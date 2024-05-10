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    Intel, ASML’nin High-NA EUV makinelerinin tamamını satın aldı

    ASML’nin halihazırda üretmekte olduğu yeni nesil High-NA EUV litografi makinelerine yönelik talep büyük. Ancak yeni bir rapora göre Intel, ASML’nin 1 yıllı üretim kapasitesini satın aldı.
    Intel, ASML’nin High-NA EUV makinelerinin tamamını satın aldı Tam Boyutta Gör
    Yarı iletkenler dünyasındaki hareketlilik devam ediyor. ASML’nin halihazırda üretmekte olduğu yeni nesil High-NA EUV litografi makinelerine yönelik talep üst seviyede. Nasıl olmasın ki, firmanın bu makineleri önümüzdeki on yıllık dönemde yarı iletkenlerin inşası için kullanılacak. Yeni bir rapora göre ise Intel, bu yarışta çok ciddi bir avantaj elde etmiş durumda. Aktarılanlara göre Intel, ASML’nin 1 yıllı üretim kapasitesini kapatmış durumda.

    Intel, High-NA EUV makinelerini güvence altına aldı

    Diğer üreticiler gibi Intel’in de ASML ile yakın bir ilişkisi bulunuyor ve mavili takım diğer herkes gibi Hollandalı litografi makineleri üreticisinin yeni nesil High-NA EUV cihazlarını almak istiyor. Intel, halihazırda ASML’nin ürettiği ilk High-NA EUV makinesini ABD’deki tesisinde kurmuş durumda. Ancak The Elec kaynaklı rapora göre Intel, ASML'nin önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar üreteceği High-NA EUV makinelerinin tamamını satın aldı.

    Bilmeyenler için High-NA EUV litografi makineleri, mevcut EUV makinelerine kıyasla 1,7 kat daha küçük transistör üretimi sağlayarak çip yoğunluğunu 2,9 kat artırabiliyor. ASML'nin Twinscan EXE High-NA EUV litografi makineleri, 2nm'den daha küçük yeni nesil süreç teknolojileri üretmek için hayati önem taşıyor.

    Intel, ASML’nin High-NA EUV makinelerinin tamamını satın aldı Tam Boyutta Gör
    Belirtilenlere göre ASML, bu yıl toplamda beş adet kit üretecek ve bunların tamamı Intel’e gidecek. Henüz doğrulanmamış olsa da Intel, şirketin dökümhane bölümünün pazardaki rakiplerinin önüne geçmeyi planladığı 18A (1.8nm) ve 14A (1.4nm) süreçlerini kullanan işlemcilerinde ASML’nin bu ekipmanlarını kullanmayı hedefliyor. Her bir High-NA EUV cihazı 400 milyon dolar civarında bir fiyata sahip. Dolayısıyla Intel, en az 2 milyar dolarlık bir sipariş yapmış durumda.

    Intel dışında Samsung ve SK Hynix'in önümüzdeki yılın ikinci yarısında bu makineleri almaya başlaması bekleniyor. TSMC ise 1.6nm veya A16 sürecinde High-NA EUV makinelerine ihtiyaçlarının olmadığını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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