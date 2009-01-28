Samsung'un EcoGreen F2 serisi 1.5TB kapasiteli sabit diski görüntülendi

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Sabit disk üreticileri arasındaki kapasite yarışı yeniden alevlendi. Seagate'in bir süre önce 1.5TB'lık sabit diskini kullanıma sunmasıyla yeniden kızışan mücadeleye Western Digital resmi duyurusunu dün gerçekleştirdiği 2TB'lık Caviar Green serisi sürücüsüyle yanıt vermişti. Depolama teknolojilerinde sektörün bir diğer devi, Kore merkezli Samsung da 1.5TB'lık yeni diskiyle oyuna yeniden dahil oluyor.

Firmanın EcoGreen F2 serisi yüksek kapasiteli yeni sabit sürücüsüyle öncelikli amacının yüksek kapasite ve düşük güç tüketimini birlikte sunmakta olduğu belirtilmekte. 3.5" boyutunda olan ve 5400 devir/dakika hızlarında çalışan HD153UI kod adlı yeni sürücü, SATA-II arabirimini destekliyor ayrıca 32MB'lık dahili bellek ile geliyor. NoiseGuard ve SilentSeek gibi teknolojilerle donatılan 1.5TB'lık sabit disk, Japonya'da 130$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

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