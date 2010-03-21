SanDisk: Büyük birşey geliyor, 23 Mart'ı bekleyin

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Depolama çözümleri üretiminde dünya devi isimlerden biri olan SanDisk, önemli bir lansmana hazırlanıyor. Resmi internet sitesinde "Büyük Birşey Geliyor" ifadesine yer vererek 23 Mart için geri sayıma başlayan SanDisk, detaylar hakkında henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmasa da sitedeki ipuçları, firmanın yüksek kapasiteli yeni bir bellek kartı lanse edeceğine işaret ediyor.

Son dönemde daha çok SSD diskleriyle gündeme gelen firmanın, akıllı telefon pazarı başta olmak üzere portatif cihaz satışlarındaki ciddi artışı dikkate alarak yüksek kapasiteli yeni bir bellek kartı lanse edeceği konuşuyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi resmi açıklama yapılmadığı için üzerine net bir yorum yapılamayan yeni ürün için gözler artık Salı günü yapılacak lansmana çevrilmiş durumda.