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SanDisk: Büyük birşey geliyor, 23 Mart'ı bekleyin

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk: Büyük birşey geliyor, 23 Mart'ı bekleyin
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Depolama çözümleri üretiminde dünya devi isimlerden biri olan SanDisk, önemli bir lansmana hazırlanıyor. Resmi internet sitesinde "Büyük Birşey Geliyor" ifadesine yer vererek 23 Mart için geri sayıma başlayan SanDisk, detaylar hakkında henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmasa da sitedeki ipuçları, firmanın yüksek kapasiteli yeni bir bellek kartı lanse edeceğine işaret ediyor.

Son dönemde daha çok SSD diskleriyle gündeme gelen firmanın, akıllı telefon pazarı başta olmak üzere portatif cihaz satışlarındaki ciddi artışı dikkate alarak yüksek kapasiteli yeni bir bellek kartı lanse edeceği konuşuyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi resmi açıklama yapılmadığı için üzerine net bir yorum yapılamayan yeni ürün için gözler artık Salı günü yapılacak lansmana çevrilmiş durumda.


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deniz_sea 9 yıl
hehehe kandırdık sizi bakın ufacık sdhc 64gb micro transflsh card diyecekler
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DH Misafiri 9 yıl
ne belleği yahu. adamlar i-pad e alternatif yapıyor.
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sertacaygun 9 yıl
Haberleri bekliyoruz DH'den. Bize kabaran şey, iyi birşeydir -umarım- .
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TELESCOPE 9 yıl
yarın görecez bakalım karamanın koyununu
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AlgoMan 9 yıl
Yeni bir teknoloji veya standart olacak bir şey getiriyor olabilirler böyle haber yaptıklarına göre önemli birşey olmalı
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sgnr 9 yıl
Sd kart üretsinler okuma/yazma hızı yüksek 64gb lık falan :) HEMDE ucuz olsun :P
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renklem 9 yıl
ne kadar büyük bir şey geliyor acep
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ExECaLiBuR 9 yıl
200 dolar 128 gb ssd satacaklarsa işte ben buna büyük bir şey derim.
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DH Misafiri 9 yıl
Komutan logaar: Efendim canım
Bi cisim yaklaşıyo efendim :D
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cihangir151 9 yıl
o ne demek ya " Büyük birşey "... ne gelecek yani? ya ssd ya flash. ha yeni bir teknolojiyi ucuza getireceksen asıl o zaman derim ki "büyüksün SanDisk"...
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RaptorFX 9 yıl
128GB Flash Bellek ya da 500GB SSD duyurabilirler.
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ugu-R 9 yıl
300-500$ arası 500GB SSD yapsınlar güzel olur bayağı...
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justbejust 9 yıl
Bir cisim yaklaşıyor:)
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