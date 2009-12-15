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Sapphire Radeon HD 4860 modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 4860 modelini satışa sundu
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Grafik endüstrisi DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarına yoğunlaşmış olsa da GPU üretimindeki kıtlık nedeniyle, donanım üreticileri alternatif modellerle pazarda hareketlilik yaratmayı ve satışlarını arttırmayı hedefliyorlar. Ekran kartı üretiminde sektörün güçlü isimlerinden birisi olan Sapphire de bahsettiğimiz bu üreticiler arasında yer alıyor. Firma resmi duyurusunu geçtiğimiz hafta yaptığı DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 4860 modelini Amerika'da satışa sundu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 640x paralel işlem birimi ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor.

1GB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartı, 700MHz GPU ve 3000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Özel tasarımlı soğutucusu ile hem serin hem de sessiz çalıştığı belirtilen yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. Çoklu GPU kurulumları için ATi Crossfire X teknolojisiyle uyumlu olan ve üzerinde iki adet 6-pin PCIe güç girişi bulunan kart, görüntü aktarımı DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Newegg'de 130$ seviyesinden satışa çıkan kartın hemen üzerinde ise DirectX 11 destekli HD 5750 yer alıyor.

Sapphire Radeon HD 4860 modelini satışa sundu
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mav1li 9 yıl
4770 piyasada bulunmadığı içn 4730 çıktı.
5700 serisi piyasada az bulunduğu için 4860 çıktı.
Ne hikmetse telafi için çıkan kartlar başarım olarak epey geride.
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IgorStravinsky 9 yıl
Zaten 4xxx alacaklar direk 4890 alıyo artık. 4850x2 gibi ölür gider bu kartta
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TELESCOPE 9 yıl
piyasa tercihlere cevap verir halde
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Batuist 9 yıl
piyasada çeşit olması iyidir. İhtiyaca ve bütçeye uygun kart olması için çeşitlilik gerekli..
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say me 9 yıl
minumum 250TL'den satılır Türkiye'de diye düşünüyorum.
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Momo-Oz 9 yıl
1 ay önce 220 liraya 4770 aldım , eğer bu kart onu iyi bi farkla geçerse ve fiyatı 220 ytlden az olursa , gitti benim paralar iyimi :(
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awallabilla 9 yıl
bence zamanlama olarak gecikmiş bir tasarım.. en azından 4850 lerle piyasaya sürülseydi tercih edilebilirdi.. şimdi herkes vapor-x leri döşemişken ve 58** serisi peşinde koşarken kim hangi paraya alacak bu kartı ? hedefsiz bir tasarım..
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djduke 9 yıl
bence yeterince 4800 serisi kart mevcut piyasada böyle bir ara ürün gereksiz. birde Ekran kartı alacak olan arkadaşlara bir önerim var. Kırpılmış kartlardan bence uzak durun eğer takılmadan donmadan oyun oynicam diyorsanız.(bu karttan değil 4700 4600 vs seriler gibi ) Forumda bi arkadaş 4870x2 yi 425 tl ye satmış...
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bkadem 9 yıl
Amd ve Nvidianın hacimli üreticileri ile anlaşmaları var. Anlaşmaya göre üretici her seriden kart üretmek zorunda. Yoksa biz yanlış olduğunu biliyoruzda Sapphire veya diğerleri bilmeyecek mi?
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sahafiec 9 yıl
yine tam olarak kimi ve neyi hedeflediği belli olmayan bir kart.

@bkadem
bu bilgilerin kaynağını bizimle de paylaşırmısın?
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genelkurmay89 9 yıl
57xx 58xx serisi kartları şu an satıştayken (hatta kıtlıkta olduğu için bulunmuyorken)

eski teknoloji bu kartları çıkarmak açık açık ben zarar etmek istiyorum anlamına geliyor sanki
(Atide nvidia ya benziyecek bu gidişle)
nvidia da eski kartları ısıtıp ısıtıp satmayı çok severde
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