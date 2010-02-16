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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerin TDP değerleri netleşiyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerin TDP değerleri netleşiyor
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Tik-Tak iş modeli kapsamında son olarak fabrikasyon sürecinde güncellemeye giderek 32nm üretim teknolojisine geçiş yapan Intel için bir sonraki hedef Sandy Bridge mimarisi olacak. Nehalem sonrasında mikroişlemci mimarisinde yapılacak en önemli tasarım güncellemesi olduğu belirtilen yeni nesil Sandy Bridge mimarisini temel alacak işlemcilere ait merak edilen detaylar belirginleşiyor.

32nm Westmere işlemcilerinde (Core i3 ve Core i5) olduğu entegre grafik birimine sahip olacak Sandy Bridge tabanlı işlemciler farklı olarak doğal tasarım anlayışıyla geliştiriyorlar. Bilindiği üzere Intel'in 32nm işlemcilerinde entegre grafik birimi ve işlemci zarı tek bir paket içerisinde iki ayrı yapı olarak sunulurken, Sandy Bridge jenerasyonunda bu durum değişecek ve her iki birimi de doğal bir bütünlük arz edecek.

İlk modelleri 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Sandy Bridge işlemcilerinin olası TDP değerleri yani ısıl güç tasarımlarına yönelik detaylar gelmeye başladı. Açıklanan detaylara göre pazara sunulması beklenen çift çekirdekli Sandy Bridge işlemcileri 65 Watt, dört çekirdekli modeller ise 65 Watt - 95 Watt arasında ısıl güç tasarımına sahip olacaklar.

Bu arada bahsi geçen TDP değerlerinin standart modeller için olduğunu unutmamak gerekiyor zira Intel'in, hemen her jenerasyonda olduğu gibi Sandy Bridge ailesine de düşük güç tüketen enerji verimli modeller katması da beklenebilir. Öte yandan ısıl güç tasarımındaki iyileşme de dikkatlerden kaçmıyor zira entegre grafik özellikli 32nm Westmere işlemcilerinde TDP'nin 73 Watt civarında olduğu biliniyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerin, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hazır olmaları bekleniyor.


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Batuist 9 yıl
65nm ile üretilen core2quad işlemcilerinde de 95W vardı 32nm ile üretilen işlemcide 95W.. nerede bu üretim mimarisinin getirisi??
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VenomS 9 yıl
bence amd fusion'da revize edilmiş K10.5+HD5*** kullanacak bence buldozer+HD5*** serisi olsa manyak olur
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AndryTR 9 yıl
VenomS

bence amd fusion'da revize edilmiş K10.5+HD5*** kullanacak bence buldozer+HD5*** serisi olsa manyak olur


Doğal tasarım olduğu için şu anda tam olarak kestiremiyoruz getirisi ne olur diye. Belki de K10.5 ile isteneni fazlasıyla verecekler, belki hayal kırıklığı olacak bilmiyorum ama yeni açıklanan özelliklere ve yapıya bakınca, Fusion ayrı bir şey gibi geliyor. Tek bir çekirdeğin görseli yayınlandı ve K10.5'e benzemiyor...
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Rainbow6 9 yıl
bu gpu-cpu olayi laptoplara yaradi bence ... tabi atx yapiyi degistirdigi icin ufak bi kasadan canavar yaratabiliyoruz ama bu islemciler f/p olarak cok iyi olsada icinde genelde pc kullanicilarinin kullanmadigi entegre gpu olmasaydi daha ucuz olabilirdi yada bu islemcileri ayni fiyattan 4 cekirdekli olarak alabilirdik
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grafiker 9 yıl
AMD bu sefer daha önce çıkartacak gibi yanılmıyorsam bu sene sonuna doğru lansmanı yapılacak.fusion benim kanaatimce daha başarılı olur AMD intelden daha kompleks bir yapıyla hazırlıyor bu işi + hem gpu hem cpu da kendi üretiyor olmasıda cabası.
Bakalım artık çoğu uygulamada gpunun gücünü görebilecekmiyiz.
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Eşref_37 9 yıl
GPU nun etkisini normal işlemlerde ne kadar olcagını gerçekten merak ediyorum bekleyip görcez artık.
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AndryTR 9 yıl
Dahili grafik birimiyle birlikte 65W ısıl güç tasarımı gayet iyi bir değer. Saat hızlarında düşüş yaşanmadan yapılırsa gayet güzel olur. Başarımları merak uyandırıyor. 2011 ilk çeyreğinde çıkacaklarmış. AMD Fusion da yakın zamanda çıkarsa hangi mimarînin daha başarılı olduğunu görebilmemiz mümkün...
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