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Sapphire, Radeon HD 5550 Ultimate modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,7b
1
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, Radeon HD 5550 Ultimate modelini duyurdu
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 5970 4GB Toxic Edition modelini, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse eden Sapphire, çoklu ortam uygulamalarının ön planda olduğu medya bilgisayarları için pasif soğutmalı Radeon HD 5550 Ultimate modelini duyurdu.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Redwood GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 320x paralel işlem birimi ve 128-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Grafik işlem birimi 550MHz'de görev yapan ekran kartına 800MHz'de çalışan 1GB GDDR2 bellek eşlik ediyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Sahip olduğu pasif soğutma ile sessiz çalışan kart, özellikle HTPC'lere göz kırpıyor.

Sapphire Radeon HD 5550 Ultimate, yurt dışında 79 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.

Sapphire, Radeon HD 5550 Ultimate modelini duyurdu
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ultiMance 9 yıl
Bu kartin neresi ultimate anlamadim siradan bir kart
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burak9006 9 yıl

maraz28

Bu kartin neresi ultimate anlamadim siradan bir kart


Sapphire fansız soğutmaya sahip ekran kartlarını "ultimate" olarak isimlendiriyor.
Performansı değil ama sessizliği "ultimate" olduğundan sanırım.
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SupermanPrime 9 yıl
Gaea i7-i5 demişsinde i7 ye para veren adam 8800gt yi ne yapsın anca egosunu tatmin eder ayrıca tatmin edici değil diyosunda 150 liraya 0 dan sistem toplayan adam gidipde 2. el 8800gt almaz herhalde
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quzman 9 yıl
50 üstüne koy onu al 100 daha koy bunu al ...
Arkadaşlar kartın mantığı performans değilki .
Sessizlik ve düşük güç tüketimi ...
E bunları istiyorsanız da o parayı vermek zorundasınız .
HTPC'ye 48xx serisi kart takmayı düşünmüyorsanız tabi ...
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hapocod 9 yıl

quzman

50 üstüne koy onu al 100 daha koy bunu al ...
Arkadaşlar kartın mantığı performans değilki .
Sessizlik ve düşük güç tüketimi ...
E bunları istiyorsanız da o parayı vermek zorundasınız .
HTPC'ye 48xx serisi kart takmayı düşünmüyorsanız tabi ...


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Tolgá 9 yıl
90 avroyada 4830 alınabilir oyunda oynatır
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TELESCOPE 9 yıl
bu fiyata bu kart ne kadar satarki
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XRacer 9 yıl
1 GB GDDR2 bellek olması kartın amacını belli ediyor zaten.
Yalnız HD5550 diye bir model var mıydı? Benim bildiğim 5570 var sadece.

zaten Ati 10 yıldır 128-bit kullanıyor ama olsun bu kart için uygun

Sadece yuh diyorum.
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sadtneverdie 9 yıl
saçma sapan bir kart 79 avroymuş
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UzmaN345 9 yıl
Sapphire gerçekten özel tasarımlı model üretmede bir adım önde
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quzman 9 yıl
Bu seviyede bir kart için fazla iddialı bir isimlendirme olmuş bence :)
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koxp94 9 yıl
zaten Ati 10 yıldır 128-bit kullanıyor ama olsun bu kart için uygun
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HiqhWoltage 9 yıl
79€ iyi fiyat sayılmaz.HTPC sistemler için iyi denilebilir sessizlik açısından.
Haber için tşk.
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Darqer1 9 yıl
Full film izleyenler kesinlike kaçırmayacaktır.
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