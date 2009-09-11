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Samsung'un yıldızı artık WI-FI desteği sunuyor; S5233W Star

9 yıl
257,1b
1
162
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dünya çapında 5 milyon adet S5230 Star satarak önemli bir başarıya imza atan Samsung, anlaşılan başarısını daha öteye taşıma planları içerisinde. Bugün, S5233W modeli internette ortaya çıktı.

Piyasada satışı devam eden S5230 ile S5233W'yu birbirinden ayıran önemli bir fark var. O da günümüzde standart haline gelen WI-FI desteği. Bunların dışında mevcut tasarıma ve diğer teknik özelliklere sadık kalınmış. Güncel telefonun teknik detaylarına kısaca göz gezdirecek olursak dört band GSM desteği, EDGE bağlantısı, 3.0 inç WQVGA 262.144 renk dokunmatik ekran, 50 MB dahili bellek, microSD kart desteği, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, QVGA çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydı, FM radyo, Bluetooth v2.1, A2DP profili desteği ve 700 saate varan bekleme, 10 saate varan konuşma süresi vaadeden 1000 mAH kapasiteli lityum iyon batarya dikkat çekmekte.

Çok yakında Afrika ve Asya sahillerine vurması beklenen S5233W Star'ın fiyatının ise 250$ civarında olacağı ve telefonun siyah, gümüş, pembe, beyaz olmak üzere dört farklı renkle satılacağı ifade ediliyor.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
EDGE desteği: Var, 12. sınıf
Boyut ve ağırlık: 104 x 53 x 11.9 mm; 92 gram
Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk dokunmatik TFT
Bellek: 50 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel
Video kaydı: 320x240@15 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g
A-GPS: Yok
Batarya: 1000 mAH lityum iyon (700 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi)


http://mea.samsungmobile.com/ENG/mobile/GT-S5233W Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bende samsung wifi var hafıza kartındaki resimleri telefonuma taşıdım şimdi ise hiç bir şekilde alamıyorym taşıma başarısız diyo bilgisayara yada başka bir telefona gönderemiyorum bir bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi ?
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bn alal lı 3 4 ay oldu çok mumnnum wifi dedıklerı sadece kablozuz ınternete gırıyorr telefon ıyı tavsıye ederım yanı
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DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR BEN YENİ ALDIM AMA O.FACEBOOK.COM A GİRİŞ YAPMAK İSTİYORUM GİRMİYOR. TALEP ZAMAN AŞIMI DİYOR BUNUN SEBEBİ NEDİR ACABA BİLGİ SAHİBİ OLAN VARSA SÖYLEYEBİLİRMİ TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİDEN.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bu wifide uçak modu varmı? varsa nereden buluyoruz?
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DH Misafiri 7 yıl
wifi ye giremiyrum ya baglam yazıyor yada kmlk denetimi başarısız yazıyor neden olabnilir
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar şarzı çok mu az gidior bide kılıfı çok mu lazım ben çantamda felan ekranı çizlmesin istiyorm.. ama kılıflar ekranını kapatmıyor...Alıp almamakla kararsızım müzik açıkken çok mu kasıyor ??...bide evdeki internetin faturasına yansıyor deği mi ?? internete bağlanınca geri bağlantıdan telefonu kapatınca çıkıyor mu yoksa kendimiz mii kapatcaz sizce alsam mı yardımcı olur musunuz...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar telefonu alalı 5 ay oldu.Kesinlikle tavsiye etmem özellikleri ii deil.Nokia dan şaşmayın 1 hafta içinde değiştireceğim .KESİNLİKLE NOKIA
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba; Bende samsung s5620 monte ile samsung star wifi arasında kaldım eğer dokunmatik olmazsa nokia c3 almayı düşünüyorum !! samsung monte ye daha yakınım 360 tl ye alalımbakalım.com da var lütfen yardımcı olun..
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba: bende samsung monte almayı düşünüyorum ama monte ile nokia c3 arasında kaldım. internet sitesinde 360 tl ye monte buldum telba garantili alsammı almasammı karar veremedim cvplarınızı bekliyorum teşşekkür edrm.
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DH Misafiri 7 yıl
boşuna almayın bi işe yaramıyor...
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