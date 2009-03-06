Samsung'dan EcoGreen serisi 1.5TB kapasiteli yeni sabit disk

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Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden Samsung, yüksek kapasite ve düşük güç tüketimi iddiasıyla hazırladığı yeni sabit diskini duyurdu. Firmanın EcoGreen serisi dahilinde hazırladığı F2EG kod adlı sabit disk, 1.5 Terabyte'lık depolama alanı sunuyor. Western Digital'in GreenPower serisindeki güncel modellere rakip olarak geliştirildiği konuşulan diskin, rakip çözümlere karşı okuma ve yazma işlemlerinde sırasıyla %40 ve %45 daha az enerji harcadığı iddia ediliyor.

Samsung'un EcoGreen serisi dahilinde hazırladığı 1.5TB kapasiteli sabit disk, SATA-II arabirimini destekliyor. Üzerinde 32MB'lık ön-bellek bulunan yüksek kapasiteli depolama çözümünün OEM üreticilerine sağlanmaya başladığı bildirilirken Samsung tarafından tavsiye edilen satış fiyatının 149$ olduğu belirtiliyor.