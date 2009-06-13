SanDisk netbook'lara özel iki yeni SDHC bellek kartını kullanıma sundu

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Maliyet gözetilerek hazırlanan ultra-taşınabilir bilgisayarların yani netbook'ların yüksek satış rakamlarına ulaşması, donanım ve aksesuar üreticilerinin de iştahını kabartıyor. Depolama çözümleri dünyasının önde gelen aktörlerinden birisi olan SanDisk te uzunca bir süredir başta SSD'ler olmak üzere netbook'lara özel alternatif depolama sürücüleri hazırlamakta. Firma yaptığı açıklama ile netbook odaklı ürün gamını iki yeni SDHC bellek kartı ile genişlettiğini duyurdu.

Kimi netbook modellerinde yaşanan depolama kapasitesi sorunundan yola çıkılarak hazırlanan yeni bellek kartları modeline göre 8GB ve 16GB'lık depolama alanı sunuyor. Class 2 performans derecelendirmesine sahip olan ve 2MB/sn'lik veri aktarım hızını destekleyen SDHC bellek kartlarının 5 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatlarının 8GB'lık model için 39.99$, 16GB'lık model içinse 79.99$ olduğu açıklandı.