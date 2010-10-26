Samsung'un Android'li yeni cihazı için tarih belirlendi; 8 Kasım

Son dönemde gerek Android tableti Galaxy Tab gerekse de Android'li akıllı telefonu Galaxy S ile adından bahsettiren Samsung'dan yeni Android'li cihaz geliyor.

Firmanın mobil departmanı Samsung Mobile, basın kuruluşlarına gönderdiği davetiye ile 8 Kasım'da yerel saat ile 18:00'da New York'da özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Davetiyede yer alan açıklamaya göre; etkinliğin düzenlenme nedeniyse firmanın yeni Android'li cihazı gün yüzüne çıkaracak olması.

Yerel saatle 18:00'da başlayacağını söylediğimiz etkinlik, Türkiye saatiyle 9 Kasım 01:00'de düzenlenecek.