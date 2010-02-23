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SanDisk, G3 serisi yeni SSD sürücülerini satışına sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk, G3 serisi yeni SSD sürücülerini satışına sunuyor
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Depolama çözümleri üretiminde dünya devi isimlerden biri olan SanDisk, 2.5-inç boyutundaki G3 serisi SSD modellerini satışa sunuyor. 60GB ve 120GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan yeni SSD çözümlerinde, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı belirtilirken, 2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunulduğu ve SATA-II ara birimine destek verildiği açıklandı. Windows 7 TRIM desteği ile uzun süreli kullanımda optimum performansı sağlayacağı belirtilen yeni depolama çözümleri, 220MB/sn okuma ve 120MB/sn yazma hızı sunuyorlar.

ExtremeFFS isimli flash yönetim sistemiyle rastgele yazma performansının geliştirildiği belirtilen G3 serisi yeni SSD modellerinin 10 yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatların 60GB kapasiteli model için 230$, 120GB kapasiteli model içinse 400$ civarında olacağı bildiriliyor.

SanDisk, G3 serisi yeni SSD sürücülerini satışına sunuyor
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toonjai 9 yıl
yazma performansı çok düşük olduğundan ,denetleyicisinin sandforce olması imkansız...
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omkkio 9 yıl
Sandisk denetçi yonga olarak ne kullanıyor acaba? Bulunabilirlik adına Sandiskinde SSD azarına girmesi iyi olmuş. Flash bellek tecrübeleriyle pazara renk katabilirler.
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CoreXXX 9 yıl
düşmüş biraz işte 120 gb 600 dolardı en son bakdığımda. ama halâ alınabilir değil en azından bizim ülke için .250 gb sinin 200 dolar civarına inmesi lazımki alıabilir seviye diyebilelim
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TELESCOPE 9 yıl
fiyatların düşmesini beklemek nereye kadar ?
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alperen_69 9 yıl
ya arkadaş bunların fiyatları hiçmi düşmez
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