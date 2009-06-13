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SanDisk netbook'lara özel iki yeni SDHC bellek kartını kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk netbook'lara özel iki yeni SDHC bellek kartını kullanıma sundu
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Maliyet gözetilerek hazırlanan ultra-taşınabilir bilgisayarların yani netbook'ların yüksek satış rakamlarına ulaşması, donanım ve aksesuar üreticilerinin de iştahını kabartıyor. Depolama çözümleri dünyasının önde gelen aktörlerinden birisi olan SanDisk te uzunca bir süredir başta SSD'ler olmak üzere netbook'lara özel alternatif depolama sürücüleri hazırlamakta. Firma yaptığı açıklama ile netbook odaklı ürün gamını iki yeni SDHC bellek kartı ile genişlettiğini duyurdu.

Kimi netbook modellerinde yaşanan depolama kapasitesi sorunundan yola çıkılarak hazırlanan yeni bellek kartları modeline göre 8GB ve 16GB'lık depolama alanı sunuyor. Class 2 performans derecelendirmesine sahip olan ve 2MB/sn'lik veri aktarım hızını destekleyen SDHC bellek kartlarının 5 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatlarının 8GB'lık model için 39.99$, 16GB'lık model içinse 79.99$ olduğu açıklandı.


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gunman233 10 yıl
Ayrıca pahalı da..
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sertacaygun 10 yıl
Düzgünce bir Mp3 bile oynattıramaz neredeyse, inanamıyorum...
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lastpaladin 10 yıl
bunu ne için kullanacağız? 2mb/sn 1 Gbytlık veri = 500 sn 16 GB = 8000 sn.
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winnerS 10 yıl
2MB/Sn hangi devirde yaşıyoruz ey gidi ey
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karmaşık 10 yıl
netbook için kartmış kartın sdhc karttan hiç özelliği hız olarak class 2 sınıfı vasat bir kart sadece üzerine netbook yazılmış o kadar
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