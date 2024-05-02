24 çekirdekli Intel Arrow Lake-S işlemcilerin isimleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Intel’in ilk yapay zekâ hızlandırıcılı oyuncu işlemcisi sloganıyla geliştirdiği Arrow Lake-S ailesi için meraklı bekleyiş devam ederken bugüne kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Şimdi ise serideki işlemcilerin isimlendirmesi sızdırıldı.

Intel Core Ultra 9 285K

Intel Core Ultra 2 veya Intel Core Ultra 200 çatısı altında toplanması beklenen yeni işlemciler 24 çekirdeğe kadar ölçeklendiriliyor. Seride 3 adet hız aşırtma destekli ve 3 adet çarpan kilidi kapalı işlemcinin isimleri belli oldu. İsimler şu şekilde:

Intel Core Ultra 9 285K (Intel Core i9-14900K devamı)

Intel Core Ultra 7 265K (Intel Core i7-14700K devamı)

Intel Core Ultra 5 245K (Intel Core i5-14600K devamı)

Intel Core Ultra 9 275

Intel Core Ultra 7 255

Intel Core Ultra 5 240

Intel Arrow Lake-S örneği sızdı: Hyper-threading rafa mı kalkıyor 2 ay önce eklendi

Intel Core Ultra 9 285K işlemcisi serinin amiral gemisi olacak ve 8+16 şeklinde dizilecek. K modellerde 8+16, 8+12 ve 6+8 dizilimler göreceğiz. K olmayan modellerde ise 6+8 dizilimine kadar konfigürasyonlar olacağı belirtiliyor. Intel Arrow Lake-S ile ilgili bilinenler şu şekilde:

LGA 1851 soket ömrünün 2026'ya kadar uzatılması planlanıyor

Yalnızca DDR5 uyumluluğu olacak, DDR4 desteği olmayacak

800 serisi anakartlarla çıkış yapacak

DDR5-6400'e kadar bellek desteği (doğal JEDEC)

CPU ve PCH yoluyla artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları

P-Çekirdek başına 3 MB L2 önbellek bulunacak

Alchemist iGPU'lara (4 Xe-Çekirdeği) sahip olacak

GPU karosu için entegre LLC "Adamantine" özelliğine sahip olacak

8+16, 8+0, 6+8 çekirdek konfigürasyonları bulunacak

2024'ün 2. yarısında piyasaya sürülecek

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Intel Core Ultra 9 285K ortaya çıktı