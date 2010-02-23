SanDisk, G3 serisi yeni SSD sürücülerini satışına sunuyor

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Depolama çözümleri üretiminde dünya devi isimlerden biri olan SanDisk, 2.5-inç boyutundaki G3 serisi SSD modellerini satışa sunuyor. 60GB ve 120GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan yeni SSD çözümlerinde, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı belirtilirken, 2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunulduğu ve SATA-II ara birimine destek verildiği açıklandı. Windows 7 TRIM desteği ile uzun süreli kullanımda optimum performansı sağlayacağı belirtilen yeni depolama çözümleri, 220MB/sn okuma ve 120MB/sn yazma hızı sunuyorlar.

ExtremeFFS isimli flash yönetim sistemiyle rastgele yazma performansının geliştirildiği belirtilen G3 serisi yeni SSD modellerinin 10 yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatların 60GB kapasiteli model için 230$, 120GB kapasiteli model içinse 400$ civarında olacağı bildiriliyor.

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