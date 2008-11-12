SanDisk 8GB kapasiteli Sansa Clip modelini kullanıma sunuyor

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Son haftalarda satılacağı yönünde haberler ile gündeme gelen SanDisk, kompakt boyutlu taşınabilir medya oynatıcısı Sansa Clip'e 8GB kapasiteli yeni bir model daha ilave ediyor. Firmanın sadece Siyah renk alternatifiyle kullanıma sunacağı yeni taşınabilir müzik çaları renkli OLED ekran ile geliyor ve MP3, WMA ile WAV gibi ses formatlarını da destekliyor.

8GB'lık depolama alanı ile 4000 şarkıya ev sahipliği yapabildiği belirtilen müzik çalar ayrıca FM radya özelliğine ve ses kayıt yeteneğine de sahip. 25 gram ağırlığında olan ve 15 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtilen SanDisk Sansa Clip 8GB'nin 100$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.