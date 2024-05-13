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    Intel Series 1 işlemcili ilk notebooklar Türkiye'de satışa çıktı

    Intel Core Ultra işlemcilerin yerini alan Intel Series 1 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarlar Türkiye'de satışa çıktı. Bu işlemcileri Türkiye'de ilk kez Casper kullanacak.
    Intel Series 1 işlemcili ilk notebooklar Türkiye'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Intel’in yeni isimlendirmeyle piyasaya sürdüğü notebook işlemcilerinden Intel Series 1 işlemcili notebooklar Türkiye’de satışa sunuldu. Intel Series 1 işlemcilerini Türkiye’de kullanan ilk notebooklar Casper Nirvana X600 ve X700 modelleri oldu.

    Casper Nirvana X600 ve Casper Nirvana X7000 dizüstü bilgisayarları, 2024’ün Ocak ayında tanıtılan Intel® (Series 1) Core™ 5 120U ve Intel® (Series 1) Core™ 7 150U işlemci modelleri ile satın alınabiliyor. Ön siparişe açılan bu notebooklar için teslim tarihi 20 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş.

    Intel Series 1 işlemcileri, önceki nesile göre yüzde 20 daha yüksek performans ve yüzde 15 daha az güç tüketimi sağlıyor. Turbo frekansta 5.4 Ghz’e kadar çıkabiliyor. Intel Series 1 işlemcileri, Intel Core Ultra işlemcilerin yerini alacak.

    Casper Nirvana X600’ün Core™ 5 120U işlemcili versiyonu 25.336 TL’den, Core™ 7 150U işlemcili versiyonu ise 30.871 TL’den başlıyor. Nirvana X700’de ise Core™ 5 120U’lu versiyonun 27.039 TL’ye, Core™ 7 150U’lu versiyonun 32.575 TL’ye satıldığını görüyoruz.

    Intel Core 5 120U Özellikleri

    • Çekirdek: 10 (2 performans, 8 enerji verimliliği)
    • Thread (İzlek): 12
    • Smart Cache: 12 MB
    • Baz Frekans: 1.4 GHz / 0.9 GHz
    • Turbo Frekans: 5.0 GHz / 3.8 GHz
    • GPU: Intel Graphics
    • Maksimum RAM Hızı: DDR5 - 5200, LPDDR5/x - 6400, DDR4 - 3200, LPDDR4x - 4267
    • Maksimum Ram Kapasitesi: 96GB
    • Güç: 15W
    • Maksimum Güç: 55W

    Intel Core 7 150U Özellikleri

    • Çekirdek: 10 (2 performans, 8 enerji verimliliği)
    • Thread (İzlek): 12
    • Smart Cache: 12 MB
    • Baz Frekans: 1.8 GHz / 1.2 GHz
    • Turbo Frekans: 5.4 GHz / 4.0 GHz
    • GPU: Intel Graphics
    • Maksimum RAM Hızı: DDR5 - 5200, LPDDR5/x - 6400, DDR4 - 3200, LPDDR4x - 4267
    • Maksimum Ram Kapasitesi: 96GB
    • Güç: 15W
    • Maksimum Güç: 55W
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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