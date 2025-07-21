Türkiye, araç başına şarj kapasitesinde dünyada ilk üçte!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların yaygınlaşmasında en kritik unsurlardan biri olan şarj altyapısı, Türkiye’de dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Haziran 2025 itibarıyla Türkiye, elektrikli araç başına düşen 8,53 kilovat (kW) kamuya açık şarj kapasitesiyle dünya genelinde ilk üçte aldı. Ülkenin toplam kurulu şarj gücü ise 2.285 megavat (MW) seviyesine ulaştı. Küresel ortalamanın 2,8 kW olduğu günümüzde, Türkiye’nin ulaştığı değer, pek çok gelişmiş ülkenin önünde konumlanmasını sağladı

Türkiye ilk sıralarda yer alıyor

Küresel ortalamada bir elektrikli araca yaklaşık 2,8 kW, Avrupa Birliği’nde ise 2,6 kW şarj kapasitesi düşüyor. Türkiye, ulaştığı 8,53 kW’lık değer ile çoğu ülkenin açık ara önünde yer alıyor. Türkiye’yi sadece Güney Kore (10,3 kW) ve Hindistan (8,9 kW) geçmeyi başardı. Bununla birlikte Güney Kore’de şarj soketlerin yüzde 90’ı AC yani yavaş şarjı desteklediğini belirtelim. Türkiye’de DC soket oranı yüzde 42 seviyesinde.

Uzmanlara göre, şarj istasyonlarının sayısından çok her bir araca düşen toplam şarj gücü, altyapının verimliliği açısından daha anlamlı bir ölçüt. Özellikle hızlı şarj cihazlarının sisteme entegre edilmesi aynı anda daha fazla araca hizmet sunabilmeyi mümkün kılıyor. Bu nedenle erken dönemde yüksek şarj kapasitesi, olası yoğunluklar öncesinde kritik bir avantaj sağlıyor.

Güncel verilere göre Türkiye’de DC hızlı şarj soket sayısı Haziran’da 13 bin 290 oldu. AC tarafında ise sayı, 18 bin 143’e yükseldi. Toplam soket sayısı ise 31 bin 433 adede yükseldi.

Ülkeler bazında güncel veriler

Tam Boyutta Gör

Güney Kore : 10,3 kW

: 10,3 kW Hindistan : 8,9 kW

: 8,9 kW Türkiye : 8,53 kW

: 8,53 kW İspanya: 5,7 kW

Finlandiya: 4.8 kW

İtalya: 4.1 kW

Şili: 4.0 kW

İzlanda: 3.9 kW

Yunanistan: 3.6 kW

Danimarka: 3.5 kW

Çin: 3,2 kW

Hollanda: 3.2

Tayland: 2.8

Dünya ortalaması : 2,8 kW

: 2,8 kW Güney Afrika: 2.6

Avrupa Birliği ortalaması : 2,6 kW

: 2,6 kW Almanya: 2.5

Polonya: 2.4

Belçika: 2.4

İsveç: 2.2

Norveç: 2 kW

Portekiz: 2 kW

İsviçre: 1.8 kW

Endonezya: 1.8 kW

ABD: 1,5 kW

Fransa: 1.4 kW

Japonya: 1.4 kW

İngiltere: 1.4 kW

Kanada: 1.1 kW

Brezilya: 1.0 kW

Yeni Zelanda: 0.7 kW

Meksika: 0.6 kW

Avustralya: 0.4 kW

Tam Boyutta Gör Ülkelerdeki yavaş (22 kW'dan düşük), hızlı (22 kW ile 150 kW arasında) ve ultra hızlı (150 kW'dan yüksek) kamuya açık şarj cihazlarının oranı açısından da Türkiye'nin performansı dikkat çekici. Türkiye, hızlı ve ultra hızlı şarj cihazlarının toplamı açısından Avrupa Birliği ortalamasını ikiye katlıyor. Bununla birlikte tablodaki tüm ülkelerin de önünde yer alıyor. Sadece ultra hızlı (150 kW'dan yüksek) şarj cihazlarına bakıldığında da Türkiye, sadece Norveç'in gerisinde kalıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Türkiye, araç başına şarj kapasitesinde dünyada ilk üçte!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: