WiFi araması (VoWiFi) nedir, nasıl yapılır?

Hücresel şebeke kapsama alanının zayıf olduğu veya hiç olmadığı bir yerde, WiFi ağı üzerinden arama alabilir ve mesaj gönderebilirsiniz. WiFi arama servisi, akıllı telefonlarda yerleşik bir özelliktir. Telefonun çekmediği zamanlarda kurtarıcı özellik olan Wi-Fi araması; Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, tüm operatörler tarafından destekleniyor. Peki, WiFi araması nasıl yapılır? VoWiFi olarak da geçen WiFi arama servisi hakkında her şey bu yazıda. Ayrıca VoWiFi teknolojisinin bir benzeri olan "VoLTE nedir, nasıl açılır/kapatılır?" sorunusunun yanıtı da içeriğimizin devamında.

WiFi araması nedir ❓ Tam Boyutta Gör WiFi araması, kullanıcıların kablosuz internet bağlantısı üzerinden arama yapmasına ve arama almasına olanak tanıyan bir ses hizmetidir. WiFi arama servisi, telefonun çekmediği yerlerde (konumlarda) konuşmanıza izin verir. Çoğu Android ve iOS (iPhone) telefonda Wi-Fi arama özelliği vardır. VoWiFi olarak da bilinen WiFi arama, bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden özel bir uygulama ve web servisi aracılığıyla kablosuz ağ bağlantısı kullanılarak telefon araması gerçekleştirme anlamına da gelir. İnsanlar, daha yüksek faturalar ödememek için bu tür WiFi aramasını kullanır. WiFi arama hizmeti, çoğu ülkede yurt içi ve yurt dışında kullanılıyor. WiFi araması, küçük farklılıklar olsa da Skype veya WhatsApp gibi VoIP uygulamalarına benzer şekilde çalışır. WiFi araması, kablosuz ağ bağlantısı üzerinden -VoIP ile aynı şekilde- hücresel veri paketlerini ileterek çalışır. WiFi aramasının çalışması için akıllı telefon tarafından desteklenmesi gerekir. VoWiFi, GAN protokolünün daha yeni bir sürümüdür.

WiFi araması nasıl yapılır 📲 Tam Boyutta Gör WiFi arama özelliği, varsayılan olarak açık değildir. WiFi ile arama yapmak için telefonunuzda yapmanız gereken bir ayar vardır. Android telefonda ve iPhone’da WiFi araması nasıl açılır? adım adım görelim: Samsung WiFi araması açma ve kapatma 🔽 Tam Boyutta Gör Ayarlar’a girin. Bağlantılar’a dokunun. Wi-Fi araması seçeneğini açın. WiFi aramayı kapatmak için pasif yapın. Xiaomi WiFi araması açma ve kapatma 🔽 Telefon uygulamasını açın. *#*#869434#*#* tuşlayın. Uyarı mesajı çıkacak. Ayarlar’a girin. SIM kart - Mobil Şebeke’ye girin. SIM karta dokunun. WiFi kullanarak arama yap seçeneğini açın. WiFi aramayı kapatmak için seçeneği pasif yapın. Oppo WiFi araması açma ve kapatma 🔽 Ayarlar’ı açın. Hücresel ağa dokunun. SIM’e dokunun. WiFi aramasına girin. WiFi aramayı açık konuma getirin. WİFi aramayı kapatmak için pasif konuma getirin. Huawei WiFi araması açma ve kapatma 🔽 Telefon uygulamasını açın. Ayarlar - WiFi araması bölümüne gidin. Wi-Fi araması özelliğini etkinleştirin. WiFi aramasını kapatmak için devre dışı bırakın. iPhone WiFi araması açma ve kapatma 🔽 Tam Boyutta Gör Ayarlar’ı açın. Telefon’a dokunun. WiFi ile arama’ya gidin. “Bu iPhone’da WiFi ile arama” açık konumuna getirin. WiFi ile aramayı kapatmak için tekrar dokunun.

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VoLTE nedir 🔉 Tam Boyutta Gör Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcıları; tıpkı kablosuz ağ bağlantısı (WiFi) üzerinden olduğu gibi 4.5G şebekesi üzerinden de arama yapabiliyor. Turkcell VoLTE (Voice Over LTE) olarak özdeşleşen bu teknoloji, 4.5G LTE şebekesi üzerinden HD+ kalitesinde sesli arama yapmayı mümkün kılıyor. VoLTE açma/kapatma nasıl yapılır 🔽 iPhone'larda VoLTE açma/kapatma için; Ayarlar > Hücresel > Seçenekler > Ses ve Veri aşamalarını izleyip VoLTE açık/kapalı seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Android telefonlarda VoLTE özelliği açıp kapatmak için; Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > VoLTE Aramaları adımlarını takip edip VoLTE Aramaları özelliğini aktif edebilir ya da kapatabilirsiniz.

