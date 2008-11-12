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SanDisk 8GB kapasiteli Sansa Clip modelini kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk 8GB kapasiteli Sansa Clip modelini kullanıma sunuyor
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Son haftalarda satılacağı yönünde haberler ile gündeme gelen SanDisk, kompakt boyutlu taşınabilir medya oynatıcısı Sansa Clip'e 8GB kapasiteli yeni bir model daha ilave ediyor. Firmanın sadece Siyah renk alternatifiyle kullanıma sunacağı yeni taşınabilir müzik çaları renkli OLED ekran ile geliyor ve MP3, WMA ile WAV gibi ses formatlarını da destekliyor.

8GB'lık depolama alanı ile 4000 şarkıya ev sahipliği yapabildiği belirtilen müzik çalar ayrıca FM radya özelliğine ve ses kayıt yeteneğine de sahip. 25 gram ağırlığında olan ve 15 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtilen SanDisk Sansa Clip 8GB'nin 100$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.


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boakoms 11 yıl
Resimdeki insan eli bile gerçek değil :D. Fotoğraf çekmek yerine çizmiş adamlar XD
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Poker_Player 11 yıl
Clip'in ses kalıtesı hayret edılecek kadar kalıtelı.Inanılmaz gercektende.
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tcthunder 11 yıl
philips'in yeni müzik çalarları 20 veya 30 saat müzik çalabiliyor...ortalama olarak 20 saat belirtilenleri 17-18, 30 saat belirtilenleri de 25-27 saat çalabiliyor...2 ve 4gb kapasite seçenekleri bulunuyor...philips in bu yeni müzik çalarları tüm bunları 1 adet AAA pil ile gerçektirebiliyor..
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s1990 11 yıl
gerçekten çok güzel bir şey
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