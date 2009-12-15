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Samsung'un 2010 yılında yapacakları; Tablet Bilgisayar, LED Monitörler...

9 yıl
13,7b
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9
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Samsung'un 2010 yılında yapacakları; Tablet Bilgisayar, LED Monitörler...
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Dünyanın en büyük elektronik firmalarından Samsung'un Avustralya Ofisinin Bilgi Teknolojilerinden sorumlu yöneticisi Emannuele Silanesu, Güney Koreli üreticisinin önümüzdeki zamanlarda tablet bilgisayar pazarına giriş yapacağını ve 2010 yılının sonuna kadar bütün bilgisayar monitörlerinde LED teknolojisine yer vereceğini açıkladı.

Apple Tablet'in sıklıkça dillendirildiği bir dönemde Silanesu, tablet cihazlarıyla ilgili çok fazla bilgi vermezken, dokunmatik ekranlarının yanında dahili fiziksel klavyeye de sahip olabileceklerini belirtti. Silanesu ayrıca, 2010 yılının ilk çeyreğinde firmanın ürün gamına CCFL aydınlatmalı çoklu dokunmatiğe duyarlı monitörleri ekleyeceğini bunun yanı sıra bir süredir Nvidia'nın 2D içeriği 3D içeriğe çevirebilen çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı.


http://www.current.com.au/2009/12/14/article/Samsung-to-sell-tablets-make-all-monitors-LED-by-H2-2010/COITNKHIZU.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 9 yıl
firefox mozilla'da surum 3.5.5 oklar normal calisiyor!
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alperen_69 9 yıl
ilk defa farklı tarayıcı olarak chrome kullanıyorum donanımhaberde sorun yapıyor explorer
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Opeth 9 yıl
aynı sorun bende de var :(
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Raizan 9 yıl
chrome kullanıyorum ben ve şuanda sorunsuz bir şekilde haberler arasında ileri geri yapabiliyorum.
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TELESCOPE 9 yıl
sorun yok
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bluemad 9 yıl
son bir kac gündür, haberin basindaki ileri geri tuslari ile bir sonraki habere gecemiyorum, baska tarayicilarla denedim yine ayni, acaba sorun benim bilgisayardami yoksa donanimhaber.com dami? bu sorunu baska yasayan biri var mi?
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