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WiFi arama destekleyen telefonlar 📱 Tam Boyutta Gör WiFi araması yapmak için hem akıllı telefonunuzun hem de operatörünüzün VoWiFi desteği sunması gerekiyor. Bu bağlamda WiFi arama özelliği olan telefonlar hangileri? çok merak ediliyor. İşte Turkcell, Vodafone, Türk Telekom WiFi arama destekleyen telefonlar: WiFi araması olan Samsung telefonlar ⬇️ Samsung Galaxy M serisi

Samsung Galaxy A serisi

Samsung Galaxy J serisi

Samsung Galaxy Note serisi

Samsung Galaxy S10 modelleri

Samsung Galaxy S20 modelleri

Samsung Galaxy S6, S7, S8, S9 modelleri

Samsung Galaxy Z Flip, Z Fold modelleri

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, S23 Ultra WiFi araması olan Huawei telefonlar ⬇️ Huawei Mate 10 serisi

Huawei Mate 20 serisi

Huawei Mate 30 serisi

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Nova 5T

Huawei P Smart modelleri

Huawei P10 modelleri

Huawei P20 modelleri

Huawei P30 modelleri

Huawei P40 modelleri

Huawei P8 ve P9

Huawei Y5 ve Y6, Y7

Huawei P Smart

Huawei Nova modelleri

Huawei Mate 50 Pro WiFi araması olan Xiaomi ve Redmi telefonlar ⬇️ Xiaomi POCO X4 Pro 5G

Xiaomi 12 5G, 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Redmi 6A, Redmi 7/7A, Redmi 8/8A

Xiaomi Redmi Note 8/8 Pro

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 9 modelleri

Xiaomi Mi Note 10 lite

Xiaomi Mi 10 modelleri

Xiaomi Redmi 9 modelleri

Xiaomi POCO 3X

Xiaomi Poco X3 Pro, F3

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Xiaomi Mi 11 modelleri

Xiaomi Redmi Note11 modelleri

Xiaomi POCO M4 Pro 5G

Xiaomi Redmi 10/10C

Xiaomi POCO C40 WiFi araması olan Oppo telefonlar ⬇️ Oppo A modelleri

Oppo Find X2

Oppo Reno modelleri

Oppo R17 Pro

Oppo RX17 Neo

Oppo Reno 6

Oppo Reno 7 WiFi araması olan iPhone modelleri ⬇️ iPhone 5c, 5S

iPhone 6 serisi

iPhone 7 serisi

iPhone 8 serisi

iPhone X, XR

iPhone XS, XS Max

iPhone 11 serisi

iPhone 12 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone SE 1 & 2

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WiFi araması yapamıyorum çözümü ✅ WiFi araması açık ama arama yapamıyorum, neden? WiFi arama özelliği her zaman mükemmel şekilde çalışmıyor. Telefonunuzda WiFi ile arama özelliği olması gerektiği gibi çalışmıyorsa düzeltmek için aşağıdaki çözüm yollarını deneyebilirsiniz: Modem ve telefonunuzu yeniden başlatın.

Yeni yazılım güncellemesi var mı kontrol edin.

Telefon ve operatör WiFi arama desteği veriyor mu kontrol edin.

SIM kartı çıkarıp tekrar takın.

Telefonu uçak moduna alıp WiFi aramaya zorlayın.

Farklı bir WiFi ağı deneyin.

Ağ ayarlarını sıfırlayın.

WiFi aramasında dakika gider mi 🤔 WiFi araması ücretli mi? Wi-Fi ile arama servisinden internetinizden harcamadan veya ek bir ücret ödemeden, tarifeniz kapsamındaki dakikaları kullanarak yararlanabiliyorsunuz. İster yurt içi ister yurt dışında Wi-Fi araması yaparken paketiniz kapsamındaki süreleri harcarsınız, faturanıza ek ücret yansıtılmaz. Kısaca; WiFi araması ücretsizdir.

Evde bir odada, kapalı otoparkta, gittiğimiz yerlerde telefonun çekmediği anlar olur. VoWiFi teknolojisi, bu gibi durumlarda hayat kurtarıcı olur. Peki, Wifi araması nedir? Bu rehber yazıda WiFi arama servisinin ne demek olduğunu anlattık ve WiFi aramasının nasıl yapıldığını adım adım gösterdik. Bu teknolojinin bir benzeri olan VoLTE nedir ve VoLTE özelliğinin nasıl açılıp kapandığına da değinmeyi ihmal etmedik.

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