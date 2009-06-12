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Samsung'dan yeni dijital fotoğraf makinesi:WB1000

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,4b
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10
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Samsung, dijital fotoğraf makinesi pazarındaki yeni lideri 12.2 megepiksellik WB1000'ü tanıttı. 3.0” boyutunda 480*360 çözünürlüğüne sahip OLED ekranı bulunan ve Schneider-Kreuznach lenslerinin kullanıldığı WB1000,ayrıca güç tuşunun hemen sol tarafında konumlandırılan analog değer gösterici ile kullanıcının batarya durumunu ve kalan hafızayı her an görmesini de sağlıyor. WB1000'in diğer bir beceriside düşük ışıkta 3.2”megapikselde 3200 ISO'a kadar çekim yapabilmesi.

Samsung'dan yeni dijital fotoğraf makinesi:WB1000
Tam Boyutta Gör

Samsung'dan yeni dijital fotoğraf makinesi:WB1000
Tam Boyutta Gör

Samsung'dan yeni dijital fotoğraf makinesi:WB1000
Tam Boyutta Gör

WB1000 ayrıca 720p çözünürlüğünde HD video kaydı yaparken sahip olduğu optik dengeleyici sayesinde çekim sırasındaki sarsıntıları ve titreşimleri en aza indiriyor.

76Mb dahili depolama alanıyla gelen ve MMC Plus-SDHC hafıza kartlarıyla bu alanın arttırılmasına izin veren WB1000, 18 Haziran'dan itibaren 380 dolar satış fiyatıyla kullanıcıya merhaba diyecek.


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ecrasniann 10 yıl
yurtdışından sipariş ettim, bir hafta içinde elimde olacak (umarım:). elime geçtiğinde sizlerle deneyimlerimi paylaşırım

hayırlı olsun. hangi siteden ne kadara aldınız? garantisi olacak mı?
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assurdo 10 yıl
gümrüğe takılır diye siteden almadım. Bir yakınım Almanya'dan gelecek ona sipariş ettim. 310 euro ya bir elektronik mağazadan aldı ama nereden aldığını sormadım.
garantisini de hiç araştırmadım açıkçası. Daha önce cep telefonu, laptop gibi şeyleri yurtdışından getirdim ama nazar değmesin hiçbirisinde garantiye ihtiyaç duyacak bir sorun yaşamadım, one güvendim biraz:)
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SeKSandDoRT 10 yıl
asıl en önemli özelliğinden bahsedilmemiş, 24mm ultra geniş açı lensi var, bu da 85 derecelik bir alanı görmek demek...
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exoticbargain 10 yıl
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Saygılar
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ecasa_69 10 yıl
memory ve battery gostergelerı cok guzel olmus..
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Batuist 10 yıl
samsungların görüntü kalitesi çok düşük... umarım bu sorunu hallederler...
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padfinder 10 yıl
Pardon arkadaşlar yanlış yere bakmışım lensi 1:2 lens değilmiş büyük resme bakınca 4.3 orta kararda bir lensi var idare eder muhtemel.
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fatihcanery 10 yıl
çok kalite duruyor,gece çekimleri genellikle fotoğraf makinelerininin kötü oluyor acaba bunun ki nasıl olur? gece çekimine bi çare bulsalar iyi olacak
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padfinder 10 yıl
1:2 lens kullanılmış görüntü kalitesi iyi olacaktır.
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