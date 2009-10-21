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Sapphire ATI HD 5850 video inceleme

10 yıl
123,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Sapphire HD 5850 ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve Vmod ile hız aşırtıyoruz.

ATI'ın üst seviyedeki yeni fiyat / performans kartı test masamızda! Bu videomuzda Sapphire HD 5850 ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve Vmod ile hız aşırtıyoruz.


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DH Misafiri 8 yıl
5850 pops değeri kaçtır 16 mı 8 midir yoksa 16ve8 değerleri taşıyanlar ayrı model olarakmı satılıyor
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DH Misafiri 9 yıl
ii günler Mesut amca..
benim bi sorun olacaktı.. Şimdi ben bu kartı almayı düşünüyorum fakat bi konuda aklımda soru işareti kalıyor.
Benim anakartım 945GCT-M2 static.1k.by/...
bu resimdeki ile aynı
Ve benim 2 gb ddr2 ramım var. güç kaynağından bahsetmiyorum onu yeni alıcam 500 w yeter heralde onun için
Son olarak ise intel pentıum dual core 2.00 Ghz işlemcim var.
yani uzun lafın kısası
Anakart: ECS 945GCT-M2 DDR2 LAN+SATA2 16X ANAKART
İşlemci: Intel Pentium Dual Core CPU E2180 2.00 GHZ
RAM: 2 GB DDR2
GPU: 500 W
N diyorsunuz arkadaşlar bu sisteme hd 5850 taksam bi sorun olurmu herhangi bir parça yanma vs. çok korkuyorum böyle bir sorunla karşılaşırmıyım diye sistemime güvenmiyorum açıkçası o yüzden.Bir yerde okudum çünkü birisi hd5970 almış ve kaldırmamış sistemi yanmış kartı n kadar doğru bilemem tabi..
Benim monitör 22" çözünürlüğüm 1680*1050 ben oyunları bbu çözünürlükte oynamak istiyorum mesela metro 2033, dirt2, resident evil5, ac2, gta4 gibi
Bu oyunlarda yüksek performans alabilirmiyim beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirm.
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ibonline 9 yıl
5830 dan vazgeçtim sanırım yarın 5850 almak için gayret sarf edecem .
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talh4wk 9 yıl
iceleme için teşekkürler güzel inceleme olmuş :)
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enja 9 yıl
sipariş verdim bende biraz geç kaldım ama ancak yetişebildim her ay bi kart çıkyıo ne alıcağını şaşırıyo millet son 2 adet kalmış vatan b ilgisayarda zar zor buldum onuda gelsin görücaz nasıl bi kart oldunu
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Opeth 10 yıl
video acılmıyor :( lenovodan sonra
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Arkadaşlar ad-block yerine flash-block kullanın. Tıkladığınız zaman çalışmasına izin veren bir firefox eklentisi.
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Eskisehir026 10 yıl
siparişini verdik bakalım göreceğiz
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horifaydo 10 yıl
zaman 4870 alma zamanı.Fiyatı 4890 ve 5850 altında ezildi. Testlerde birim fiyat/FPS oranına bi bakın dedim. 4870 le 1680x1050 de oynayamadığım oyun yok. 4870 285 ytl - 5850 515 ytl, 1.5 sene sonrada 1.2-2 sene sonra bitane daha lırsınız. 4870 i bios mod la bi %10 arttırsanız daha ne olsun.
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farukalyuz 10 yıl
EĞER 5850 2GB LİK MODELİ ÇIKARSA KOŞTURA KOŞTURA GİDİP ALIRIM AMA HD4890 NIN FİYATI DÜŞERSE Bİ TANE 4890 ALIRIM CrossFire yapar keyfime bakarım :D
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sft67 10 yıl
çok güzel bi inceleme olmuş teşekkürler.,
Alacam seni 5850 :):)
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