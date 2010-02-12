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Sapphire Radeon HD 5850 Toxic gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,2b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5850 Toxic gün ışığına çıktı
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CeBIT 2010 öncesinde ekran kartı üreticilerinin özel tasarımlı yeni modelleri gün ışığına çıkmaya başladı. AMD'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5850 modelini de Toxic kulübüne dahil etti. Resmi duyurusunun önümüzdeki hafta yapılması beklenen DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, Vaport Chamber tabanlı ve çift slot tasarımlı özel soğutucu ile birlikte geliyor. Referans tasarıma kıyasla 10 dbA daha sessiz ve 15 derece daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alıyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek Sapphire Radeon HD 5850 Toxic, 765MHz GPU ve 4500MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 1440x paralel işlem birimiyle birlikte 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Crossfire X ve Eyefinity gibi karakteristik ATi teknolojilerine deste sunan Sapphire Radeon HD 5850, ön-sipariş listelerine 423$ seviyesinden giriş yapmış durumda.

Sapphire Radeon HD 5850 Toxic gün ışığına çıktı
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Sapphire Radeon HD 5850 Toxic gün ışığına çıktı
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lvlono 9 yıl
Ön sipariş listelerinden bahsediliyor zaten fiyat olarak.Ön-sipariş listesi demek ne demek;kart piyasaya çıkmadan, herkesten önce almak isteyenler için geçerli bir durum.piyasaya çıkınca elbet düşecektir fiyatı...aynı tepkiler, hd5830 ön-sipariş listelerine 300$ dan girdiğinde de gösterilmişti ;)
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CoreXXX 9 yıl
aynı 4890 gibi olmuş. zaten referans tasarımı buz gibi 5850 nin ne gereğpi var bu kadar fark vermeye
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caver 9 yıl

CoreXXX

aynı 4890 gibi olmuş. zaten referans tasarımı buz gibi 5850 nin ne gereğpi var bu kadar fark vermeye



+1


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doublemage 9 yıl
harıka yaw:xD
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homebird 9 yıl
O ne biçim bir fiyattır öyle.Saphire bu kadar pahalı satmazdı ürünlerini.
Ya fiyatta yanlışlık var ya model isminde( 5870 olmasın sakın:D )
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justbejust 9 yıl
şu ön sipariş liste fiyatları bir alem. o kadar paraya 5870 alır vatandaş.
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oRHaN07 9 yıl
Atomic modeli çıkmayacakmı bu sapphire'in ya.. hd4000 serisindede çıkarmadılar..
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Process64 9 yıl
Vapor-X' i görelim gelsinde. Hız aşırtması yeterli değil bence. Standardı 750 - 4000 zaten.
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mk2kill 9 yıl
fermiler gelmeden ne vurabilirse artık. cok performanslı kart ama bu parayı etmez.
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DavutGENC 9 yıl
Sappire bu işi kapıcak ati nin en büyük destekcisi
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hellteam 9 yıl
Çok şekil olmuş soğutma süper de bu fiyat nedir böyle 5870 alınır o paraya Bunun fiyatı böyle olacaksa Asus napsın
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Yûiji 9 yıl
Kart çok hoş duruyor
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740mx300 9 yıl
Kart çok şık duruyor
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