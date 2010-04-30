Sapphire, Radeon HD 5550 Ultimate modelini duyurdu

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 5970 4GB Toxic Edition modelini, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse eden Sapphire, çoklu ortam uygulamalarının ön planda olduğu medya bilgisayarları için pasif soğutmalı Radeon HD 5550 Ultimate modelini duyurdu.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Redwood GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 320x paralel işlem birimi ve 128-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Grafik işlem birimi 550MHz'de görev yapan ekran kartına 800MHz'de çalışan 1GB GDDR2 bellek eşlik ediyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Sahip olduğu pasif soğutma ile sessiz çalışan kart, özellikle HTPC'lere göz kırpıyor.

Sapphire Radeon HD 5550 Ultimate, yurt dışında 79 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.