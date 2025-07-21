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    Türkiye, araç başına şarj kapasitesinde dünyada ilk üçte!

    Türkiye, elektrikli araç başına düşen 8,53 kW kamuya açık şarj gücüyle dünya ortalamasının üç katına çıktı. Bu oranla Güney Kore ve Hindistan dışında tüm ülkeleri geride bıraktı.

    Türkiye, araç başına şarj kapasitesinde dünyada ilk üçte! Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların yaygınlaşmasında en kritik unsurlardan biri olan şarj altyapısı, Türkiye’de dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Haziran 2025 itibarıyla Türkiye, elektrikli araç başına düşen 8,53 kilovat (kW) kamuya açık şarj kapasitesiyle dünya genelinde ilk üçte aldı. Ülkenin toplam kurulu şarj gücü ise 2.285 megavat (MW) seviyesine ulaştı. Küresel ortalamanın 2,8 kW olduğu günümüzde, Türkiye’nin ulaştığı değer, pek çok gelişmiş ülkenin önünde konumlanmasını sağladı

    Türkiye ilk sıralarda yer alıyor

    Küresel ortalamada bir elektrikli araca yaklaşık 2,8 kW, Avrupa Birliği’nde ise 2,6 kW şarj kapasitesi düşüyor. Türkiye, ulaştığı 8,53 kW’lık değer ile çoğu ülkenin açık ara önünde yer alıyor. Türkiye’yi sadece Güney Kore (10,3 kW) ve Hindistan (8,9 kW) geçmeyi başardı. Bununla birlikte Güney Kore’de şarj soketlerin yüzde 90’ı AC yani yavaş şarjı desteklediğini belirtelim. Türkiye’de DC soket oranı yüzde 42 seviyesinde.

    Uzmanlara göre, şarj istasyonlarının sayısından çok her bir araca düşen toplam şarj gücü, altyapının verimliliği açısından daha anlamlı bir ölçüt. Özellikle hızlı şarj cihazlarının sisteme entegre edilmesi aynı anda daha fazla araca hizmet sunabilmeyi mümkün kılıyor. Bu nedenle erken dönemde yüksek şarj kapasitesi, olası yoğunluklar öncesinde kritik bir avantaj sağlıyor.

    Güncel verilere göre Türkiye’de DC hızlı şarj soket sayısı Haziran’da 13 bin 290 oldu. AC tarafında ise sayı, 18 bin 143’e yükseldi. Toplam soket sayısı ise 31 bin 433 adede yükseldi.

    Ülkeler bazında güncel veriler

    Türkiye, araç başına şarj kapasitesinde dünyada ilk üçte! Tam Boyutta Gör

    • Güney Kore: 10,3 kW
    • Hindistan: 8,9 kW
    • Türkiye: 8,53 kW
    • İspanya: 5,7 kW
    • Finlandiya: 4.8 kW
    • İtalya: 4.1 kW
    • Şili: 4.0 kW
    • İzlanda: 3.9 kW
    • Yunanistan: 3.6 kW
    • Danimarka: 3.5 kW
    • Çin: 3,2 kW
    • Hollanda: 3.2
    • Tayland: 2.8
    • Dünya ortalaması: 2,8 kW
    • Güney Afrika: 2.6
    • Avrupa Birliği ortalaması: 2,6 kW
    • Almanya: 2.5
    • Polonya: 2.4
    • Belçika: 2.4
    • İsveç: 2.2
    • Norveç: 2 kW
    • Portekiz: 2 kW
    • İsviçre: 1.8 kW
    • Endonezya: 1.8 kW
    • ABD: 1,5 kW
    • Fransa: 1.4 kW
    • Japonya: 1.4 kW
    • İngiltere: 1.4 kW
    • Kanada: 1.1 kW
    • Brezilya: 1.0 kW
    • Yeni Zelanda: 0.7 kW
    • Meksika: 0.6 kW
    • Avustralya: 0.4 kW
    Türkiye, araç başına şarj kapasitesinde dünyada ilk üçte! Tam Boyutta Gör
    Ülkelerdeki yavaş (22 kW'dan düşük), hızlı (22 kW ile 150 kW arasında) ve ultra hızlı (150 kW'dan yüksek) kamuya açık şarj cihazlarının oranı açısından da Türkiye'nin performansı dikkat çekici. Türkiye, hızlı ve ultra hızlı şarj cihazlarının toplamı açısından Avrupa Birliği ortalamasını ikiye katlıyor. Bununla birlikte tablodaki tüm ülkelerin de önünde yer alıyor. Sadece ultra hızlı (150 kW'dan yüksek) şarj cihazlarına bakıldığında da Türkiye, sadece Norveç'in gerisinde kalıyor.
    Kaynakça https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-222/sarj-hizmeti-piyasasi-istatistikler https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025/electric-vehicle-charging
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