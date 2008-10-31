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Sapphire Radeon HD 4850 X2 fiyat listelerinde görünmeye başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
16,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 4850 X2 fiyat listelerinde görünmeye başladı
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AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeline alternatif olması amacıyla hazırladığı ve Nvidia'nın mevcut tüm modellerinden daha hızlı olacağını iddia ettiği yine çift grafik işlemcili yeni modeli Radeon HD 4850 X2, fiyat listelerinde görünmeye başladı. Yeni modeline ait detay ve görselleri ortaya çıkan ilk üretici olarak Sapphire'in Radeon HD 4850 X2 modeli, fiyatını belli eden ilk model oldu.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro gpu'sunun çiftine sahip olan, 2GB GDDR3 bellek ile donatılan, 1600x paralel işlem birimi bulunan ve çift fanlı özel bir soğutucu ile desteklenen standart saat hızlarındaki kart, Avrupa fiyat listelerine 401.86 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladı. Özellikle GeForce GTX 280'in karşısına konumlandırılması beklenen yeni modelin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.


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Promity 11 yıl
Mümkün değil o fiyata bi kere en fazla 2kart parasına satabilirler oda 350€ +kdv olur intihar etmek istiyorsa buyursun zaten yeni alıştı millet Ati ye Nvidia nın kucağına atlamak için bahane yaratmasın kendi kendine şap...lar.
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-MoDeStUs- 11 yıl
klasik ati işte..önce yüksek fiyatla gövde gösterisi yapıyor..bu sayede piyasanın nabzını yokluyor..baktı satamıyacak fiyat kırmaya başlıyor..seviyorum bu atiyi..

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CESAJANS 11 yıl
daha öncede söylediğim gibi, gereksiz bir ara model,,, ayrıca fiyatı ilede daha fazla gereksiz hale gelmiş,, alıpta kullanıcak olana, "güle güle kullan " demek düşer
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VMTX 11 yıl
gerçektende pahalı bir fiyat olmuş ama bu fiyat ileriki günlerde az da olsa düşer diye bekliyorum.
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hellmare 11 yıl
Bu fiyat seviyesinde işleri zor ati pazarlamacılarının.Zaten 155 + -kdv ye tek kart alınabiliyor yani yaklaşık 350 dolara çiftli yapı oluşturuluyor.Hemde maliyetinin daha yüksek olması gereken ayrı iki kart yerine burda çift gpu tek kartta.Fiyatın daha alınabilir olması gerek.....
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hellmare 11 yıl
Bu fiyat seviyesinde işleri zor ati pazarlamacılarının.Zaten 155 + -kdv ye tek kart alınabiliyor yani yaklaşık 350 dolara çiftli yapı oluşturuluyor.Hemde maliyetinin daha yüksek olması gereken ayrı iki kart yerine burda çift gpu tek kartta.Fiyatın daha alınabilir olması gerek.....
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NikeNeGerek 11 yıl
400 Avro mu? Biraz abartmışlar fiyatı galiba...
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BARKU 11 yıl
4 dvi yerine 1 tane hdmi çıkış koysan elinemi yapışır
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