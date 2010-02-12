Sapphire Radeon HD 5850 Toxic gün ışığına çıktı

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CeBIT 2010 öncesinde ekran kartı üreticilerinin özel tasarımlı yeni modelleri gün ışığına çıkmaya başladı. AMD'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5850 modelini de Toxic kulübüne dahil etti. Resmi duyurusunun önümüzdeki hafta yapılması beklenen DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, Vaport Chamber tabanlı ve çift slot tasarımlı özel soğutucu ile birlikte geliyor. Referans tasarıma kıyasla 10 dbA daha sessiz ve 15 derece daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alıyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek Sapphire Radeon HD 5850 Toxic, 765MHz GPU ve 4500MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 1440x paralel işlem birimiyle birlikte 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Crossfire X ve Eyefinity gibi karakteristik ATi teknolojilerine deste sunan Sapphire Radeon HD 5850, ön-sipariş listelerine 423$ seviyesinden giriş yapmış durumda.

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