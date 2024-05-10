Intel, ASML’nin High-NA EUV makinelerinin tamamını satın aldı

Tam Boyutta Gör Yarı iletkenler dünyasındaki hareketlilik devam ediyor. ASML’nin halihazırda üretmekte olduğu yeni nesil High-NA EUV litografi makinelerine yönelik talep üst seviyede. Nasıl olmasın ki, firmanın bu makineleri önümüzdeki on yıllık dönemde yarı iletkenlerin inşası için kullanılacak. Yeni bir rapora göre ise Intel, bu yarışta çok ciddi bir avantaj elde etmiş durumda. Aktarılanlara göre Intel, ASML’nin 1 yıllı üretim kapasitesini kapatmış durumda.

Intel, High-NA EUV makinelerini güvence altına aldı

Diğer üreticiler gibi Intel’in de ASML ile yakın bir ilişkisi bulunuyor ve mavili takım diğer herkes gibi Hollandalı litografi makineleri üreticisinin yeni nesil High-NA EUV cihazlarını almak istiyor. Intel, halihazırda ASML’nin ürettiği ilk High-NA EUV makinesini ABD’deki tesisinde kurmuş durumda. Ancak The Elec kaynaklı rapora göre Intel, ASML'nin önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar üreteceği High-NA EUV makinelerinin tamamını satın aldı.

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Bilmeyenler için High-NA EUV litografi makineleri, mevcut EUV makinelerine kıyasla 1,7 kat daha küçük transistör üretimi sağlayarak çip yoğunluğunu 2,9 kat artırabiliyor. ASML'nin Twinscan EXE High-NA EUV litografi makineleri, 2nm'den daha küçük yeni nesil süreç teknolojileri üretmek için hayati önem taşıyor.

Tam Boyutta Gör Belirtilenlere göre ASML, bu yıl toplamda beş adet kit üretecek ve bunların tamamı Intel’e gidecek. Henüz doğrulanmamış olsa da Intel, şirketin dökümhane bölümünün pazardaki rakiplerinin önüne geçmeyi planladığı 18A (1.8nm) ve 14A (1.4nm) süreçlerini kullanan işlemcilerinde ASML’nin bu ekipmanlarını kullanmayı hedefliyor. Her bir High-NA EUV cihazı 400 milyon dolar civarında bir fiyata sahip. Dolayısıyla Intel, en az 2 milyar dolarlık bir sipariş yapmış durumda.

Intel dışında Samsung ve SK Hynix'in önümüzdeki yılın ikinci yarısında bu makineleri almaya başlaması bekleniyor. TSMC ise 1.6nm veya A16 sürecinde High-NA EUV makinelerine ihtiyaçlarının olmadığını söylüyor.

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Intel, ASML’nin High-NA EUV makinelerinin tamamını satın aldı