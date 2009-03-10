Samsung'dan dokunmatik ekranlı iki yeni telefon; S5230 ve S5600

Samsung'un dünya çapında 5 milyon adet F480 satışı gerçekleştirdiğine dair açıklamalarının ardından S5230 ve S5600 olmak üzere dokunmatik ekranlı iki yeni cep telefonu ortaya çıktı.
S5600 ile ilgili bazı detayları daha önce sizlerle paylaşmıştık fakat LG KP500 Cookie modelinin rakibi olması beklenen telefonun teknik özellikleri henüz kesinlik kazanmamıştı. Dört band GSM ve EDGE desteği sunan telefonlardan S5600, HSDPA'yı da destekleyerek S5230'dan ayrılıyor. S5600'de 2.8 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk; S5230'da ise 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk ekran uygun görülmüş. Her iki telefonda da Samsung'un TouchWiz arayüzü, 3 megapiksel kamera, Bluetooth v2.1, 1000 mAh lityum iyon batarya kullanılmış. Son olarak S5600'ün dahili belleği S5230'a göre 30 MB daha yüksek.
S5600'ün mayıs ayında; S5230'un ise nisan ayında Avrupa'da piyasaya sürülmesi beklenirken telefonların fiyatlarıyla hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
Samsung S5230 / Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900)
HSDPA desteği: Yok
EDGE desteği: Var
Boyut ve ağırlık: 104 x 53 x 11.9 mm / 92 gram
Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk dokunmatik TFT
Bellek: 50 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 3 Megapiksel, video kaydı
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Yok
Batarya: 1000 mAh lityum iyon
Samsung S5600 / Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900)
HSDPA desteği: Var
EDGE desteği: Var
Boyut ve ağırlık: 103mm x 55mm x 12.9mm / 96 gram
Ekran: 2.8 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk dokunmatik TFT
Bellek: 80 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 3 Megapiksel, 320x240@15 FPS video kaydı
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Yok
Batarya: 1000 mAh lityum iyon
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Değerli Müşterimiz
Hafıza kartı yarın kargoya verilecektir. Gecikme için özür dileriz.
Saygılarımızla
Zehra Mermer
Müşteri Temsilcisi
musterihizmetleri@hizlial.com
Kanımca artırılabilir hafızalı cihazlarda GPS kesinlikle bulunmalı.