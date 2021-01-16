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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sapphire fansız RX 5700 XT modelini duyurdu

    Ekran kartı alacakların yeni nesil RX 6000 serisine odaklandığı şu günlerde Sapphire’den dikkat çeken bir çözüm geldi. Firma tamamen pasif soğutulan RX 5700 XT kartını duyurdu.
    42 dk.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Sapphire fansız RX 5700 XT modelini duyurdu
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    3 fanlı hacimli soğutucu bloklarının yavaş yavaş yeni normal olmaya başladığı ekran kartı piyasasında pasif soğutmalı ekran kartı terimi kulağa oldukça uzak gelmeye başladı bile.

    Sapphire GPRO X070

    Sapphire’in yeni çözümü bir süredir özlenen soğutucu çözümüyle geliyor. Firma tarafından GPRO X070 olarak adlandırılan iki slot kaplayan blokla gelen model RX 5700 XT’yi temel alıyor ve AMD’nin belirlediği stok frekanslarda görev yapıyor.

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    Sapphire fansız RX 5700 XT modelini duyurdu
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    40 CU içeren Navi 10’un 1607/1755/1905 MHz’lik adımlarda görev yapacağı kartın VRAM’leri de 14 Gbps’te çalışıyor. Veri merkezi kartlarından farklı olarak 4 adet görüntü çıkışının korunduğu model oyuncu çözümlerinden farklı olarak ikinci bir Efficiency Mode BIOS’u taşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu"

    GPU’nun 1500/1700/1750 MHz’lik adımlara çekildiği bu ön ayarda VRAM frekansı korunmakla birlikte TBP 180 watta düşürülebilmiş. Son olarak Sapphire’in 3D render ve görselleştirme gibi işlemlere yönelik geliştirdiği kartın fiyatının henüz açıklanmadığını ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/sapphire-releases-gpro-x070-a-fanless-radeon-rx-5700-xt Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    2 saat önce
    Xandive

    damn

    2 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    10 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    10 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    crow in cornfield 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    mining tayfa toplar kimseye kalmaz.
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    mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    6850 SCS3 zamanı gibi.
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