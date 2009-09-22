Samsung'dan cep telefonları için 5MP çözünürlüğünde yeni imaj sensörü

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Akıllı telefonlar için hazırladığı yüksek performanslı iki yeni mobil işlemcisini son çeyrekte pazara sunacağını açıklayan Samsung hız kesmiyor. Firma yaptığı açıklama ile yüksek performans segmentindeki telefonlar için geliştirdiği 5 megapiksel çözünürlüğündeki S5K4EA kod adlı yeni imaj sensörünü duyurdu. CMOS sensör ve imaj işlemcisiyle gelen S5K4EA, 1080p çözünürlüğündeki görüntüleri işeyebiliyor ayrıca 30fps hızında yüksek kaliteli video kaydına da olanak tanıyor. Yüksek görüntü kabiliyetine sahip ince ve şık tasarımlı modellerde kullanılması beklenen yeni sensörün özellikleri bunlarla da sınılır değil.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre 5 megapiksel çözünürlüğündeki yeni sensör, Enhanced Energy Steering (SEES) teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü görüntü kaydına ek olarak oto-fokius, Xenon Flash, elektronik enstantane çekimi ve hızlı galeri gezintisi için ön görünümlü JPEG desteği de sunuyor. Örneklemesi başlayan Samsung 5K4EA'nın önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte hacimli üretime girmesi bekleniyor.