Samsung'un yıldızı artık WI-FI desteği sunuyor; S5233W Star

Dünya çapında 5 milyon adet S5230 Star satarak önemli bir başarıya imza atan Samsung, anlaşılan başarısını daha öteye taşıma planları içerisinde. Bugün, S5233W modeli internette ortaya çıktı.

Piyasada satışı devam eden S5230 ile S5233W'yu birbirinden ayıran önemli bir fark var. O da günümüzde standart haline gelen WI-FI desteği. Bunların dışında mevcut tasarıma ve diğer teknik özelliklere sadık kalınmış. Güncel telefonun teknik detaylarına kısaca göz gezdirecek olursak dört band GSM desteği, EDGE bağlantısı, 3.0 inç WQVGA 262.144 renk dokunmatik ekran, 50 MB dahili bellek, microSD kart desteği, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, QVGA çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydı, FM radyo, Bluetooth v2.1, A2DP profili desteği ve 700 saate varan bekleme, 10 saate varan konuşma süresi vaadeden 1000 mAH kapasiteli lityum iyon batarya dikkat çekmekte.

Çok yakında Afrika ve Asya sahillerine vurması beklenen S5233W Star'ın fiyatının ise 250$ civarında olacağı ve telefonun siyah, gümüş, pembe, beyaz olmak üzere dört farklı renkle satılacağı ifade ediliyor.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)

EDGE desteği: Var, 12. sınıf

Boyut ve ağırlık: 104 x 53 x 11.9 mm; 92 gram

Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk dokunmatik TFT

Bellek: 50 MB dahili + microSD desteği

Kamera: 3.2 Megapiksel

Video kaydı: 320x240@15 FPS

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11 b/g

A-GPS: Yok

Batarya: 1000 mAH lityum iyon (700 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi)

http://mea.samsungmobile.com/ENG/mobile/GT-S5233W