Samsung'dan dokunmatik ekranlı iki yeni telefon; S5230 ve S5600

Samsung'un dünya çapında 5 milyon adet F480 satışı gerçekleştirdiğine dair açıklamalarının ardından S5230 ve S5600 olmak üzere dokunmatik ekranlı iki yeni cep telefonu ortaya çıktı.

S5600 ile ilgili bazı detayları daha önce sizlerle paylaşmıştık fakat LG KP500 Cookie modelinin rakibi olması beklenen telefonun teknik özellikleri henüz kesinlik kazanmamıştı. Dört band GSM ve EDGE desteği sunan telefonlardan S5600, HSDPA'yı da destekleyerek S5230'dan ayrılıyor. S5600'de 2.8 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk; S5230'da ise 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk ekran uygun görülmüş. Her iki telefonda da Samsung'un TouchWiz arayüzü, 3 megapiksel kamera, Bluetooth v2.1, 1000 mAh lityum iyon batarya kullanılmış. Son olarak S5600'ün dahili belleği S5230'a göre 30 MB daha yüksek.

S5600'ün mayıs ayında; S5230'un ise nisan ayında Avrupa'da piyasaya sürülmesi beklenirken telefonların fiyatlarıyla hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.