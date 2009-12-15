Sapphire Radeon HD 4860 modelini satışa sundu

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Grafik endüstrisi DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarına yoğunlaşmış olsa da GPU üretimindeki kıtlık nedeniyle, donanım üreticileri alternatif modellerle pazarda hareketlilik yaratmayı ve satışlarını arttırmayı hedefliyorlar. Ekran kartı üretiminde sektörün güçlü isimlerinden birisi olan Sapphire de bahsettiğimiz bu üreticiler arasında yer alıyor. Firma resmi duyurusunu geçtiğimiz hafta yaptığı DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 4860 modelini Amerika'da satışa sundu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 640x paralel işlem birimi ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor.

1GB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartı, 700MHz GPU ve 3000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Özel tasarımlı soğutucusu ile hem serin hem de sessiz çalıştığı belirtilen yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. Çoklu GPU kurulumları için ATi Crossfire X teknolojisiyle uyumlu olan ve üzerinde iki adet 6-pin PCIe güç girişi bulunan kart, görüntü aktarımı DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Newegg'de 130$ seviyesinden satışa çıkan kartın hemen üzerinde ise DirectX 11 destekli HD 5750 yer alıyor.

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