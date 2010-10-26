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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un Android'li yeni cihazı için tarih belirlendi; 8 Kasım

8 yıl
17,6b
1
36
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Son dönemde gerek Android tableti Galaxy Tab gerekse de Android'li akıllı telefonu Galaxy S ile adından bahsettiren Samsung'dan yeni Android'li cihaz geliyor.

Firmanın mobil departmanı Samsung Mobile, basın kuruluşlarına gönderdiği davetiye ile 8 Kasım'da yerel saat ile 18:00'da New York'da özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Davetiyede yer alan açıklamaya göre; etkinliğin düzenlenme nedeniyse firmanın yeni Android'li cihazı gün yüzüne çıkaracak olması.

Yerel saatle 18:00'da başlayacağını söylediğimiz etkinlik, Türkiye saatiyle 9 Kasım 01:00'de düzenlenecek.


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aktorun 8 yıl
"Nexus II" Samsung dan gelirse ve Galaxy S in cilalanmis (on yuzde kamera, daha iyi cpu/gpu hizi, enerji konusunda daha cimri) hali olursa dusunmeden alirim. Ne de olsa Android in onumuzdeki release leri bu telefona cikacak demektir :))
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magisterial 8 yıl
aktorun

"Nexus II" Samsung dan gelirse ve Galaxy S in cilalanmis (on yuzde kamera, daha iyi cpu/gpu hizi, enerji konusunda daha cimri) hali olursa dusunmeden alirim. Ne de olsa Android in onumuzdeki release leri bu telefona cikacak demektir :))


Kesinlikle katılıyorum, ama daha yeni tanıtımı yapılacağına göre anca 2011 başı gibi piyasaya sürülecektir..

gsmarena.com/...
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imfisher 8 yıl
gizmodo da gordum evet cihaz nexus two tipide galaxy s
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imfisher 8 yıl
buda resmi

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ten_don 8 yıl
8 kasımda piyasaya çıkıyor mu yoksa ön tanıtım mı?
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aydink_1903 8 yıl
Android 2.3 lü Google Nexus Two yu tanıtacaklarına dair ciddi soylentiler var.

Google Nexus One i bilindiği gibi HTC ye yaptırmıştı.

Bu söylenti doğru ise Samsung Android konusunda bir adım öne geçecektir.

Kolay gelsin
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metbey 8 yıl
Duyurulacak telefon: samsung-continuum olacağı konuşuluyormuş.... İkinci bir oled ekran ilavesi en önemli eklenen özelliğiymiş.


engadget.com/...

-
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gurol 8 yıl

aydink_1903

Android 2.3 lü Google Nexus Two yu tanıtacaklarına dair ciddi soylentiler var.

Google Nexus One i bilindiği gibi HTC ye yaptırmıştı.

Bu söylenti doğru ise Samsung Android konusunda bir adım öne geçecektir.

Kolay gelsin

Bu saatten sonra 2.3 ile bir telefonun anons edilmesi küçük ihtimal. Herkes 3.0 üzerinde çalışıyor.
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lastingend 8 yıl
galaxy s'te koymayı unuttukları led flashı yeni bir modele koyup tanıtacaklar herhalde :)
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orhan azeri 8 yıl

lastingend

galaxy s'te koymayı unuttukları led flashı yeni bir modele koyup tanıtacaklar herhalde :)
merak etme,o model 2011 1 ci yarisi cikicak

W
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0tt0m@n 8 yıl

lastingend

galaxy s'te koymayı unuttukları led flashı yeni bir modele koyup tanıtacaklar herhalde :)

Unutmadılar ki. Daha sonra birde led flashlı modelini satmak için kasıtlı koymadılar. Bu üçkağıtçılığı bütün firmalar yapıyor.
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Batuist 8 yıl
samsung o kadar çok telefon çıkarıyor ki her biri için böyle bir etkinlik düzenlediğini düşünemiyorum bile.. O halde bu telefonu özel yapan birşeyler olmalı..
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