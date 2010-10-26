Samsung'un Android'li yeni cihazı için tarih belirlendi; 8 Kasım

Haber Editörü
Son dönemde gerek Android tableti Galaxy Tab gerekse de Android'li akıllı telefonu Galaxy S ile adından bahsettiren Samsung'dan yeni Android'li cihaz geliyor.
Firmanın mobil departmanı Samsung Mobile, basın kuruluşlarına gönderdiği davetiye ile 8 Kasım'da yerel saat ile 18:00'da New York'da özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Davetiyede yer alan açıklamaya göre; etkinliğin düzenlenme nedeniyse firmanın yeni Android'li cihazı gün yüzüne çıkaracak olması.
Yerel saatle 18:00'da başlayacağını söylediğimiz etkinlik, Türkiye saatiyle 9 Kasım 01:00'de düzenlenecek.
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Kesinlikle katılıyorum, ama daha yeni tanıtımı yapılacağına göre anca 2011 başı gibi piyasaya sürülecektir..
gsmarena.com/...
Google Nexus One i bilindiği gibi HTC ye yaptırmıştı.
Bu söylenti doğru ise Samsung Android konusunda bir adım öne geçecektir.
Kolay gelsin
engadget.com/...
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Bu saatten sonra 2.3 ile bir telefonun anons edilmesi küçük ihtimal. Herkes 3.0 üzerinde çalışıyor.
merak etme,o model 2011 1 ci yarisi cikicak
W
Unutmadılar ki. Daha sonra birde led flashlı modelini satmak için kasıtlı koymadılar. Bu üçkağıtçılığı bütün firmalar yapıyor.