Samsung'un 2010 yılında yapacakları; Tablet Bilgisayar, LED Monitörler...

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Dünyanın en büyük elektronik firmalarından Samsung'un Avustralya Ofisinin Bilgi Teknolojilerinden sorumlu yöneticisi Emannuele Silanesu, Güney Koreli üreticisinin önümüzdeki zamanlarda tablet bilgisayar pazarına giriş yapacağını ve 2010 yılının sonuna kadar bütün bilgisayar monitörlerinde LED teknolojisine yer vereceğini açıkladı.

Apple Tablet'in sıklıkça dillendirildiği bir dönemde Silanesu, tablet cihazlarıyla ilgili çok fazla bilgi vermezken, dokunmatik ekranlarının yanında dahili fiziksel klavyeye de sahip olabileceklerini belirtti. Silanesu ayrıca, 2010 yılının ilk çeyreğinde firmanın ürün gamına CCFL aydınlatmalı çoklu dokunmatiğe duyarlı monitörleri ekleyeceğini bunun yanı sıra bir süredir Nvidia'nın 2D içeriği 3D içeriğe çevirebilen çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı.

http://www.current.com.au/2009/12/14/article/Samsung-to-sell-tablets-make-all-monitors-LED-by-H2-2010/COITNKHIZU.html