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SanDisk Extreme III serisi yüksek performanslı SDHC kartlarını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ducati serisi yüksek performans odaklı bellek çözümleriyle dikkat çeken SanDisk, Extreme III serisi SDHC kartlarıyla segmentinde yine başa güreşmeyi hedefliyor. Firmanın yakında kullanıma sunmayı planladığı 4, 8 ve 16GB'lık modeller sunabildikleri 30MB/sn'lik veri transfer hızıyla üretici firma SanDisk'in an itibariyle satılmakta olan mevcut tüm SDHC kartlarından %50 daha yüksek performansa sahipler. -25 ile +85 derece arası extreme koşullarda da çalışmayı sürdürebilen Extreme III serisi yeni belleklerin Nikon D90 gibi SDHC bellek kartı kullanan yeni nesil DSLR fotoğraf makineleri için ideal olabileceği vurgulanıyor. Önümüzdeki ay içerisinde ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilen belleklerin yurt dışı satış fiyatları ise kapasitesine göre sırasıyla 64.99$, 109.99$ ve 179.99$ olacak.
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kerem 11 yıl
hız güzelde fiyatıda el yakıyomuş

haber için sağol fx
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Tabip 11 yıl
30MB/sn
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Hobo. 11 yıl
Çok pahalı.
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