi.
Genel hatlarıyla ABD’nin yarı iletken üretim programı, çip üretimini ve ilgili tedarik zinciri yatırımlarını sübvanse etmeyi amaçlıyor. Sağlanacak finansmanlar fabrikaların kurulmasına ve üretimin artırılmasına yardımcı olacak. Halihazırda TSMC, Samsung ve Intel gibi şirketlerin ABD'de türünün ilk örneği olarak belirtilen tesisler kuruyor. Raimondo, "Bunlar yeni nesil yatırımlar. Bu ülkede daha önce hiç yapılmamış büyüklükte, ölçekte ve karmaşıklıkta" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.