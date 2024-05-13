Intel Series 1 işlemcili ilk notebooklar Türkiye'de satışa çıktı

Casper Nirvana X600 ve Casper Nirvana X7000 dizüstü bilgisayarları, 2024’ün Ocak ayında tanıtılan Intel® (Series 1) Core™ 5 120U ve Intel® (Series 1) Core™ 7 150U işlemci modelleri ile satın alınabiliyor. Ön siparişe açılan bu notebooklar için teslim tarihi 20 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş.
Intel Series 1 işlemcileri, önceki nesile göre yüzde 20 daha yüksek performans ve yüzde 15 daha az güç tüketimi sağlıyor. Turbo frekansta 5.4 Ghz’e kadar çıkabiliyor. Intel Series 1 işlemcileri, Intel Core Ultra işlemcilerin yerini alacak.
Casper Nirvana X600’ün Core™ 5 120U işlemcili versiyonu 25.336 TL’den, Core™ 7 150U işlemcili versiyonu ise 30.871 TL’den başlıyor. Nirvana X700’de ise Core™ 5 120U’lu versiyonun 27.039 TL’ye, Core™ 7 150U’lu versiyonun 32.575 TL’ye satıldığını görüyoruz.
Intel Core 5 120U Özellikleri
- Çekirdek: 10 (2 performans, 8 enerji verimliliği)
- Thread (İzlek): 12
- Smart Cache: 12 MB
- Baz Frekans: 1.4 GHz / 0.9 GHz
- Turbo Frekans: 5.0 GHz / 3.8 GHz
- GPU: Intel Graphics
- Maksimum RAM Hızı: DDR5 - 5200, LPDDR5/x - 6400, DDR4 - 3200, LPDDR4x - 4267
- Maksimum Ram Kapasitesi: 96GB
- Güç: 15W
- Maksimum Güç: 55W
Intel Core 7 150U Özellikleri
- Çekirdek: 10 (2 performans, 8 enerji verimliliği)
- Thread (İzlek): 12
- Smart Cache: 12 MB
- Baz Frekans: 1.8 GHz / 1.2 GHz
- Turbo Frekans: 5.4 GHz / 4.0 GHz
- GPU: Intel Graphics
- Maksimum RAM Hızı: DDR5 - 5200, LPDDR5/x - 6400, DDR4 - 3200, LPDDR4x - 4267
- Maksimum Ram Kapasitesi: 96GB
- Güç: 15W
- Maksimum Güç: 55W
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.