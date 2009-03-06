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Samsung'dan EcoGreen serisi 1.5TB kapasiteli yeni sabit disk

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,3b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan EcoGreen serisi 1.5TB kapasiteli yeni sabit disk
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Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden Samsung, yüksek kapasite ve düşük güç tüketimi iddiasıyla hazırladığı yeni sabit diskini duyurdu. Firmanın EcoGreen serisi dahilinde hazırladığı F2EG kod adlı sabit disk, 1.5 Terabyte'lık depolama alanı sunuyor. Western Digital'in GreenPower serisindeki güncel modellere rakip olarak geliştirildiği konuşulan diskin, rakip çözümlere karşı okuma ve yazma işlemlerinde sırasıyla %40 ve %45 daha az enerji harcadığı iddia ediliyor.

Samsung'un EcoGreen serisi dahilinde hazırladığı 1.5TB kapasiteli sabit disk, SATA-II arabirimini destekliyor. Üzerinde 32MB'lık ön-bellek bulunan yüksek kapasiteli depolama çözümünün OEM üreticilerine sağlanmaya başladığı bildirilirken Samsung tarafından tavsiye edilen satış fiyatının 149$ olduğu belirtiliyor.


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Vuze 10 yıl
fiyatı hakkında bilgi varmı?
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Quad_core2 10 yıl
valla arkadaslar samsung gayette guzel bende kullanıyorum ama sanırım seagate 10 numara dıye bılrım
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kjetlee 10 yıl
Çeşitliliğin artması güzel.

Samsung markasına pek ısınamasamda tercih edilebilir.
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max975 10 yıl
Samsung bu işi iyi yapmaya başladı... ama ben yinede WD derim.
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leventalpsal 10 yıl
quiknet'ten 10 mbit baglanti kullaniyorum, 1 saatte 3.6 GB, 1 günde 86 GB download yapılabiliyor. ciddi harddisk ihtiyacı doğuyor.
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: leventalpsal

quiknet'ten 10 mbit baglanti kullaniyorum, 1 saatte 3.6 GB, 1 günde 86 GB download yapılabiliyor. ciddi harddisk ihtiyacı doğuyor.

BLUE RAY
DVD CD LERİ ne güne duruyor çek dursun
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showstopper41 10 yıl
Tasarruflu HDD çeşitlerinin artması çok güzel haber. WD nin 1,5TB ve 2TB lık green serisi hâlâ türkiyede yok.
Ülkemize en kısa sürede gelir bu modeller umarım.
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Confusion 10 yıl
ülkemizde ecogreen konusu ile ilgili bilgilendirme de yok, ilgi de yok... bu ürüne tamamlayıcı mal olarak para harcadığımız elektrik uzun vadede kaç TL edecek bilmiyoruz!!!
bana kalsa "ecogreen" adında bir seri üretmek yerine bu serinin özelliklerini standart modellere entegre edip yaygınlaştırmaları lazım

bundan daha kapsamlı bir konu olarak EN-VER kanunu çıkartıldı devlet daireleri, işyerleri ve evler için çeşitli enerji verimliliği politikaları geliştirildi bundan da kimseni haberi yok
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