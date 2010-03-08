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Sanyo: Projektör pazarında hedefimiz dünya liderliği

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sanyo: Projektör pazarında hedefimiz dünya liderliği
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Sanyo geçtiğimiz günlerde bizim de katıldığımız basın toplantısında, projektör pazarında lider olmayı hedeflediğini açıkladı. Görüntüleme cihazları ülkemiz pazarında Astel elektronik tarafından temsil edilen Sanyo, orta ve üst segmentte sektör lideri olduğunu, pazara sunulacak yeni modellerle bu başarıyı giriş seviyesine taşıyacaklarını iddia ediyor. 1950'lerde bisiklet dinamosu hazırlayarak endüstriye giriş yapan ve 60'lı yıllardan beri Ortadoğu pazarında yer alan firma, 2010 yılında başta Eğitim ve Büyük Alan projektörleri olmak üzere yüksek potansiyelli pazarları için hazırladığı yeni ürünleri lanse etmeyi aynı zamanda giriş seviyesi için hem kurulumu hem de kullanımı kolay, WiFi donanımlı çözümler sağlamayı hedefliyor.

Sunmayı planladığı yeni modellerle çözünürlük desteğini arttırmayı planlayan Sanyo, rekabet arenasında QuadDrive gibi yenilikçi teknolojilerine güveniyor. Geleneksel projektörlerde kullanılan Kırmızı, Mavi ve Yeşil panellere ek olarak QuadDrive teknolojisiyle Sarı panel de kullanmaya başlayan Sanyo, aynı zamanda inorganik panel ve Aktif Bakım Filtresi gibi özelliklerle uzun ömürlü kullanım ve daha düşük bakım maliyetleri sunarak, müşterilerine verimliliği yüksek ürünler sağlamahyı amaçlıyor. Aktif Bakım Filtresi ile toz durumuna göre sahip olduğu 10 adet filtreyi otomatik olarak değiştirebilen Sanyo projektörlerde, modeline göre HD Wireless gibi teknolojilere ve 802.11n WiFi desteğine de yer veriliyor.

Epson ve Sony gibi firmalara karşı, %16 büyüme ön gördüğü eğitim sektörünü öncelikleri arasına alan aynı zamanda kısa mesafe projektör çözümlerine de ağırlık veren Sanyo, kendi araştırma sonuçlarına göre ikinci olduğu küresel projektör pazarında, yeni modelleri [PLC WXU700A ve PLC XF1100 gibi ]sayesinde lider olmayı hedefliyor.


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burak reis 9 yıl
epson ve panasonic isterse, ki istemez
? sanyo o zaman belki liderliğe oturabilir. aksi halde bence imkansız.
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