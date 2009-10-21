Sapphire ATI HD 5850 video inceleme

ATI'ın üst seviyedeki yeni fiyat / performans kartı test masamızda! Bu videomuzda Sapphire HD 5850 ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve Vmod ile hız aşırtıyoruz.
benim bi sorun olacaktı.. Şimdi ben bu kartı almayı düşünüyorum fakat bi konuda aklımda soru işareti kalıyor.
Benim anakartım 945GCT-M2 static.1k.by/...
bu resimdeki ile aynı
Ve benim 2 gb ddr2 ramım var. güç kaynağından bahsetmiyorum onu yeni alıcam 500 w yeter heralde onun için
Son olarak ise intel pentıum dual core 2.00 Ghz işlemcim var.
yani uzun lafın kısası
Anakart: ECS 945GCT-M2 DDR2 LAN+SATA2 16X ANAKART
İşlemci: Intel Pentium Dual Core CPU E2180 2.00 GHZ
RAM: 2 GB DDR2
GPU: 500 W
N diyorsunuz arkadaşlar bu sisteme hd 5850 taksam bi sorun olurmu herhangi bir parça yanma vs. çok korkuyorum böyle bir sorunla karşılaşırmıyım diye sistemime güvenmiyorum açıkçası o yüzden.Bir yerde okudum çünkü birisi hd5970 almış ve kaldırmamış sistemi yanmış kartı n kadar doğru bilemem tabi..
Benim monitör 22" çözünürlüğüm 1680*1050 ben oyunları bbu çözünürlükte oynamak istiyorum mesela metro 2033, dirt2, resident evil5, ac2, gta4 gibi
Bu oyunlarda yüksek performans alabilirmiyim beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirm.
Alacam seni 5850 :):)