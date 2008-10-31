Sapphire Radeon HD 4850 X2 fiyat listelerinde görünmeye başladı

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AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeline alternatif olması amacıyla hazırladığı ve Nvidia'nın mevcut tüm modellerinden daha hızlı olacağını iddia ettiği yine çift grafik işlemcili yeni modeli Radeon HD 4850 X2, fiyat listelerinde görünmeye başladı. Yeni modeline ait detay ve görselleri ortaya çıkan ilk üretici olarak Sapphire'in Radeon HD 4850 X2 modeli, fiyatını belli eden ilk model oldu.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro gpu'sunun çiftine sahip olan, 2GB GDDR3 bellek ile donatılan, 1600x paralel işlem birimi bulunan ve çift fanlı özel bir soğutucu ile desteklenen standart saat hızlarındaki kart, Avrupa fiyat listelerine 401.86 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladı. Özellikle GeForce GTX 280'in karşısına konumlandırılması beklenen yeni modelin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.