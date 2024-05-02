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    24 çekirdekli Intel Arrow Lake-S işlemcilerin isimleri sızdırıldı

    Oyun tarafında yapay zekâ hızlandırıcıları barındıracak ilk işlemci ailesi Intel Arrow Lake-S şekillenmeye devam ediyor. İşlemcilerin isimleri de ortaya çıktı.  
    Intel Core Ultra 9 285K Tam Boyutta Gör
    Intel’in ilk yapay zekâ hızlandırıcılı oyuncu işlemcisi sloganıyla geliştirdiği Arrow Lake-S ailesi için meraklı bekleyiş devam ederken bugüne kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Şimdi ise serideki işlemcilerin isimlendirmesi sızdırıldı.

    Intel Core Ultra 9 285K

    Intel Core Ultra 2 veya Intel Core Ultra 200 çatısı altında toplanması beklenen yeni işlemciler 24 çekirdeğe kadar ölçeklendiriliyor. Seride 3 adet hız aşırtma destekli ve 3 adet çarpan kilidi kapalı işlemcinin isimleri belli oldu. İsimler şu şekilde:

    • Intel Core Ultra 9 285K (Intel Core i9-14900K devamı)
    • Intel Core Ultra 7 265K (Intel Core i7-14700K devamı)
    • Intel Core Ultra 5 245K (Intel Core i5-14600K devamı)
    • Intel Core Ultra 9 275
    • Intel Core Ultra 7 255
    • Intel Core Ultra 5 240

    Intel Core Ultra 9 285K işlemcisi serinin amiral gemisi olacak ve 8+16 şeklinde dizilecek. K modellerde 8+16, 8+12 ve 6+8 dizilimler göreceğiz. K olmayan modellerde ise 6+8 dizilimine kadar konfigürasyonlar olacağı belirtiliyor. Intel Arrow Lake-S ile ilgili bilinenler şu şekilde:

    • LGA 1851 soket ömrünün 2026'ya kadar uzatılması planlanıyor
    • Yalnızca DDR5 uyumluluğu olacak, DDR4 desteği olmayacak
    • 800 serisi anakartlarla çıkış yapacak
    • DDR5-6400'e kadar bellek desteği (doğal JEDEC)
    • CPU ve PCH yoluyla artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları
    • P-Çekirdek başına 3 MB L2 önbellek bulunacak
    • Alchemist iGPU'lara (4 Xe-Çekirdeği) sahip olacak
    • GPU karosu için entegre LLC "Adamantine" özelliğine sahip olacak
    • 8+16, 8+0, 6+8 çekirdek konfigürasyonları bulunacak
    • 2024'ün 2. yarısında piyasaya sürülecek
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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