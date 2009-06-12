Samsung'dan yeni dijital fotoğraf makinesi:WB1000

Samsung, dijital fotoğraf makinesi pazarındaki yeni lideri 12.2 megepiksellik WB1000'ü tanıttı. 3.0” boyutunda 480*360 çözünürlüğüne sahip OLED ekranı bulunan ve Schneider-Kreuznach lenslerinin kullanıldığı WB1000,ayrıca güç tuşunun hemen sol tarafında konumlandırılan analog değer gösterici ile kullanıcının batarya durumunu ve kalan hafızayı her an görmesini de sağlıyor. WB1000'in diğer bir beceriside düşük ışıkta 3.2”megapikselde 3200 ISO'a kadar çekim yapabilmesi.

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WB1000 ayrıca 720p çözünürlüğünde HD video kaydı yaparken sahip olduğu optik dengeleyici sayesinde çekim sırasındaki sarsıntıları ve titreşimleri en aza indiriyor.

76Mb dahili depolama alanıyla gelen ve MMC Plus-SDHC hafıza kartlarıyla bu alanın arttırılmasına izin veren WB1000, 18 Haziran'dan itibaren 380 dolar satış fiyatıyla kullanıcıya merhaba diyecek.