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Samsung'dan WiFi destekli gelişmiş buzdolabı: Zipel e-diary

9 yıl
19,9b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan WiFi destekli gelişmiş buzdolabı: Zipel e-diary
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Teknoloji tutkunları tarafından daha çok cep telefonu ve televizyonlarıyla tanınıyor olsa bile dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri olan Samsung, beyaz eşya üretiminde de iddialı olan bir firma. Oldukça geniş bir ürün gamına sahip olan Samsung, Zipel e-Diary isimli yeni buzdolabını, memleketi Güney Kore'de satışa sunuyor. Geniş iç hacim, çift kapılı yapı ve farklı gıda maddeleri için özel bölme tasarımıyla, sınıfında rekabetçi olacağı söylenen Zipel e-diary'nin haberimize konu olan asıl özellikleri ise, sahip olduğu ek fonksiyonlarda gizli. Zira 10-inç boyutunda dokunmatik ekrana ve WiFi desteğine sahip olan buzdolabı, ihtiyaç duyduğunuz hemen her bilgiyi, o an karşılamayı başarıyor.

DLNA destekli cihazlarla iletişim kurabilen Samsung Zipel e-diary, sahip olduğu ekran üzerinde not tutmanıza, Google Takvim uygulamasına erişim sağlamanıza, hava durumunu bilgilerine ulaşmanıza, yemek tarifleri almanıza ve haberleri okumanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda dijital fotoğraf çerçevesi olarak ta kullanılabilen ekrana görüntüler, kablosuz olarak aktarılabildiği gibi, bellek kartındaki fotoğraflar da gösterilebiliyor.

Krem Beyazı kaplamaya sahip olan Samsung Zipel e-diary, Güney Kore pazarında 2170 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.


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ecasa_69 9 yıl
acbold
13.03.2010 Saat: 02:36
buzdolabından internete girmek için oraya dikilsem.babam beni doğrar buzluğa koyar :D

:) dolabında, bayanında duruşundan faydalı bir şey olduğu anlaşılıyor xP
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acbold 9 yıl
buzdolabından internete girmek için oraya dikilsem.babam beni doğrar buzluğa koyar :D
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deagle100 9 yıl

acbold

buzdolabından internete girmek için oraya dikilsem.babam beni doğrar buzluğa koyar :D


hepimizi
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Elmoor 9 yıl
Buzdolabın dan çok yanındaki ilgi çekti.. :D
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@nano@ 9 yıl
vayy be dehşet bişeymiş keşke benim olsa(buzdolabı tabi)
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sertacaygun 9 yıl
Resimdeki minili hatunlar için değil de, evli ve çocuklu, mutlu ve huzur dolu aileler için uygun olabilir :) ...
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