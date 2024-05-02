24 çekirdekli Intel Arrow Lake-S işlemcilerin isimleri sızdırıldı

Intel Core Ultra 9 285K
Intel Core Ultra 2 veya Intel Core Ultra 200 çatısı altında toplanması beklenen yeni işlemciler 24 çekirdeğe kadar ölçeklendiriliyor. Seride 3 adet hız aşırtma destekli ve 3 adet çarpan kilidi kapalı işlemcinin isimleri belli oldu. İsimler şu şekilde:
- Intel Core Ultra 9 285K (Intel Core i9-14900K devamı)
- Intel Core Ultra 7 265K (Intel Core i7-14700K devamı)
- Intel Core Ultra 5 245K (Intel Core i5-14600K devamı)
- Intel Core Ultra 9 275
- Intel Core Ultra 7 255
- Intel Core Ultra 5 240
Intel Core Ultra 9 285K işlemcisi serinin amiral gemisi olacak ve 8+16 şeklinde dizilecek. K modellerde 8+16, 8+12 ve 6+8 dizilimler göreceğiz. K olmayan modellerde ise 6+8 dizilimine kadar konfigürasyonlar olacağı belirtiliyor. Intel Arrow Lake-S ile ilgili bilinenler şu şekilde:
- LGA 1851 soket ömrünün 2026'ya kadar uzatılması planlanıyor
- Yalnızca DDR5 uyumluluğu olacak, DDR4 desteği olmayacak
- 800 serisi anakartlarla çıkış yapacak
- DDR5-6400'e kadar bellek desteği (doğal JEDEC)
- CPU ve PCH yoluyla artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları
- P-Çekirdek başına 3 MB L2 önbellek bulunacak
- Alchemist iGPU'lara (4 Xe-Çekirdeği) sahip olacak
- GPU karosu için entegre LLC "Adamantine" özelliğine sahip olacak
- 8+16, 8+0, 6+8 çekirdek konfigürasyonları bulunacak
- 2024'ün 2. yarısında piyasaya sürülecek
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.