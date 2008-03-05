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Samsung'dan grafik profesyonellerine özel iki yeni monitör

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
14,8b
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45
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung özellikle grafik endüstrisinde çalışan profesyonellere yönelik olarak hazırladığı, tasarımlarıyla dikkat çeken iki yeni LCD monitörünü duyurdu. Firmanın T260 ve T240 kod adlarını verdiği yeni monitörlerden tepe model olan T260, 26" formundaki boyutu ve 20.000 karşıtlık oranı ile dikkat çekiyor. 1920x1200 çözünürlüğünü destekleyen ve dolayısıyla Full HD yeteneği de olan monitör 5ms'lik tepki süresine sahip. Yeni nesil görüntü kaynakları ile iletişim iiçn HDMI arabirimini de destekleyen monitör opsiyonel olarak dijital tv alıcı özelliği de sunuyor. Genel ve stand tasarımıyla dikkat çekici olan monitörün 24" boyutundaki bir beden küçük kardeşi boyut dışında gelen olarak T260 modeli ile aynı özelliklere sahip. Stand By modunda 0.3 watt'lık güç tüketimine sahip olduğu söylenen T240 ile abisi T260'ın bu ay içerisinde resmen kullanıma sunulması planlanıyor.
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Stellar 11 yıl
tasarım şahane olmuş. çözünürlük de süper. :) samsung a yakışır hareketler olmuş yine. fiyatı da o kadar güzel olacaktır eminim. :D
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artiery 11 yıl
fiyat bencede 2000 ytl den aşşagı olmaz ama arkadaşlarında dediği gibi panel ne acaba .....
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NorthShield 11 yıl
Çok güzeller gerçekten aynı bu ksayı kullanıp normal kullanıcılar için lcd üretirlerse cok satarlar...
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theyapici 11 yıl
millet gider aya türk milleti yaya helal sana samsung
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MrPerFormance 11 yıl
HERŞEY GÜZELDE GÖRÜŞ AÇISINDAN NE HABER.?????
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orhan--k 11 yıl
Şekil ve özellik olarak harika bir monitör. Fiyatının pahalı olacağı aşikar.
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*AMD_ATHLON* 11 yıl
vay anam vay bu ne gözlerim kamaştı
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dmxerkan 11 yıl
Burdan öyle görünüyorki ayaklıkta 2232bw dekine benzer yöntem kullanılmış. Eğer öyleyse ve yükseklik ayarı falan yoksa yazık etmişler güzelim monitöre.
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drkayzer 11 yıl
samnsung bu işi biliyor
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Technics 11 yıl
bu adamlar lcd olayını bitirdiler ya helal olsun samsunga.. İnsanlara kullandıklarında gurur duyacakları monitörler üretiyorlar gerçekten de.
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