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Samsung'dan dokunmatik ekranlı iki yeni telefon; S5230 ve S5600

10 yıl
81,6b
1
23
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung'un dünya çapında 5 milyon adet F480 satışı gerçekleştirdiğine dair açıklamalarının ardından S5230 ve S5600 olmak üzere dokunmatik ekranlı iki yeni cep telefonu ortaya çıktı.

S5600 ile ilgili bazı detayları daha önce sizlerle paylaşmıştık fakat LG KP500 Cookie modelinin rakibi olması beklenen telefonun teknik özellikleri henüz kesinlik kazanmamıştı. Dört band GSM ve EDGE desteği sunan telefonlardan S5600, HSDPA'yı da destekleyerek S5230'dan ayrılıyor. S5600'de 2.8 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk; S5230'da ise 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk ekran uygun görülmüş. Her iki telefonda da Samsung'un TouchWiz arayüzü, 3 megapiksel kamera, Bluetooth v2.1, 1000 mAh lityum iyon batarya kullanılmış. Son olarak S5600'ün dahili belleği S5230'a göre 30 MB daha yüksek.

S5600'ün mayıs ayında; S5230'un ise nisan ayında Avrupa'da piyasaya sürülmesi beklenirken telefonların fiyatlarıyla hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

 


Samsung'dan dokunmatik ekranlı iki yeni telefon; S5230 ve S5600
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Samsung S5230 / Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900)
HSDPA desteği: Yok
EDGE desteği: Var
Boyut ve ağırlık: 104 x 53 x 11.9 mm / 92 gram
Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk dokunmatik TFT
Bellek: 50 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 3 Megapiksel, video kaydı
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Yok
Batarya: 1000 mAh lityum iyon

 

Samsung'dan dokunmatik ekranlı iki yeni telefon; S5230 ve S5600
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Samsung S5600 / Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900)
HSDPA desteği: Var
EDGE desteği: Var
Boyut ve ağırlık: 103mm x 55mm x 12.9mm / 96 gram
Ekran: 2.8 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk dokunmatik TFT
Bellek: 80 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 3 Megapiksel, 320x240@15 FPS video kaydı
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Yok
Batarya: 1000 mAh lityum iyon

 



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Ekrem71.5 1 yıl
Zamanında bu telefonları nasıl kullanmışız ya :D
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar samsung S5230 tlfnu aldım ancak avea hatla çalışmıyor türkcell le vodafone problem yok bilginize bu arada tlfnun dokunmatigi sorunsuzz
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erdal72 9 yıl
selam arkadaşlar size bir uyarım olacak hizlial.com dan kesinlikle birsey almayın siparişiniz eksik yollanıyor ve hesap sordugunuzda yarın yollıcaz dıyolar ve yollamıyolar. size kanıt aşagıda yolladıkları maillerden biri

Değerli Müşterimiz

Hafıza kartı yarın kargoya verilecektir. Gecikme için özür dileriz.


Saygılarımızla

Zehra Mermer
Müşteri Temsilcisi

musterihizmetleri@hizlial.com
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DH Misafiri 9 yıl
bencede kalmayacak her yer dokumatik oldu
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dragonscry1 10 yıl
Tasarımlar güzel ama eksik. En önemlisi Wi-Fi ve yoğun nüfus/trafik bulunan kentlerde yaşayanlar için GPS diğer bir önemli eksik.
Kanımca artırılabilir hafızalı cihazlarda GPS kesinlikle bulunmalı.
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cetvel 10 yıl
Samsung tasarım olarak gerçekten çok güzel işler başarıyor.Samsungları çok beğenirim ama iş satın alıp kullanmaya geldiği zaman muhakkak teknik yetenekleri daha iyi bir alternatifi oluyor.Karizma iyi ama wifi yok gps yok.Yinede Samsung sayesinde PPC olayı daha hızlı yol almaya başladı.
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Chenk 10 yıl
3G yeterli olacaktır Haziran 2009 dan sonra. wireless a gerek kalmayacağını düşünüyorum.
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altinok 10 yıl
LG kc500 cookie modeline alternatif bir model yapmışlar sanki. Zaten arayüzü de tıpkı kc500 gibi.
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Batuist 10 yıl
çok değil 10 sene öncesinin telefonlarını bir düşünün birde bunlara bakın .. gerçekleşmiş bir hayal gibi...
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max975 10 yıl
yani samsung gerçekten iyi işler yapıyor..
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EAedp 10 yıl
3G ???
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XivA 10 yıl
batarya tüketimi üzerinde mühendisleri ezmesi lazım samsungun yoksa işi zor!
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