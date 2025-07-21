ENOCH: Savunma sanayisine otonom ve elektrikli modüler kara aracı desteği

Modüler Makina AŞ tarafından geliştirilen ENOCH, ilk kez IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtılacak. Hatta şimdiden ilk satışını ROKETSAN’a yaparak doğrudan savunma sanayisine entegre oldu.
7 tonluk akıllı platform
ENOCH’un kalbinde, dört tekerden çekişli ve dönüş kabiliyetine sahip 7 tonluk bir platform yer alıyor. Yarım metre kar altı yüksekliği ve üç farklı direksiyon modu (iki teker, dört teker, yengeç yürüyüşü) sayesinde zorlu arazilerde dahi görev yapabiliyor. Platforma, kabin, jeneratör seti, batarya paketi gibi modüler birimler takılarak araca farklı işlevler kazandırılabiliyor.
ENOCH, tekerlekli tanktan insansız afet müdahale aracına, traktörden mayın temizleyiciye, yangın söndürücüden dron savara kadar birçok rolü üstlenebiliyor. Kurşun geçirmez kabin, demiryolu vagon dizme, uzaktan kontrol, gözetleme, sınır güvenliği gibi görevlerde sessiz ve insansız operasyon yeteneğiyle öne çıkıyor.
Dakikalar içinde yeni bir araca dönüşüyor
Çaynak, ENOCH'un, tek gövde üzerinde dakikalar içinde farklı bir araca dönüştüğüne de vurgu yaparken “Kabin modülünün çıkarılabilir olması sayesinde hem uzaktan kumandalı hem de insanlı çalıştırmaya imkan veren 'drive-by-wire' elektronik sistemlere sahip. Hem bataryalı elektrikli hem de hibrit modda çalışabiliyor. Bu da araca geniş menzil ve sessiz çalışma olanağı sağlıyor. Bu yönüyle, yalnızca iş makinası değil savunma, afet yönetimi, madencilik, tarım, inşaat ve iç güvenlik gibi birçok alanda görev alabilen bir sistem çözümü niteliği taşıyor.” dedi. Ek olarak drive-by-wire mimarisi sayesinde otonom sistemler ilave yatırım gerekmeden tak-çalıştır biçimde uygulanabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: