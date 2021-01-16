Sapphire fansız RX 5700 XT modelini duyurdu

3 fanlı hacimli soğutucu bloklarının yavaş yavaş yeni normal olmaya başladığı ekran kartı piyasasında pasif soğutmalı ekran kartı terimi kulağa oldukça uzak gelmeye başladı bile.
Sapphire GPRO X070
Sapphire’in yeni çözümü bir süredir özlenen soğutucu çözümüyle geliyor. Firma tarafından GPRO X070 olarak adlandırılan iki slot kaplayan blokla gelen model RX 5700 XT’yi temel alıyor ve AMD’nin belirlediği stok frekanslarda görev yapıyor.İlginizi Çekebilir Sapphire maliyet odaklı RX 5700 XT Pulse BE’yi duyurdu
40 CU içeren Navi 10’un 1607/1755/1905 MHz’lik adımlarda görev yapacağı kartın VRAM’leri de 14 Gbps’te çalışıyor. Veri merkezi kartlarından farklı olarak 4 adet görüntü çıkışının korunduğu model oyuncu çözümlerinden farklı olarak ikinci bir Efficiency Mode BIOS’u taşıyor.
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GPU’nun 1500/1700/1750 MHz’lik adımlara çekildiği bu ön ayarda VRAM frekansı korunmakla birlikte TBP 180 watta düşürülebilmiş. Son olarak Sapphire’in 3D render ve görselleştirme gibi işlemlere yönelik geliştirdiği kartın fiyatının henüz açıklanmadığını ekleyelim.
https://videocardz.com/newz/sapphire-releases-gpro-x070-a-fanless-radeon-rx-5700-xt Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü