WiFi araması (VoWiFi) nedir, nasıl yapılır?

- WiFi araması nedir ❓
- WiFi araması nasıl yapılır 📲
- Samsung WiFi araması açma ve kapatma 🔽
- Xiaomi WiFi araması açma ve kapatma 🔽
- Oppo WiFi araması açma ve kapatma 🔽
- Huawei WiFi araması açma ve kapatma 🔽
- iPhone WiFi araması açma ve kapatma 🔽
- VoLTE nedir 🔉
- VoLTE açma/kapatma nasıl yapılır 🔽
- WiFi arama destekleyen telefonlar 📱
- WiFi araması olan Samsung telefonlar ⬇️
- WiFi araması olan Huawei telefonlar ⬇️
- WiFi araması olan Xiaomi ve Redmi telefonlar ⬇️
- WiFi araması olan Oppo telefonlar ⬇️
- WiFi araması olan iPhone modelleri ⬇️
- WiFi araması yapamıyorum çözümü ✅
- WiFi aramasında dakika gider mi 🤔
- Yorumlar
Hücresel şebeke kapsama alanının zayıf olduğu veya hiç olmadığı bir yerde, WiFi ağı üzerinden arama alabilir ve mesaj gönderebilirsiniz. WiFi arama servisi, akıllı telefonlarda yerleşik bir özelliktir. Telefonun çekmediği zamanlarda kurtarıcı özellik olan Wi-Fi araması; Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, tüm operatörler tarafından destekleniyor. Peki, WiFi araması nasıl yapılır? VoWiFi olarak da geçen WiFi arama servisi hakkında her şey bu yazıda. Ayrıca VoWiFi teknolojisinin bir benzeri olan "VoLTE nedir, nasıl açılır/kapatılır?" sorunusunun yanıtı da içeriğimizin devamında.
WiFi araması nedir ❓
VoWiFi olarak da bilinen WiFi arama, bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden özel bir uygulama ve web servisi aracılığıyla kablosuz ağ bağlantısı kullanılarak telefon araması gerçekleştirme anlamına da gelir. İnsanlar, daha yüksek faturalar ödememek için bu tür WiFi aramasını kullanır. WiFi arama hizmeti, çoğu ülkede yurt içi ve yurt dışında kullanılıyor.
WiFi araması, küçük farklılıklar olsa da Skype veya WhatsApp gibi VoIP uygulamalarına benzer şekilde çalışır. WiFi araması, kablosuz ağ bağlantısı üzerinden -VoIP ile aynı şekilde- hücresel veri paketlerini ileterek çalışır. WiFi aramasının çalışması için akıllı telefon tarafından desteklenmesi gerekir. VoWiFi, GAN protokolünün daha yeni bir sürümüdür.
WiFi araması nasıl yapılır 📲
Samsung WiFi araması açma ve kapatma 🔽
- Ayarlar’a girin.
- Bağlantılar’a dokunun.
- Wi-Fi araması seçeneğini açın.
- WiFi aramayı kapatmak için pasif yapın.
Xiaomi WiFi araması açma ve kapatma 🔽
- Telefon uygulamasını açın.
- *#*#869434#*#* tuşlayın.
- Uyarı mesajı çıkacak.
- Ayarlar’a girin.
- SIM kart - Mobil Şebeke’ye girin.
- SIM karta dokunun.
- WiFi kullanarak arama yap seçeneğini açın.
- WiFi aramayı kapatmak için seçeneği pasif yapın.
Oppo WiFi araması açma ve kapatma 🔽
- Ayarlar’ı açın.
- Hücresel ağa dokunun.
- SIM’e dokunun.
- WiFi aramasına girin.
- WiFi aramayı açık konuma getirin.
- WİFi aramayı kapatmak için pasif konuma getirin.
Huawei WiFi araması açma ve kapatma 🔽
- Telefon uygulamasını açın.
- Ayarlar - WiFi araması bölümüne gidin.
- Wi-Fi araması özelliğini etkinleştirin.
- WiFi aramasını kapatmak için devre dışı bırakın.
iPhone WiFi araması açma ve kapatma 🔽
- Ayarlar’ı açın.
- Telefon’a dokunun.
- WiFi ile arama’ya gidin.
- “Bu iPhone’da WiFi ile arama” açık konumuna getirin.
- WiFi ile aramayı kapatmak için tekrar dokunun.
VoLTE nedir 🔉
VoLTE açma/kapatma nasıl yapılır 🔽
iPhone'larda VoLTE açma/kapatma için; Ayarlar > Hücresel > Seçenekler > Ses ve Veri aşamalarını izleyip VoLTE açık/kapalı seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
Android telefonlarda VoLTE özelliği açıp kapatmak için; Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > VoLTE Aramaları adımlarını takip edip VoLTE Aramaları özelliğini aktif edebilir ya da kapatabilirsiniz.
WiFi arama destekleyen telefonlar 📱
WiFi araması olan Samsung telefonlar ⬇️
- Samsung Galaxy M serisi
- Samsung Galaxy A serisi
- Samsung Galaxy J serisi
- Samsung Galaxy Note serisi
- Samsung Galaxy S10 modelleri
- Samsung Galaxy S20 modelleri
- Samsung Galaxy S6, S7, S8, S9 modelleri
- Samsung Galaxy Z Flip, Z Fold modelleri
- Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, S23 Ultra
WiFi araması olan Huawei telefonlar ⬇️
- Huawei Mate 10 serisi
- Huawei Mate 20 serisi
- Huawei Mate 30 serisi
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Nova 5T
- Huawei P Smart modelleri
- Huawei P10 modelleri
- Huawei P20 modelleri
- Huawei P30 modelleri
- Huawei P40 modelleri
- Huawei P8 ve P9
- Huawei Y5 ve Y6, Y7
- Huawei P Smart
- Huawei Nova modelleri
- Huawei Mate 50 Pro
WiFi araması olan Xiaomi ve Redmi telefonlar ⬇️
- Xiaomi POCO X4 Pro 5G
- Xiaomi 12 5G, 12 Pro 5G
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro
- Xiaomi Mi A2 Lite
- Xiaomi Redmi 6A, Redmi 7/7A, Redmi 8/8A
- Xiaomi Redmi Note 8/8 Pro
- Xiaomi Redmi Note 7
- Xiaomi Redmi Note 9 modelleri
- Xiaomi Mi Note 10 lite
- Xiaomi Mi 10 modelleri
- Xiaomi Redmi 9 modelleri
- Xiaomi POCO 3X
- Xiaomi Poco X3 Pro, F3
- Xiaomi Redmi Note 10 5G
- Xiaomi Poco M3 Pro 5G
- Xiaomi Mi 11 modelleri
- Xiaomi Redmi Note11 modelleri
- Xiaomi POCO M4 Pro 5G
- Xiaomi Redmi 10/10C
- Xiaomi POCO C40
WiFi araması olan Oppo telefonlar ⬇️
- Oppo A modelleri
- Oppo Find X2
- Oppo Reno modelleri
- Oppo R17 Pro
- Oppo RX17 Neo
- Oppo Reno 6
- Oppo Reno 7
WiFi araması olan iPhone modelleri ⬇️
- iPhone 5c, 5S
- iPhone 6 serisi
- iPhone 7 serisi
- iPhone 8 serisi
- iPhone X, XR
- iPhone XS, XS Max
- iPhone 11 serisi
- iPhone 12 serisi
- iPhone 13 serisi
- iPhone 14 serisi
- iPhone SE 1 & 2
WiFi araması yapamıyorum çözümü ✅
WiFi araması açık ama arama yapamıyorum, neden? WiFi arama özelliği her zaman mükemmel şekilde çalışmıyor. Telefonunuzda WiFi ile arama özelliği olması gerektiği gibi çalışmıyorsa düzeltmek için aşağıdaki çözüm yollarını deneyebilirsiniz:
- Modem ve telefonunuzu yeniden başlatın.
- Yeni yazılım güncellemesi var mı kontrol edin.
- Telefon ve operatör WiFi arama desteği veriyor mu kontrol edin.
- SIM kartı çıkarıp tekrar takın.
- Telefonu uçak moduna alıp WiFi aramaya zorlayın.
- Farklı bir WiFi ağı deneyin.
- Ağ ayarlarını sıfırlayın.
WiFi aramasında dakika gider mi 🤔
WiFi araması ücretli mi? Wi-Fi ile arama servisinden internetinizden harcamadan veya ek bir ücret ödemeden, tarifeniz kapsamındaki dakikaları kullanarak yararlanabiliyorsunuz. İster yurt içi ister yurt dışında Wi-Fi araması yaparken paketiniz kapsamındaki süreleri harcarsınız, faturanıza ek ücret yansıtılmaz. Kısaca; WiFi araması ücretsizdir.
Evde bir odada, kapalı otoparkta, gittiğimiz yerlerde telefonun çekmediği anlar olur. VoWiFi teknolojisi, bu gibi durumlarda hayat kurtarıcı olur. Peki, Wifi araması nedir? Bu rehber yazıda WiFi arama servisinin ne demek olduğunu anlattık ve WiFi aramasının nasıl yapıldığını adım adım gösterdik. Bu teknolojinin bir benzeri olan VoLTE nedir ve VoLTE özelliğinin nasıl açılıp kapandığına da değinmeyi ihmal etmedik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)