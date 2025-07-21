TURKA ile araç muayenesinde dijital dönüşüm başlıyor

TURKA şimdiden hazırlıklarına başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre TURKA, araç muayene hizmetlerinde dijital dönüşüm başlatmayı hedefliyor. Araç muayene işleminin çeşitli aşamalarında bulut tabanlı sistemlerden veri analitiğine, yapay zekâ destekli iş akışlarından, güvenli ödeme altyapılarına kadar çeşitli teknolojilerden yararlanılacak.
Araç sahiplerine daha şeffaf, daha hızlı ve daha güvenli muayene deneyimi sunulması amaçlanıyor. Teknolojiden yararlanılarak sektörde dikkat çeken hizmetler sunulacağı ifade ediliyor.
TURKA, araç muayene işlemlerini 15 Ağustos 2027’de TÜVTÜRK’ten devralacak ve 2047’ye kadar faaliyet gösterecek. İlk senesinde 249 istasyonla faaliyete başlayacak. Her 5 yılda bir değerlendirme yaparak ihtiyaç duyulan istasyon sayısında artışa gidecek. Bayilik sistemi uygulanarak yaygın istasyon ağıyla faaliyet gösterecek. "Yeni Nesil Araç Muayene" sloganını kullanan TURKA, yenilikçi teknolojiler kullanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: