Intel Series 1 işlemcili ilk notebooklar Türkiye'de satışa çıktı

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Tam Boyutta Gör Intel’in yeni isimlendirmeyle piyasaya sürdüğü notebook işlemcilerinden Intel Series 1 işlemcili notebooklar Türkiye’de satışa sunuldu. Intel Series 1 işlemcilerini Türkiye’de kullanan ilk notebooklar Casper Nirvana X600 ve X700 modelleri oldu.

Casper Nirvana X600 ve Casper Nirvana X7000 dizüstü bilgisayarları, 2024’ün Ocak ayında tanıtılan Intel® (Series 1) Core™ 5 120U ve Intel® (Series 1) Core™ 7 150U işlemci modelleri ile satın alınabiliyor. Ön siparişe açılan bu notebooklar için teslim tarihi 20 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş.

Intel Series 1 işlemcileri, önceki nesile göre yüzde 20 daha yüksek performans ve yüzde 15 daha az güç tüketimi sağlıyor. Turbo frekansta 5.4 Ghz’e kadar çıkabiliyor. Intel Series 1 işlemcileri, Intel Core Ultra işlemcilerin yerini alacak.

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Casper Nirvana X600’ün Core™ 5 120U işlemcili versiyonu 25.336 TL’den, Core™ 7 150U işlemcili versiyonu ise 30.871 TL’den başlıyor. Nirvana X700’de ise Core™ 5 120U’lu versiyonun 27.039 TL’ye, Core™ 7 150U’lu versiyonun 32.575 TL’ye satıldığını görüyoruz.

Intel Core 5 120U Özellikleri

Çekirdek : 10 (2 performans, 8 enerji verimliliği)

: 10 (2 performans, 8 enerji verimliliği) Thread (İzlek) : 12

: 12 Smart Cache : 12 MB

: 12 MB Baz Frekans : 1.4 GHz / 0.9 GHz

: 1.4 GHz / 0.9 GHz Turbo Frekans : 5.0 GHz / 3.8 GHz

: 5.0 GHz / 3.8 GHz GPU : Intel Graphics

: Intel Graphics Maksimum RAM Hızı : DDR5 - 5200, LPDDR5/x - 6400, DDR4 - 3200, LPDDR4x - 4267

: DDR5 - 5200, LPDDR5/x - 6400, DDR4 - 3200, LPDDR4x - 4267 Maksimum Ram Kapasitesi : 96GB

: 96GB Güç : 15W

: 15W Maksimum Güç: 55W

Intel Core 7 150U Özellikleri

Çekirdek : 10 (2 performans, 8 enerji verimliliği)

: 10 (2 performans, 8 enerji verimliliği) Thread (İzlek) : 12

: 12 Smart Cache : 12 MB

: 12 MB Baz Frekans : 1.8 GHz / 1.2 GHz

: 1.8 GHz / 1.2 GHz Turbo Frekans : 5.4 GHz / 4.0 GHz

: 5.4 GHz / 4.0 GHz GPU : Intel Graphics

: Intel Graphics Maksimum RAM Hızı : DDR5 - 5200, LPDDR5/x - 6400, DDR4 - 3200, LPDDR4x - 4267

: DDR5 - 5200, LPDDR5/x - 6400, DDR4 - 3200, LPDDR4x - 4267 Maksimum Ram Kapasitesi : 96GB

: 96GB Güç : 15W

: 15W Maksimum Güç: 55W

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Intel Series 1 işlemcili ilk notebooklar Türkiye'de satışa çıktı