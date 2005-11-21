Sandisk'den Flash bellekler için Parmak izi duyarlı koruma ; Cruzer Profile serisi Flash bellekler

Güvenlik ve şifreleme genel olarak dijital bilgi donanımları dünyasında en çok tartışılan, üzerine teknolojiler geliştirilen konuların başında geliyor. Uzmanlar, bireysel olarak kullandığımız ve kredi kartı, banka hesapları veya şirket belgeleri gibi bilgileri korumak üzere oluşturduğumuz şifrelerin olabildiğince uzun ve birbirini tekrarlamayan karışık harf ve sayı dizilerinden oluşması gerektiğini sürekli vurguluyorlar.

Karışık şifreler güvenli olabilirler fakat bu tip şifreleri hatırlamak kolay olmuyor ve bazı durumlarda unutulmuş bir şifre güvensiz bir şifreden daha can sıkıcı olabilir. Sandisk, günümüzün en pratik bilgi depolama ve taşıma cihazı olan USB Flash disklerde, Cruzer Profile serisi ile kullanıcılara, olabilecek en karmaşık ve aynı zamanda kullanımı pratik olan şifreleme sistemi, parmak izi ile şifrelemeyi şık ve küçük bir tasarımla sunuyor.

60 x 24 x 14mm boyutlarında olan Sandisk Cruzer Profile serisi USB Flash bellekler, 512MB ve 1GB kapasiteye sahip 2 farklı model halinde piyasadan temin edilebilebiliyorlar. Cihazın, içinde bulunan verinin okunabilmesi için ürünü USB portuna takıp, parmak izi okuyucusundan parmak izinizi okutup kilidi kaldırmanız gerekiyor. Bilgilerinizin tekrar kitli duruma gelmesi için bir kez daha parmak izinizi okutmanız yeterli. Firma parmak izi doğrulama süresinin 3 saniye olduğunu belirtiyor.

Sandisk'in belirttiğine göre USB 2.0 portu üzerinden PC ile haberleşen Cruzer Profile serisi USB Flash bellekler en düşük 5MB yazma ve 8MB okuma hızına sahipler. Firma ürünlerin okuma ve yazma hızlarını belirtirken tepe değerler yerine kullanıcının görebileceği en düşük değerleri yayınlamış. 5MB yazma ve 8MB okuma hızları, performansdan daha çok güvenlik üstüne yoğunlaşmış bir flash bellekte kullanıcıların göz ardı edebilecekleri seviyelerdeler. Ürünün 512MB lık versiyonu yurtdışında 50$'a satılırken 1GB'lık versiyonunun 100$ lık fiyat etiketi bulunmakta.

http://www.sandisk.com/Products/Default.aspx?CatID=1066