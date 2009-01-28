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Samsung'un EcoGreen F2 serisi 1.5TB kapasiteli sabit diski görüntülendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,1b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un EcoGreen F2 serisi 1.5TB kapasiteli sabit diski görüntülendi
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Sabit disk üreticileri arasındaki kapasite yarışı yeniden alevlendi. Seagate'in bir süre önce 1.5TB'lık sabit diskini kullanıma sunmasıyla yeniden kızışan mücadeleye Western Digital resmi duyurusunu dün gerçekleştirdiği 2TB'lık Caviar Green serisi sürücüsüyle yanıt vermişti. Depolama teknolojilerinde sektörün bir diğer devi, Kore merkezli Samsung da 1.5TB'lık yeni diskiyle oyuna yeniden dahil oluyor.

Firmanın EcoGreen F2 serisi yüksek kapasiteli yeni sabit sürücüsüyle öncelikli amacının yüksek kapasite ve düşük güç tüketimini birlikte sunmakta olduğu belirtilmekte. 3.5" boyutunda olan ve 5400 devir/dakika hızlarında çalışan HD153UI kod adlı yeni sürücü, SATA-II arabirimini destekliyor ayrıca 32MB'lık dahili bellek ile geliyor. NoiseGuard ve SilentSeek gibi teknolojilerle donatılan 1.5TB'lık sabit disk, Japonya'da 130$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Samsung'un EcoGreen F2 serisi 1.5TB kapasiteli sabit diski görüntülendi
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Samsung'un EcoGreen F2 serisi 1.5TB kapasiteli sabit diski görüntülendi
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Samsung'un EcoGreen F2 serisi 1.5TB kapasiteli sabit diski görüntülendi
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soguknewale 10 yıl
Samsung'un 2.5"lik 320GB SATA modelini harici olarak kullanıyodum.disk kafa vurmaya başladı.% 90'ı dolydu bütün verilerim gitti.Bundan önce 2 sene boyunca 120GB Seagete ATA kullanmıştım bikere bile banamısın demedi.
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rambetiko 10 yıl
konu eski ama bu hdd yi almayı düşünüyorum. harici kutu ile depolama olarak kullanacağım. bana bir sorun çıkartır mı?
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maviay1980 10 yıl
Aksine Seagateler de uğultu vardır Samsungalrda yoktur şahsen 2 seagate elimden çıkardım Samsung kullanıyom;ancak samsunglar biraz daha ısınıyor ancak benim samsung sesiz ve çok memnunum.Bir sonraki diskim inşallah WD olacak neyse benim yorumum böyle kolay gelsin...
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maviay1980 10 yıl
musandia 29.01.2009 Saat: 12:18
2 tane kullandığım 640gb Seagate hdd nin bozulmasından sonra bir daha Seagate almayacağım. Performasnlı diye gittim aldım zararlı çıktım. Yeni alacağım diskler Samsung olacak.
Samsung Sata diskler sağilamlıkta bir numara ben yandığını görmedim.
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mo0rfin 10 yıl
Bakıyorumda biri diyor samsung almam bir çok arşivim gitti diğeri desen aynı şekilde segatea'ye aynı şeyleri söylüyor.. Ben hem samsung hemde segate kullanıyorum samsung iki defa bozuldu segate zaten aldıktan 4-5 ay sonra bozuldu.Bi yazı okumuştum hard diskler genellikle kişilerin bilgisayarı yanlış kullanmasından bozuluyormuş.Bence bizim harddisklerimizde bu yüzden bozuluyor bazıları devamlı format atıyor yetersiz güç kaynağı kullanıyor ya da her zaman atılan res'ler yüzünden badsector oluşarak harddisk bozuluyor.. Demek istediğim suçu firmalarda aramayalım tmm biri diğerinden daha iyidir ama bana kalırsa bizler yüzünden bozuluyor harddisklerimiz.. nese çok konuştum
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St Batuhan 10 yıl
ssd lerde de bu kadar cıkar umarım yakında ;)
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XivA 10 yıl
750 samsung F1 kullanıyorum çok hızlı çok sessiz ve fiyatıda çok uygun. tavsiye ederim.
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McCarty 10 yıl
hayirli olsun diyelim kapasiteler artmaya başladi. birazda fiyatlarda düşse harika olucak.
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tanak 10 yıl
şimdi terabytelar az gozukuyor gozumuze
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showstopper41 10 yıl
Büyük kapasiteli HDD lerde çeşit artıyor. 1.5 TB da 2 tane model oldu şu anakart
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theyapici 10 yıl
5400 olmasının eksi bi durumu var mı?
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Sith 10 yıl

Orjinalden alıntı: theyapici

5400 olmasının eksi bi durumu var mı?


Daha yavaş oluyor. Ama bununla birlikte daha az ısınıyor , daha az ses çıkarıyor daha uzun ömürlü oluyor....
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gun 10 yıl
Bence devir dakika nın düşmesi iyi olmuş hem stabilite hemde depo diski olmuş. Belki birinci disk olarak kullanılmaz ama ekstra kapasite istediğinde deli gibi olur. Hele yorumdaki arkadaşlardan birisinin dediği gibi raid olursa acaip kapasite ve hız bir arada hemde ucuza olur.
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maviay1980 10 yıl
5400d/dk mış benim pancar motordan bile yavaş çalışır bu samsung 80 gb 7200 sata2 yetiyo artıyo..
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max975 10 yıl
TB lar artıyor
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maviay1980 10 yıl
299$ 2 TB WD Diske verecğime 130x2 samsung 1,5tb alırım daha mantıklı
varsın 2-3 dk yavaş yazsın
samsung bu daş gibi arkadaş...
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