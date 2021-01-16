Sapphire fansız RX 5700 XT modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

3 fanlı hacimli soğutucu bloklarının yavaş yavaş yeni normal olmaya başladığı ekran kartı piyasasında pasif soğutmalı ekran kartı terimi kulağa oldukça uzak gelmeye başladı bile.

Sapphire GPRO X070

Sapphire’in yeni çözümü bir süredir özlenen soğutucu çözümüyle geliyor. Firma tarafından GPRO X070 olarak adlandırılan iki slot kaplayan blokla gelen model RX 5700 XT’yi temel alıyor ve AMD’nin belirlediği stok frekanslarda görev yapıyor.

İlginizi Çekebilir

Sapphire maliyet odaklı RX 5700 XT Pulse BE’yi duyurdu

Tam Boyutta Gör

40 CU içeren Navi 10’un 1607/1755/1905 MHz’lik adımlarda görev yapacağı kartın VRAM’leri de 14 Gbps’te çalışıyor. Veri merkezi kartlarından farklı olarak 4 adet görüntü çıkışının korunduğu model oyuncu çözümlerinden farklı olarak ikinci bir Efficiency Mode BIOS’u taşıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu"

GPU’nun 1500/1700/1750 MHz’lik adımlara çekildiği bu ön ayarda VRAM frekansı korunmakla birlikte TBP 180 watta düşürülebilmiş. Son olarak Sapphire’in 3D render ve görselleştirme gibi işlemlere yönelik geliştirdiği kartın fiyatının henüz açıklanmadığını ekleyelim.

https://videocardz.com/newz/sapphire-releases-gpro-x070-a-fanless-radeon-rx-5700-xt

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: