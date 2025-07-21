Türkiye, araç başına şarj kapasitesinde dünyada ilk üçte!

Türkiye ilk sıralarda yer alıyor
Küresel ortalamada bir elektrikli araca yaklaşık 2,8 kW, Avrupa Birliği’nde ise 2,6 kW şarj kapasitesi düşüyor. Türkiye, ulaştığı 8,53 kW’lık değer ile çoğu ülkenin açık ara önünde yer alıyor. Türkiye’yi sadece Güney Kore (10,3 kW) ve Hindistan (8,9 kW) geçmeyi başardı. Bununla birlikte Güney Kore’de şarj soketlerin yüzde 90’ı AC yani yavaş şarjı desteklediğini belirtelim. Türkiye’de DC soket oranı yüzde 42 seviyesinde.
Uzmanlara göre, şarj istasyonlarının sayısından çok her bir araca düşen toplam şarj gücü, altyapının verimliliği açısından daha anlamlı bir ölçüt. Özellikle hızlı şarj cihazlarının sisteme entegre edilmesi aynı anda daha fazla araca hizmet sunabilmeyi mümkün kılıyor. Bu nedenle erken dönemde yüksek şarj kapasitesi, olası yoğunluklar öncesinde kritik bir avantaj sağlıyor.
Güncel verilere göre Türkiye’de DC hızlı şarj soket sayısı Haziran’da 13 bin 290 oldu. AC tarafında ise sayı, 18 bin 143’e yükseldi. Toplam soket sayısı ise 31 bin 433 adede yükseldi.
Ülkeler bazında güncel veriler
- Güney Kore: 10,3 kW
- Hindistan: 8,9 kW
- Türkiye: 8,53 kW
- İspanya: 5,7 kW
- Finlandiya: 4.8 kW
- İtalya: 4.1 kW
- Şili: 4.0 kW
- İzlanda: 3.9 kW
- Yunanistan: 3.6 kW
- Danimarka: 3.5 kW
- Çin: 3,2 kW
- Hollanda: 3.2
- Tayland: 2.8
- Dünya ortalaması: 2,8 kW
- Güney Afrika: 2.6
- Avrupa Birliği ortalaması: 2,6 kW
- Almanya: 2.5
- Polonya: 2.4
- Belçika: 2.4
- İsveç: 2.2
- Norveç: 2 kW
- Portekiz: 2 kW
- İsviçre: 1.8 kW
- Endonezya: 1.8 kW
- ABD: 1,5 kW
- Fransa: 1.4 kW
- Japonya: 1.4 kW
- İngiltere: 1.4 kW
- Kanada: 1.1 kW
- Brezilya: 1.0 kW
- Yeni Zelanda: 0.7 kW
- Meksika: 0.6 kW
- Avustralya: 0.4 kW
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