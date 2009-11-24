Samsung'dan eSata destekli harici hard disk: Story Station Plus

Tam Boyutta Gör

Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung, ürün gamındaki Story Station harici harddisklerinin yeni versiyonunu, Story Station Plus'ı duyurdu.

1-1.5 ve 2 Terabyte olmak üzere 3 farklı kapasiteyle satışa sunulan 3.5 form faktörlük Story Station Plus, external serial ATA (eSata) arayüzü sayesinde saniyede 3Gb (Gigabit)'e kadar veri transferine izin veriyor. Aynı zamanda USB 2.0 üzerinden 480Mbps'lık veri transferi de yapabilen depolama ürününün kasasında kullanılan alüminyum ile düzgün ısı dağılımı sağlanması hedeflenmiş. AB'nin EuP gereksinimlerini de karşılayan Story Station Plus, aktif olmadığında güç tüketimini 2.5W'dan 0.1W'a düşürerek %96'lık enerji tasarrufu sağlıyor.

Yakın zamanda raflardaki yerini alacağı açıklanan Story Station Plus'ın 2TB'lık versiyonu için satış fiyatıysa 300 dolar olarak belirlenmiş.

<a href="http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&newsId=20091123006001&newsLang=en">Samsung</a>