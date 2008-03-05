Samsung'dan grafik profesyonellerine özel iki yeni monitör

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Samsung özellikle grafik endüstrisinde çalışan profesyonellere yönelik olarak hazırladığı, tasarımlarıyla dikkat çeken iki yeni LCD monitörünü duyurdu. Firmanın T260 ve T240 kod adlarını verdiği yeni monitörlerden tepe model olan T260, 26" formundaki boyutu ve 20.000 karşıtlık oranı ile dikkat çekiyor. 1920x1200 çözünürlüğünü destekleyen ve dolayısıyla Full HD yeteneği de olan monitör 5ms'lik tepki süresine sahip. Yeni nesil görüntü kaynakları ile iletişim iiçn HDMI arabirimini de destekleyen monitör opsiyonel olarak dijital tv alıcı özelliği de sunuyor. Genel ve stand tasarımıyla dikkat çekici olan monitörün 24" boyutundaki bir beden küçük kardeşi boyut dışında gelen olarak T260 modeli ile aynı özelliklere sahip. Stand By modunda 0.3 watt'lık güç tüketimine sahip olduğu söylenen T240 ile abisi T260'ın bu ay içerisinde resmen kullanıma sunulması planlanıyor.