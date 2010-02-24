SanDisk 64GB kapasiteli SDXC bellek kartını duyurdu

Terabyte seviyesinde depolama alanı vaad eden SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) standardı, endüstri devi üreticilerin de devreye girmesiyle birlikte hızlı bir şekilde yaygınlaşabilir. G3 serisi SSD sürücülerini tanıtan SanDisk, yaptığı açıklama ile ürün gamındaki ilk SDXC bellek kartını tanıttı. 64GB depolama kapasitesi sunan ve Class 4 performans derecelendirmesi ile 15MB/saniye hızında veri aktarım performansı sunan bellek kartının SD 3.0 spesifikasyonuyla uyumlu olduğu ve exFAT dosya sistemine destek sunduğu belirtiliyor.

Hız ve kapasite ihtiyacı duyan fotoğrafçılar için hazırlanan SanDisk Ultra SDXC 64GB, ömür boyu garanti ve yurt dışı için 350 dolar seviyesindeki tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.