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    TURKA ile araç muayenesinde dijital dönüşüm başlıyor

    TÜVTÜRK'ün yerini alacak TURKA isimli yeni şirket dijital teknolojilere yatırım yapıyor. TURKA, dijital dönüşüm için şimdiden 3 milyon doları aşkın yatırım yaptı.

    TURKA ile araç muayenesinde dijital dönüşüm başlıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de araç muayene işlemlerini gerçekleştiren şirket değişiyor. 2027 yılından itibaren TÜVTÜRK’ün anlaşması sona erecek. MOI Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan TURKA isminde yeni şirket tarafından araç muayene işlemleri yapılacak.

    TURKA şimdiden hazırlıklarına başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre TURKA, araç muayene hizmetlerinde dijital dönüşüm başlatmayı hedefliyor. Araç muayene işleminin çeşitli aşamalarında bulut tabanlı sistemlerden veri analitiğine, yapay zekâ destekli iş akışlarından, güvenli ödeme altyapılarına kadar çeşitli teknolojilerden yararlanılacak.

    TURKA ile araç muayenesinde dijital dönüşüm başlıyor Tam Boyutta Gör
    TURKA, dijital dönüşüm için bugüne kadar çeşitli firmalarla anlaşmalar sağladı. Kuruluş aşamasından itibaren dijitalleşmeyi temel ilke edindiklerini vurgulayan Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, kurumsal kaynak yönetimi uygulamaları için gerekli satın alma süreçlerini kısa sürede tamamladıklarını belirtti. Salman, “Kurumsal çözümler kapsamında bugüne kadar çeşitli firmalarla 3 milyon doları aşan anlaşmalar imzaladık. Aynı zamanda bilgi teknolojileri ve iş geliştirme ekiplerimiz, gelişmiş araç muayene ekipmanlarıyla uyumlu donanım ve yazılım altyapıları üzerinde yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütüyor” dedi.

    Araç sahiplerine daha şeffaf, daha hızlı ve daha güvenli muayene deneyimi sunulması amaçlanıyor. Teknolojiden yararlanılarak sektörde dikkat çeken hizmetler sunulacağı ifade ediliyor.

    TURKA, araç muayene işlemlerini 15 Ağustos 2027’de TÜVTÜRK’ten devralacak ve 2047’ye kadar faaliyet gösterecek. İlk senesinde 249 istasyonla faaliyete başlayacak. Her 5 yılda bir değerlendirme yaparak ihtiyaç duyulan istasyon sayısında artışa gidecek. Bayilik sistemi uygulanarak yaygın istasyon ağıyla faaliyet gösterecek. "Yeni Nesil Araç Muayene" sloganını kullanan TURKA, yenilikçi teknolojiler kullanacak.

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