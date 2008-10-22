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SanDisk Cruzer Enterprise serisi USB bellekleriyle "malware" koruması sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk Cruzer Enterprise serisi USB bellekleriyle
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Flash bellek tabanlı depolama çözümlerinde sektör lideri isimlerden biri olan SanDisk, Cruzer Enterprise serisi dahilinde hazırladığı USB belleklerini veri güvenliği açısından geliştirmek için McAfee ile işbirliğine gitti.

Hali hazırda 256-bit AES donanımsal şifreleme özelliğine sahip olan Cruzer Enterprise serisi USB bellekler, McAfee Scan Engine tabanlı malware (kötü yazılım) çözümüyle kopyalanan her dosyayı kontrol edebilecek.

Yapılan kontrol esnasında tehlikeli bulunan dosyaları engelleyecek olan uygulama ile daha yüksek veri ve içerik koruması beklenen Cruzer Enterprise serisi USB bellekler özellikle profesyonelleri hedef almakta.

Focus 08 Güvenlik Konferasında gösterilen SanDisk'in Malware korumalı Cruzer Enterprise serisi USB belleklerin 1, 2, 4 ve 8GB'lık kapasiteler ile yıl sonuna doğru kullanıma sunulması bekleniyor.


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