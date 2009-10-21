Sapphire ATI HD 5850 video inceleme

Bu videomuzda Sapphire HD 5850 ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve Vmod ile hız aşırtıyoruz.

ATI'ın üst seviyedeki yeni fiyat / performans kartı test masamızda! Bu videomuzda Sapphire HD 5850 ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve Vmod ile hız aşırtıyoruz.