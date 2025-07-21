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    ENOCH: Savunma sanayisine otonom ve elektrikli modüler kara aracı desteği

    Dünyanın ilk modüler, elektrikli ve otonom kara aracı ENOCH, savunma sanayisine entegre oldu. Dakikalar içinde farklı görev araçlarına dönüşebilen sistem, ilk satışını ROKETSAN’a gerçekleştirdi.

    ENOCH: Savunmaya otonom ve elektrikli modüler araç desteği Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk otonom ve elektrikli modüler kara aracı ENOCH, savunma sanayisine adım atıyor. Lego benzeri yapısıyla dikkat çeken ENOCH, sürdürülebilirlikten düşük karbon salımına, hızlı görev değişiminden çok yönlü kullanım kabiliyetine kadar birçok alanda boy gösterebiliyor.

    Modüler Makina AŞ tarafından geliştirilen ENOCH, ilk kez IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtılacak. Hatta şimdiden ilk satışını ROKETSAN’a yaparak doğrudan savunma sanayisine entegre oldu.

    7 tonluk akıllı platform

    ENOCH’un kalbinde, dört tekerden çekişli ve dönüş kabiliyetine sahip 7 tonluk bir platform yer alıyor. Yarım metre kar altı yüksekliği ve üç farklı direksiyon modu (iki teker, dört teker, yengeç yürüyüşü) sayesinde zorlu arazilerde dahi görev yapabiliyor. Platforma, kabin, jeneratör seti, batarya paketi gibi modüler birimler takılarak araca farklı işlevler kazandırılabiliyor.

    ENOCH: Savunmaya otonom ve elektrikli modüler araç desteği Tam Boyutta Gör
    Araç, saatte 10 kilometre çalışma hızı ve 40 kilometre yol hızıyla görevini yerine getiriyor. Ağırlığı ise donanımına bağlı olarak 8 ila 10 ton arasında değişiyor.

    ENOCH, tekerlekli tanktan insansız afet müdahale aracına, traktörden mayın temizleyiciye, yangın söndürücüden dron savara kadar birçok rolü üstlenebiliyor. Kurşun geçirmez kabin, demiryolu vagon dizme, uzaktan kontrol, gözetleme, sınır güvenliği gibi görevlerde sessiz ve insansız operasyon yeteneğiyle öne çıkıyor.

    Dakikalar içinde yeni bir araca dönüşüyor

    ENOCH: Savunmaya otonom ve elektrikli modüler araç desteği Tam Boyutta Gör
    Modüler Makina AŞ’nin Kurucusu ve Genel Müdürü Mansuri Çaynak, projenin 2017’de başladığını ve artık küresel ölçekte başarı kazanan bir ürüne dönüştüğünü belirtti. ENOCH’un hem Türkiye’de hem de ABD’de patentli modüler yapısı bulunduğunu aktaran Çaynak, ürünün uluslararası ödüller kazandığını ve savunma sanayisindeki firmaların dikkatini bu sayede çektiğini söyledi.

     Çaynak, ENOCH'un, tek gövde üzerinde dakikalar içinde farklı bir araca dönüştüğüne de vurgu yaparken “Kabin modülünün çıkarılabilir olması sayesinde hem uzaktan kumandalı hem de insanlı çalıştırmaya imkan veren 'drive-by-wire' elektronik sistemlere sahip. Hem bataryalı elektrikli hem de hibrit modda çalışabiliyor. Bu da araca geniş menzil ve sessiz çalışma olanağı sağlıyor. Bu yönüyle, yalnızca iş makinası değil savunma, afet yönetimi, madencilik, tarım, inşaat ve iç güvenlik gibi birçok alanda görev alabilen bir sistem çözümü niteliği taşıyor.” dedi. Ek olarak drive-by-wire mimarisi sayesinde otonom sistemler ilave yatırım gerekmeden tak-çalıştır biçimde uygulanabiliyor.

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